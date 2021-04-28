Скільки випитого алкоголю може зашкодити після вакцинації від Covid

1 година тому

Автор фото, Укрінформ

Якщо ви прищепилися від коронавірусу і плануєте підняти келих за нове життя без остраху інфікуватися Сovid-19, не варто поспішати це робити, радить New York Times.

Поважна американська газета пише, що вживання алкоголю до і після щеплення може "придушити" вашу імунну систему та послабити ефект від вакцинації.

Видання посилається на поради американських медиків не вживати алкоголь у дні щеплень.

Хоча наразі немає доведених фактів впливу алкоголю на організм людини, що отримала щеплення від коронавірусу однією з кількох вакцин, затверджених Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA), існує багато свідчень, що надмірне вживання алкоголю пригнічує імунну систему, а відтак може зашкодити організму виробляти антитіла.

Доктор Ілхем Мессауді, директор Центру досліджень вірусів Каліфорнійського університету, розповіла New York Times, що ті, хто п'є помірно - не більше двох доз на день для чоловіків або однієї дози на день для жінок - не мають причин для занепокоєння.

Одна доза дорівнює 12 унціям пива (350 грамів), п'яти унціям вина (150 грамів) та 1,5 унції (45 грамів) міцного алкогольного напою.

1 унція складає близько 30 грамів.

"Вживати велику кількість алкоголю небезпечно, оскільки його вплив на всі біологічні системи, включно з імунною, досить сильний і відбувається доволі швидко", - застерігає вчена.

Коли алкоголь проходить через організм і контактує зі шлунково-кишковим трактом, він може змінити кількість мікробів у кишківнику, що впливає на імунну систему, оскільки тіло може позбутися корисних бактерій, які захищають нас.

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Після повторного щеплення антитіла в організмі "накопичуються" протягом двох тижнів, і алкоголь може значно затримати або навіть повністю зупинити цей процес.

В одному дослідженні, яке проводила група пані Мессауді, її колеги протягом семи місяців давали алкогольні напої мавпам, яких вакцинували проти віспи.

Результати показали, що примати, які пили багато алкоголю, мали дуже слабку імунну реакцію на щеплення.

"У них майже не було імунної відповіді", - наголошує пані Мессауді.

І навпаки, реакція мавп, що пили помірно, була доволі сильною.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС.