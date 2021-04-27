"Дуже хороший крок". Чому держсекретар США Блінкен може скоро приїхати в Київ

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Візит держсекретаря Блінкена до України стане можливістю обговорити потенційну зустріч Джо Байдена із Володимиром Зеленським

Держсекретар США Ентоні Блінкен може приїхати в Україну у травні, повідомляє CNN з посиланням на джерело в українському уряді, близьке до переговорів.

Такий візит планують до можливої зустрічі президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна на початку літа, і він може послабити занепокоєння України з цього приводу, додає видання.

Той факт, що адміністрація Байдена планує відправити найбільш високопосадового дипломата до Києва за кілька тижнів до зустрічі з Путіним, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника, зазначає CNN.

Візит Блінкена до України дасть можливість обговорити потенційну зустріч Байдена із Володимиром Зеленським, коли президент США буде в Європі цього літа.

Блінкен вже кілька разів спілкувався з головою МЗС України Дмитром Кулебою, зокрема, на початку квітня на зустрічі у Брюсселі.

Українські посадовці сподіваються, що Байден знайде час зустрітися із Зеленським до будь-яких переговорів із Путіним, пише CNN.

Колишній посол США в Польщі Даніель Фрід вважає, що можливий візит Блінкена - це "дуже хороший крок".

"Стратегії щодо України потрібно дві частини. Одна рука, що обіймає їх за плече, щоб допомогти їм протистояти агресії з боку Кремля, та нога на їхній спині, щоб змусити їх виправити речі у себе вдома, щоб Україна не була просто корупційною державою, вразливою перед російською агресією", - цитує CNN ексдипломата.

Рішення про саміт США та Росії ще остаточно не ухвалене, і плани можуть змінитися.

Але його проведення виглядає дедалі більш ймовірним, враховуючи послаблення напруги між країнами.

Росія нещодавно почала відведення військ від кордонів сходу України.

Також очікується, що посол США найближчими тижнями повернеться до Москви з Вашингтона, куди його відправили для консультацій після санкцій США проти Росії у відповідь на кібератаку SolarWinds та спроби втручання у виборчу кампанію у 2020 році.

Наразі не зрозуміло, як вплине на плани щодо саміту стан Олексія Навального, здоров'я якого погіршується у в'язниці.

"Крім того, як кажуть джерела, будь-яка можлива зустріч між Байденом та Путіним відбудеться після зустрічей президента США з представниками "Великої сімки" та НАТО, відповідно до практики Білого дому координувати значні ініціативи в галузі національної безпеки та зовнішньої політики з ключовими союзниками", - зазначає CNN.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC