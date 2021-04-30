Як пранкери Лексус і Вован хотіли обдурити українських політиків

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Youtube

В інтернеті з'явилося відео, на якому російські пранкери Лексус та Вован спілкуються з українськими депутатами. Вони представились членами команди опозиціонера Олексія Навального.

Людині, що видавала себе за керівника мережі штабу Навального Леоніда Волкова, вдалося також поспілкуватися з представниками комітетів закордонних справ Литви, Латвії та Естонії.

Литовці поставилися до прохань самозванця підозріло.

Балтійські політики кажуть, що обман розкрився саме після того, як шахрай поспілкувався з українськими парламентарями.

Олексій Столяров та Володимир Кузнєцов, відомі як Лексус та Вован, за останні роки розіграли низку критиків Кремля.

Записи їхніх розмов із "жертвами" часто висвітлювалися та отримували схвальні коментарі на російському телебаченні.

"Розіграш" українців

Лексус та Вован у четвер, 29 квітня, виклали у YouTube відеозапис онлайн-зустрічі з українськими депутатами.

Пранкери представилися керівником мережі штабів Навального Леонідом Волковим та юристом фонду Навального Іваном Ждановим.

Спілкувалися з ними депутати Святослав Юраш та Вадим Галайчук, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева, голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко та представник Світового конгресу українців Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Пранкери порівняли Крим з мандарином, якого "вистачить усім", а ще запропонували депутатам заспівати гімн України.

Святослав Юраш в коментарі сайту "Страна" розповів, що розпочав комунікацію з пранкерами після того, як до нього звернулося посольство Литви, представників якого вони теж розіграли.

"Влаштували спілкування, а в кінці вийшло трохи по-іншому. Така історія. У всіх в житті буває такий досвід у політиці. У нас він трапився, у естонців, в латвійців та литовців", - сказав Юраш.

Пильні литовці

Автор фото, EPA Підпис до фото, Російські пранкери Володимир "Вован" Кузнецов (зліва) і Олексій "Лексус" Столяров

Історія з розіграшем політиків минулого тижня сколихнула країни Балтії.

Міністерства закордонних справ країн заявили, що останнім часом було кілька інформаційних атак проти політиків Естонії, Литви та Латвії.

"Метою цих атак було поширення неправдивої інформації, дискредитація російської опозиції", - йдеться в заяві, яку поширили міністерства трьох країн.

Атаки також мали на меті "зменшити підтримку демократичних процесів у Білорусі та Росії та зусилля цих країн, спрямовані на вимогу деескалації біля кордонів України", заявили в МЗС.

Голова Комітету сейму Литви закордонних справ Жигімантас Павільоніс розповів балтійському агентству BNS, що шахрай, який видавав себе за Волкова активно просив його допомогти встановити контакти з високопосадовцями США, пише Delfi.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Леонід Волков, за якого себе намагався видати один з пранкерів

За словами політика, людина, яка скористалася технологією deep fake, що дозволяє імітувати обличчя іншої людини на відео, зв'язалася з ним місяць тому і просила взяти участь в засіданні комітету.

Але оскільки виникли сумніви у правдивості запиту, такої можливості йому не надали.

У розмові псевдо-Волков просив з'єднати його з Комітетом закордонних справ Сенату, щоб можна було влаштувати певні слухання, розповів Павільоніс.

Політик сказав, що таке прохання здалося йому підозрілим, тож він попросив надіслати йому детальніші пояснення на електрону пошту, але цей лист не став передавати представникам США.

"Так усе й скінчилося. Але водночас я дізнався від колег у Латвії та Естонії, що у них ці зустрічі відбулися з членами комітетів закордонних справ. Тоді, коли ми вже почали розуміти, що це самозванець, він поговорив і з членами українського комітету, почав відкрито над ними знущатися під час бесіди", - розповів Павільоніс.

Керівник комітету додав, що під час відеорозмови з ним ця людина лише ненадовго показала обличчя і вимкнула камеру, пояснивши це нібито проблемами зі зв'язком. Водночас з політиками Латвії, Естонії та України він спілкувався наживо, з відеозображенням, і зміг переконливо копіювати голос Волкова.

"Коли ми з'ясували всю картину за допомогою різноманітних спецслужб, ми зрозуміли, що дзвінків було багато: в ОБСЄ, в Раду Європи, Жозепу Боррелю, Світлані Тіхановській, прем'єр-міністру Канади", - розповідає політик.

Він каже, що попередив латвійських та естонських колег, але було вже запізно.

Павільоніс заявив, що самозванці використали технологію deep fake.

"Це свідчить про те, що нам слід бути пильними, що Кремль використовує технології найвищого рівня", - сказав політик.

"Прикрий урок"

Голова Комітету закордонних справ сейму Латвії Ріхардс Колс написав у Facebook, що 23 березня після перших контактів жодних підозр не було, і самозванець поспілкувався з членами комітету, під час якої подякував Латвії за підтримку.

За словами Колса, незвичним здався досить короткий виступ "Волкова" на комітеті.

Обман розкрився лише після того, як про подібну зустріч розповіли українські колеги. З ними псевдо-Волков поводився геть інакше, перейшовши до відкритих провокацій.

"Досить прикрий урок, але, можливо, і за цей урок ми можемо подякувати несправжньому Волкову і нам, і литовським та естонським колегам", - зазначив представник Латвії.

За повідомленнями ЗМІ, самозванцям вдалося обдурити і британського парламентаря.

На гачок пранкерів потрапив і латвійський телеканал, повідомляє Радіо Свобода. Служба новин LTV відкликала інформацію про те, що Волков нібито повідомив їм про те, що керівником бюро Навального стане російський блогер Юрій Дудь.

Телеканал випустив в ефір 21 квітня ексклюзивне телефонне інтерв'ю, де Волков, як виявилося, несправжній, підтвердив цю інформацію.

Після історії з інтерв'ю голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон зрозумів, що теж спілкувався із самозванцем.

Близько десяти естонських депутатів говорили з "Волковим" про російську опозицію 18 березня. За словами естонського політика Марко Міхкельсона, пранкери добре підготувалися до зустрічі, хоча не змогли розповісти про долю Навального.

Олексій Столяров та Володимир Кузнєцов (Лексус та Вован) 26 квітня підтвердили "РИА Новости", що спілкувалися від імені Волкова з Міхкельсоном.

Вони заявили, що не використовували технологію deep fake, а з парламентарем спілкувалася "жива людина в гримі".

Що кажуть у Навального?

Автор фото, Reuters

Ситуацію прокоментував і сам Леонід Волков, який, за повідомленнями ЗМІ, зараз мешкає в Литві.

"Винятковий масштаб операцій!" - написав він у Facebook.

Раніше він писав про те, що схожі пропозиції про зустріч отримували міжнародні організації, зокрема Парламентська асамблея ОБСЄ.

Її представник зв'язався з Фондом боротьби з корупцією Навального, щоб перевірити, чи справді до них звернувся Волков.

Листи від імені Волкова надсилали з адреси lvoklov@navalny.team, який не має стосунку ані до нього самого, ані до фонду Навального.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC