Чого очікувати Україні від візиту Блінкена. Прогнози американців

34 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Держсекретар США Блінкен та голова МЗС України Кулеба

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України активно обговорюється в американській пресі.

New York Times пише, що пріоритетною темою переговорів буде підтримка Вашингтоном Києва на тлі нещодавнього загострення українсько-російського конфлікту, однак питання корупції і реформ також не залишиться поза увагою - особливо після нещодавнього звільнення голови "Нафтогазу".

Тим часом, Washington Post прогнозує, що Україна стане однією з найважчих тем під час зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним - ці переговори очікують вже у червні.

"Захиститися ззовні і відбудуватися зсередини"

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 2015 рік, Блінкен зустрічається в Києві з тодішнім українським прем'єром Яценюком

New York Times пише, що в Україні Блінкен побачить знайому картину з часів його роботи в адміністрації Барака Обами - перед ним буде країна, яка намагається "захистити себе ззовні і відбудувати себе зсередини".

Завдання держсекретаря на переговорах з президентом Володимиром Зеленським - запевнити українського лідера в тому, що США і надалі підтримуватимуть Україну в боротьбі з російською агресією, зазначає газета.

Але додає, що Блінкен також закликатиме до подальших змін в корумпованій політичній системі України, потреба в яких стала ще більш очевидною після звільнення голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Утім, як наголошує колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, пріоритетною темою все ж буде підтримка України в конфлікті з Москвою.

"Перша і найважливіша тема - спроможність України протистояти пану Путіну", - цитує його видання, згадуючи про нещодавню напругу біля українського кордону.

"Аналітики і досі сперечаються щодо мотивів, які спонукали Путіна сконцентрувати значну кількість військ біля кордону. Дехто думає, що він просто намагається залякати пана Зеленського та вивести з рівноваги Байдена", - коментує New York Times.

А от україно-американський скандал, який призвів до імпічменту Дональда Трампа, навряд чи обговорюватимуть під час зустрічі, вважає видання.

Воно цитує радників Зеленського, які кажуть, що український президент зробив все, щоб зберегти нейтралітет у цьому протистоянні, а тому Байден навряд чи на нього ображений.

Чи обговорюватимуть вступ України в НАТО?

Автор фото, Міноборони України

У ще одній статті New York Times зазначає, що під час візиту Блінкен також говоритиме про можливість вступу України в НАТО - який, як наголошує медіа, ще більше розлютить Росію.

На думку деяких американських посадовців, присутність десятків тисяч російських військових біля українського кордону - а чимало з них і досі залишаються там - справді може бути пов'язана з військовими маневрами, які проводить альянс в Європі.

Наприклад, навчання Defender Europe, які об'єднують 28 тис. військовослужбовців зі США та європейських країн, розпочалися у вівторок і охоплюватимуть декілька держав східної Європи. А наступного місяця в Румунії та Португалії розпочнуться навчання Steadfast Defender.

Газета цитує американських чиновників, які кажуть, що Путін хоче показати Україні, що допомога від Заходу буде обмеженою і не відповідатиме очікуванням української влади.

"Цілком можливо, що Росія вже досягла цієї мети. США заявили, що готові ввести нові санкцій проти Москви, і висловили міцну підтримку Україні. Але адміністрація Байдена не зробила жодних кроків, які б наблизили Україну до членства в НАТО або збільшили б військову допомогу для Києва", - резюмує New York Times.

Чи порозуміються Байден і Путін щодо України?

Автор фото, KREMLIN.RU / WHITEHOUSE.GOV

Чи зможуть Байден і Путін досягти згоди щодо питань, пов'язаних з Україною, на своїй потенційній зустрічі цього літа? Відповідь на це питання шукає Washington Post.

На думку видання, питання України - серед тем, де прогресу на переговорах досягти, скоріше за все, не вдасться.

"Росія нещодавно збільшила свою військову присутність біля кордонів України, щоб надіслати сигнал Вашингтону, що Москва і надалі підтримуватиме самопроголошені республіки. Але в той же час Путін заявляє, що Росія не бере безпосередню участь в конфлікті. Путін часто називає її "внутрішньою українською кризою", - пояснює газета.

Сам Джо Байден, скоріше за все, пам'ятатиме про переговори його попередника з Володимиром Путіним у Гельсінкі, коли Дональд Трамп відмовився прямо звинуватити Росію у втручанні в американські вибори.

"Байдену доведеться показати на прес-конференції, що він не такий, як Дональд Трамп", - цитує газета директора Московського центру Карнегі Дмитра Треніна.

"Це буде не дуже приємна подія", - додає пан Тренін.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.