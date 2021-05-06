Чого очікувати Україні від візиту Блінкена. Прогнози американців
Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України активно обговорюється в американській пресі.
New York Times пише, що пріоритетною темою переговорів буде підтримка Вашингтоном Києва на тлі нещодавнього загострення українсько-російського конфлікту, однак питання корупції і реформ також не залишиться поза увагою - особливо після нещодавнього звільнення голови "Нафтогазу".
Тим часом, Washington Post прогнозує, що Україна стане однією з найважчих тем під час зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним - ці переговори очікують вже у червні.
"Захиститися ззовні і відбудуватися зсередини"
New York Times пише, що в Україні Блінкен побачить знайому картину з часів його роботи в адміністрації Барака Обами - перед ним буде країна, яка намагається "захистити себе ззовні і відбудувати себе зсередини".
Завдання держсекретаря на переговорах з президентом Володимиром Зеленським - запевнити українського лідера в тому, що США і надалі підтримуватимуть Україну в боротьбі з російською агресією, зазначає газета.
Але додає, що Блінкен також закликатиме до подальших змін в корумпованій політичній системі України, потреба в яких стала ще більш очевидною після звільнення голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Утім, як наголошує колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, пріоритетною темою все ж буде підтримка України в конфлікті з Москвою.
"Перша і найважливіша тема - спроможність України протистояти пану Путіну", - цитує його видання, згадуючи про нещодавню напругу біля українського кордону.
"Аналітики і досі сперечаються щодо мотивів, які спонукали Путіна сконцентрувати значну кількість військ біля кордону. Дехто думає, що він просто намагається залякати пана Зеленського та вивести з рівноваги Байдена", - коментує New York Times.
А от україно-американський скандал, який призвів до імпічменту Дональда Трампа, навряд чи обговорюватимуть під час зустрічі, вважає видання.
Воно цитує радників Зеленського, які кажуть, що український президент зробив все, щоб зберегти нейтралітет у цьому протистоянні, а тому Байден навряд чи на нього ображений.
Чи обговорюватимуть вступ України в НАТО?
У ще одній статті New York Times зазначає, що під час візиту Блінкен також говоритиме про можливість вступу України в НАТО - який, як наголошує медіа, ще більше розлютить Росію.
На думку деяких американських посадовців, присутність десятків тисяч російських військових біля українського кордону - а чимало з них і досі залишаються там - справді може бути пов'язана з військовими маневрами, які проводить альянс в Європі.
Наприклад, навчання Defender Europe, які об'єднують 28 тис. військовослужбовців зі США та європейських країн, розпочалися у вівторок і охоплюватимуть декілька держав східної Європи. А наступного місяця в Румунії та Португалії розпочнуться навчання Steadfast Defender.
Газета цитує американських чиновників, які кажуть, що Путін хоче показати Україні, що допомога від Заходу буде обмеженою і не відповідатиме очікуванням української влади.
"Цілком можливо, що Росія вже досягла цієї мети. США заявили, що готові ввести нові санкцій проти Москви, і висловили міцну підтримку Україні. Але адміністрація Байдена не зробила жодних кроків, які б наблизили Україну до членства в НАТО або збільшили б військову допомогу для Києва", - резюмує New York Times.
Чи порозуміються Байден і Путін щодо України?
Чи зможуть Байден і Путін досягти згоди щодо питань, пов'язаних з Україною, на своїй потенційній зустрічі цього літа? Відповідь на це питання шукає Washington Post.
На думку видання, питання України - серед тем, де прогресу на переговорах досягти, скоріше за все, не вдасться.
"Росія нещодавно збільшила свою військову присутність біля кордонів України, щоб надіслати сигнал Вашингтону, що Москва і надалі підтримуватиме самопроголошені республіки. Але в той же час Путін заявляє, що Росія не бере безпосередню участь в конфлікті. Путін часто називає її "внутрішньою українською кризою", - пояснює газета.
Сам Джо Байден, скоріше за все, пам'ятатиме про переговори його попередника з Володимиром Путіним у Гельсінкі, коли Дональд Трамп відмовився прямо звинуватити Росію у втручанні в американські вибори.
"Байдену доведеться показати на прес-конференції, що він не такий, як Дональд Трамп", - цитує газета директора Московського центру Карнегі Дмитра Треніна.
"Це буде не дуже приємна подія", - додає пан Тренін.
Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.