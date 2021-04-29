Як Мі-6 займається режимом Путіна і ситуація навколо України. Інтерв'ю керівника розвідки

1 година тому

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Велика Британія попередила президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення російських військ до України, розповів в інтерв'ю Times новий голова британської секретної розвідки Мі-6 Річард Мур.

Офіцери, які обіймають цю посаду, працюють під позивним "Сі". За 112 років існування служби, Мур - 17-ий "Сі" і єдиний, чиє ім'я відоме широкому загалу.

Очільник Мі-6 поділився з виданням, що однією з ключових проблем, якими зараз займається служба, є "безрозсудна" політика путінського режиму.

Згадуючи про нещодавню концентрацію російських військ біля українського кордону, Мур сказав, що Британія та США зробили попередження Росії до того, як Кремль видав наказ відвести війська.

Лондон та Вашингтон дали Путіну зрозуміти, що ціна вторгнення в Україну буде високою, розповів він.

"У росіян немає жодних сумнівів стосовно того, яку позицію займає Британія з цього приводу. І в них немає ніяких сумнівів і щодо позиції адміністрації Байдена з цього питання, так як канали відкриті", - сказав Мур.

Автор фото, Getty Images

Коментуючи інформацію, що була оприлюднена минулого тижня, стосовно причетності російської розвідки ГУР до підриву заводу з виробництва зброї у Чехії, голова Мі-6 додав: "Коли бачиш такі випадки безрозсудної поведінки, тоді звісно звертаєш увагу на те, що відбувається довкола України. Звісно, це викликає занепокоєння. Саме тому ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, щоб переконатися в тому, що передаємо президенту Путіну чіткі сигнали".

"Сі" каже, що особисто російському президенту не телефонував, оскільки має інші способи донести потрібну інформацію.

"Ми сидимо поруч у якості постійних членів Ради Безпеки ООН і у нас є можливість поспілкуватися з ними", - розповідає Мур.

Голова Мі-6 переконаний, що путінський "режим" перебуває під тиском через занепад у Росії.

"Росія - країна, що об'єктивно перебуває в економічному та демографічному занепаді. Їм зараз надзвичайно складно", - каже Мур.

Він також згадує про отруєння колишнього полковника ГУР Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

"Тема Солсбері і досі викликає у мене гнів, тому що я знаю, наскільки ми були близькі до серйозних жертв. Тільки уявіть, що могло б статися, якби речовину знайшла дитина і поширила її", - каже виданню "Сі".

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС