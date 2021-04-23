Три цілі, яких досяг Путін брязканням зброєю - Daily Telegraph

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Західна преса аналізує відведення російських військ від українських кордонів. Видання по-різному розцінюють, чи вдалося Росії досягнути своєї мети ескалацією, але відзначають, що Україна наразі здатна чинити кращий опір російським військам, ніж у 2014.

Путін - "майстер обману"

Російські війська повертаються в бараки, і можна подумати, що Володимир Путін відступив.

"Але не все так, як здається в забутій війні на виснаження на краю Європи", - пише Daily Telegraph і називає російського президента "майстром обману".

Завдяки останньому раунду "брязкання зброєю" Путіну вдалося досягти трьох цілей, зазначає видання.

По-перше, дзвінок від президента США Джо Байдена, в якому він закликав до деескалації. Це визнання того, що парад вогневої потужності Путіна принаймні помітили.

Автор фото, Getty Images

По-друге, вся ця історія допомогла Кремлю відвернути увагу від Олексія Навального - погіршення його здоров'я було головною темою для соцмереж та міжнародних ЗМІ.

І нарешті стягування військ можна розглядати як натяк Україні.

"Чи була це відплата Москви за дедалі більшу рішучість Києва та рішення закрити телеканали, що належали проросійському олігарху?" - розмірковує видання.

Кілька сотень одиниць броньованої техніки тепер можуть розмістити за 100 км від кордону і лишити там до вересня, що змусить деяких аналітиків нервувати. Але насправді в Росії люди не спраглі до зовнішньополітичних вибриків, пише видання.

За кілька годин після оголошення про відведення військ Путін відповів на запрошення Володимира Зеленського у своєму звичному стилі троля, запросивши його до Москви.

Така зустріч наразі стала б "політичним самогубством" для будь-якого українського лідера, зазначає Telegraph.

Україна здатна протистояти Росії

Україна була погано підготованою, коли Росія захопила Крим у 2014 році, але зараз ситуація змінилася, пише Financial Times.

Тепер в України є більша та професійніша армія з бойовим досвідом, яка здатна принаймні чинити опір російським військам, якщо не перемогти їх.

Військові наміри Росії важко вгадати. Але українські та західні посадовці та аналітики кажуть, що сильніші Збройні сили України підвищать військову ціну вторгнення для Росії, і Путіну доведеться врахувати цей фактор, обмірковуючи будь-яку ескалацію.

Автор фото, Getty Images

Громадська підтримка такого наступу теж стане проблемою для Кремля, цитує видання європейського дипломата. Хоч росіяни й підтримали анексію Криму, вони відчувають менше зв'язку з Донбасом.

З 2014 року українська армія перетворилася з ядра підготовлених солдатів, яких підтримували добровольчі батальйони, у професійніші війська, загартовані роками війни.

За словами речниці НАТО Оани Лунгеску, українська сфера безпеки та оборони "пройшла чималий шлях" за останні сім років, зокрема в галузі оборонного планування та військової підготовки.

"Одним із найважливіших наслідків тренувань є моральний дух. Усе, що можна зробити, щоб війська почувалися професійнішими, призведе до того, що вони і діятимуть більш професійно", - сказав виданню аналітик з питань оборони Міжнародного інституту стратегічних досліджень Йоган Мішель.

Такі зусилля відповідають ширшому плану України наблизитися до стандартів НАТО, щоб зрештою приєднатися до альянсу.

Україна також чимало інвестувала у військову техніку та зброю. Крім того, західні союзники, зокрема США та Велика Британія, надають Україні необхідні дані розвідки, пише видання.

Олександр Данилюк, який зараз очолює "Центр оборонних реформ", застерігає, що Росія має достатньо військової сили, щоб почати масовану агресію.

"Але чи готові вони заплатити за це ціну?" - каже він.

Відведення без поступок?

В Україні багато людей побоювалися, що накопичення російських військ могло стати прелюдією до захоплення Росією території, що перебуває під контролем сепаратистів, на сході України або навіть прямого вторгнення, пише New York Times.

Оголошення про відведення військ показало, що такий крок не є неминучим, але українські посадовці кажуть, що зберігають готовність до ескалації конфлікту.

"Їхня позиція щодо України не змінюється. Вони хочуть повернути імперію в кордонах, що існували в минулому столітті", - сказав виданню секретар РНБО Олексій Данілов.

Під час стягування військ російські посадовці так формально і не озвучили конкретних вимог.

На думку аналітиків, Росія прагнула поступок від України в переговорах про врегулювання конфлікту або сподівалася відмовити адміністрацію Байдена від запровадження санкцій.

Але відведення почалося без поступок з боку України і попри те, що США оголосили про нові санкції, зазначає газета.

"Вони нічого особливо не досягли. Але показали, що хочуть, щоб багато людей сильно понервували", - вважає Сем Грін, директор Російського інституту в Королівському коледжі Лондона.

Тим часом речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у Вашингтоні оголошення Москви про відведення військ почули, але чекатимуть реальних дій.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC