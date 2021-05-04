Чому США не поспішають допомагати Україні з вакцинами

12 хвилин(и) тому

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Рішення адміністрації президента США Джо Байдена відправити вакцини проти Covid-19 в Індію призвело до напруги в її відносинах з Україною, пише Politico.

Офіс президента Володимира Зеленського просив Вашингтон допомогти з вакцинами з грудня, ще до того, як Дональд Трамп залишив посаду, повідомляє видання з посиланням на джерела в американській та українській владі.

Переговори на цю тему останніми тижнями тривали на дипломатичному рівні, а 50-хвилинна телефонна розмова між Зеленським та Байденом 2 квітня відбулася на тлі пандемії та сподівання України на допомогу з боку США.

Адміністрація Байдена прагне збільшити міжнародну допомогу з вакцинами, щоб протистояти Китаю та Росії, які нарощують експорт з метою посилення свого впливу у світі.

Але американські посадовці ще не визначилися з конкретною допомогою для Києва, оскільки досі не вирішили яким з великої кількості прохань від різних країн слід надати пріоритет, повідомили виданню двоє посадовців з адміністрації Байдена.

Діалог між США та Україною щодо допомоги в боротьбі проти Covid-19 свідчить про конфлікт між бажанням адміністрації Байдена стати найбільшим донором вакцин у світі та її рішенням відкласти більшу частину поставок, поки не вакцинують більшість американців.

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Американські посадовці кажуть, що рішення надати мільйони доз вакцини Індії було простим, оскільки там щодня від коронавірусу помирають тисячі людей. Складнішим є рішення щодо таких країн, як Україна, де кількість нових випадків Covid-19 йде на спад.

"Їм просто не потрібні вакцини так сильно, як вони зараз потрібні Індії", - цитує видання джерело, близьке до дипломатичного діалогу між США та Україною.

"Вакцинна дипломатія"

Українські посадовці не очікують, що держсекретар Ентоні Блінкен оголосить про допомогу в боротьбі проти Covid-19 під час свого візиту до Києва цього тижня, що буде присвячений конфлікту на Донбасі та мобілізації російських військ біля українських кордонів, які нещодавно відвели.

Обережний підхід адміністрації Байдена до "вакцинної дипломатії" нагадує Києву про затримку військової допомоги США Україні.

"Постачання вакцин могло б зміцнити відносини Вашингтона з Києвом в той час, коли Україна стає все більш вразливою під час стягнення російських військ біля її кордонів", зазначає Politico.

У грудні міністр охорони здоров'я Максим Степанов у розмові з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін пояснював термінову потребу у вакцинах саме тим, що Україна перебуває у складних умовах через російську агресію.

Тоді Квін сказала, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини в найкоротші терміни.

У лютому пані Квін заявила, що США нададуть фінансову допомогу в Україну в її зусиллях щодо отримання та розповсюдження вакцин, які країна отримає від Covax.

Проте американські посадовці досі сперечаються, чи мають США надсилати вакцини за кордон в той час, як швидкість вакцинації в країні знижується. З уповільненням попиту на щеплення владі стає дедалі важче визначити, скільки залишиться зайвих доз.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ентоні Блінкен їде до Києва

Водночас критики США стверджують, що країна замовила понад 1 мільярд доз вакцин у різних виробників, а це більш ніж достатньо для вакцинації всіх американців.

Накопичення вакцин

Питання про справедливий розподіл вакцин постає особливо гостро на тлі спалахів коронавірусу в південній півкулі.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус звинуватив заможні країни у накопиченні вакцин.

"Посадовці в бідних країнах, на кшталт України, все більше панікують через те, що міжнародна програма Covax повільно постачає вакцини", - пише Politico.

Тема "вакцинної дипломатії" - досить нова для Блінкена, який у будь-який інший час під час візиту до Києва здебільшого б переймався занепокоєнням України через Росію.

Але пандемія додала нове відчуття тривоги дипломатичним зустрічам, коли країни намагаються потрапити в початок черги за міжнародною допомогою в боротьбі проти Covid-19, підсумовує видання.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC