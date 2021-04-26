"Популярність Зеленського випарувалася" - Financial Times

28 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському виданню Financial Times через день після того, як Росія почала відводити війська від українського кордону.

У ньому він закликав Захід підтримати оновлення Мінських угод та посилити роль США, Британії та Канади в дипломатичному процесі.

"Я беру участь у процесі, який запустили до мене. Мінський процес має бути більш гнучким у цій ситуації. Він має відповідати вимогам сьогодення, а не минулого", - сказав український президент.

Зеленський назвав відведення російських військ "маленькою перемогою" для України та її партнерів, а також "кроком назад від емоційного стану і назустріч якомусь прагматичному рішенню, яке ми б очікували для Донбасу".

"Водночас він застеріг, що ситуація залишається небезпечною, і старався впродовж інтерв'ю уникати провокаційної риторики чи антиросійського пафосу свого попередника Петра Порошенка", - зазначає видання.

"Є постійна загроза, звичайно, тому що у нас війна, особливо в районі Донбасу, і, як ми знаємо, російська армія - це дуже потужна сила. Тому вона постійно у нас на кордоні. І в цьому конкретному випадку, це - психологічний тиск. Ми тут готові до неприємних сюрпризів. Ми спробуємо їх уникнути. Наша армія дуже сильна, і ми готові протистояти будь-якій загрозі агресії", - сказав Зеленський.

Видання нагадує, що другі Мінські угоди не втілили в життя, тому що дві сторони сперечаються про їхній зміст і порядок імплементації. Тепер перемовини - в глухому куті.

Пан Зеленський спершу був охочим до компромісу з Володимиром Путіним, але згодом відмовився виконувати російські вимоги, пише FT.

"Популярність українського лідера випарувалася, адже йому не вдалося принести мир, реформувати економіку та подолати корупцію", - зазначає видання.

Раніше в цьому році провалилося припинення вогню, про яке домовилися в липні 2020 року, а переговори у так званому Нормандському форматі забуксували.

Пан Зеленський сказав, що пора змінити дипломатичну тактику, посиливши роль Вашингтона, пише FT.

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"Є два варіанти. Ми можемо змінити Мінський формат. Або використати інший формат. Важлива швидкість. Темп цього процесу важливий, адже ми щодня втрачаємо людей", - сказав президент України в інтерв'ю.

Для того, щоб домовитись про відведення військ на маленькій ділянці 400-кілометрової лінії зіткнення, знадобилося два роки; а для того, щоб виконати Мінські угоди, знадобиться все життя, додав Зеленський.

Він закликав "розширити" Нормандську групу, запросивши США, Велику Британію та Канаду.

Володимир Зеленський також позитивно сприйняв пропозицію президента США Джо Байдена зустрітися з Володимиром Путіним.

"Я впевнений, що вони не можуть завершити зустріч з пустими руками, адже якщо відбудеться саміт, буде якийсь результат, хоч і маленький", - сказав він.

Український президент додав, що хоче сам зустрітися з Путіним у двосторонньому форматі, однак він не згодний з його вимогою спершу поговорити з лідерами ОРДЛО.

"Я не збираюся говорити з терористами, і в моїй ситуації це просто неможливо", - сказав він.

Західні країни засудили величезне стягнення військ Росією біля кордону з Україною та підтримали її територіальну цілісність. Однак вони не вдалися до жорсткіших економічних санкцій проти Москви і не відгукнулися на заклик України надати програму дій щодо членства в НАТО, пише видання.

На питання, чи засмутила його реакція Заходу на дії Росії, Зеленський сказав: "Мій батько вчив мене дякувати за будь-яку допомогу".

"Якщо спитаєте мене, чи хочу я більшого, то чесно вам скажу, що так", - додав він.

Однак урок 2014-го року полягає в тому, що Україна має твердо стояти на ногах, вважає Зеленський:

"Суть у тому, що ми маємо навчитися бути сильними".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС