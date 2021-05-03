Готовність США посилити підтримку України під питанням - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуватиме в Україні 5-6 травня, і обговорюватиме не лише безпекові питання, але й ситуацію в українській енергетиці та одвічну корупцію

Британська преса з певним скептицизмом обговорює пропозицію Володимира Зеленського зустрітися з російським президентом.

Financial Times пише, що мирний процес в Україні зайшов у глухий кут, а готовність США посилити свою роль у врегулюванні конфлікту - під питанням. На цьому тлі можливі переговори з Путіним не виглядають обнадійливими.

Тема Донбасу буде обговорюватися цього тижня на зустрічі української влади з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Проте, як наголошують британські ЗМІ, американський високопосадовець також підніме питання корупції, що багато років псує відносини між країнами.

У Зеленського "мало варіантів" вирішення конфлікту

"Президент України Володимир Зеленський намагається врятувати мирний процес, який зайшов у глухий кут, який мав би завершити тліючий конфлікт на сході країни з військовими, яких підтримує Росія", - пише Financial Times.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер вважає, що часткове відведення російських військ від українського кордону є "явною перемогою з точки зору Кремля" пише видання. На думку Волкера, через брязкання зброєю Москви "Україна виглядає вразливою, адже Захід показово ухилився від демонстрації військової сили, а Путін посилив свою позицію в регіоні".

Зеленський "має мало варіантів, як вийти з глухого кута, не спромігшись консолідувати західних партнерів Києва довкола подальших економічних санкцій проти Росії, а готовність Вашингтону до нових дипломатичних зусиль залишається під питанням", пише FT.

"Колишньому коміку важко навіть домогтися того, щоб Путін сів за стіл мирних переговорів із західними лідерами, які підтримують Київ", - додає газета.

"Зеленський вимушений визнати, що російський президент, можливо, наразі не хоче миру на Донбасі, хіба що Київ погодиться на умови, неприйнятні для будь-якого українського лідера", - зазначає видання.

Неназваний радник президента розповів газеті, що Зеленському знадобилося два роки, щоб "визнати реальність".

Держслужбовець наголосив, що Україна готова зробити все заради миру. "Однак для миру треба, щоб було бажання двох сторін, а нещодавня агресивна поведінка Москви піддала сумніву її наміри", - додав радник Зеленського.

У нещодавньому інтерв'ю FT Зеленський закликав змінити Мінські угоди, щоб вони відповідали викликам сьогодення. Однак речник Кремля Дмитро Пєсков відхилив таку можливість.

"Водночас Париж і Берлін бояться, що якщо відійти від Мінських угод, це може спровокувати Москву. Також буде важче зберігати санкції ЄС проти Росії", - пише газета.

Голова офісу президента Андрій Єрмак минулого тижня визнав у телевізійному інтерв'ю, що в України немає чітко визначеної дипломатичної стратегії, додає видання.

"Путін продемонстрував, що в нього немає найменшого бажання піти на поступки, які були б цікаві Зеленському, а тим паче досягти мирної угоди, - розповів Данило Лубківський, голова Київського безпекового форуму. - Тільки колективний міжнародний тиск може змусити Путіна звільнити ці окуповані українські території".

Автор фото, KREMLIN.RU / PRESIDENT.GOV.UA

Роль Вашингтону під питанням

Зеленський сподівається, що ширше залучення президента США Джо Байдена разом із Францією та Німеччиною може підштовхнути Москву до компромісу, пише FT.

"Однак Київ не впевнений, наскільки сильно Вашингтон налаштований на нові мирні ініціативи. Хоча Байден є другом України, в його адміністрації є службовці часів Обами, які скептично дивилися на глибше втручання США шість років тому", - додає газета.

Старший співробітник Держдепартаменту Джордж Кент визнає, що змінити поведінку Росії не легко.

"Ніхто не придумав ідеального рішення", - сказав він.

Деякі українські аналітики та політики очікують довгий заморожений конфлікт, а найкращою стратегією Києва називають відновлення економіки та модернізацію держави. Один український держслужбовець описав це як "стратегію західної Німеччини" - "треба пережити Путіна та укласти мирну угоду з позиції сили, після того, як в Росії прийде нова влада".

Блінкен підніме тему "корупції" в енергетиці

Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня їде до Європи для "критичних переговорів" щодо Росії, України, Ірану та Афганістану, пише The Independent із посиланням на заяву Держдепартаменту.

"У Києві Блінкен планує знову запевнити Україну в підтримці США на тлі підтримки Росією сепаратистів на сході країни та стягнення військ на кордоні. Однак він також підніме питання стійкої стурбованості США корупцією, що вже багато років є великим подразником у стосунках між країнами", - пише газета.

Серед питань, які обговорюватиме Блінкен, - "всепроникна корупція" в енергетичній сфері України, яка є одвічною проблемою та постала в центрі справи про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа, пише видання.

Увага до цієї теми повернулася минулого тижня, коли Держдепартамент висловив "глибоку стурбованість" зміною керівництва Нафтогазу.

"Цей прорахований крок із використанням процедурної лазівки, щоб виперти експертів, які мають гарну репутацію, з правлінь декількох ключових державних підприємств відображає зневагу до чесної та прозорої практики корпоративного управління і ускладнює тривале проведення реформ української енергетики та покращення інвестиційного клімату", - сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс, якого цитує The Independent.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС