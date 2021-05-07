Як Україна готується протистояти Росії в Азовському морі – CNN

1 година тому

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Росія стягує військові кораблі біля берегів України, повідомляє CNN.

Російське міністерство оборони нещодавно оприлюднило драматичні кадри, на яких кораблі запускають ракети в акваторії Чорного моря.

Кремль наполягає, що це лише військово-морські навчання, які ні для кого не становлять загрози.

У рамках цих навчань Росія перекинула 15 суден з Каспійського моря до Чорноморського басейну.

Але українські військові за кілька кілометрів спостерігають за нарощуванням сил із занепокоєнням.

"За останні два тижні стало небезпечніше, оскільки Російська Федерація відправила кілька десантних кораблів з Балтійського та Північного морів", - розповів CNN капітан Роман Гончаренко в Маріуполі.

"Офіційно це навчання. Але ці кораблі досі тут у цьому районі, і на наш погляд, це може бути небезпечним", - додав він.

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На суші та на морі

Посилення військово-морської присутності відбувається після того, як світ забив на сполох після нещодавнього стягнення російських сухопутних військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Росією Криму.

Десятки тисяч російських військових з підтримкою колон броньованої техніки бачили на шляху до сходу України.

Кремль стверджував, що переміщення сил було "військовими навчаннями", і зрештою наприкінці квітня оголосив про відведення військ.

Проте американські посадовці кажуть, що наразі неясно, скільки військ Росія відвела.

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Речник Пентагону Джон Кірбі нещодавно заявив, що уздовж кордону з Україною та в Криму досі залишається чимало російських військ.

Україна наполягає, що агресія наразі порушує міжнародне законодавство, обмежуючи доступ до Азовського моря, яке Росія з Україною домовилися спільно використовувати за угодою від 2003 року.

Українські посадовці кажуть, що комерційні перевезення уздовж головного шляху на схід страждають від додаткових перевірок та затримок, але Росія наполягає, що рух не заборонено.

Це не вперше, коли Росія застосовує свою військову силу проти України, зазначає CNN, нагадуючи про те, як у 2018 році в районі Керченської протоки російські кораблі протаранили український буксир, стріляли по українських катерах, захопили три судна та затримали 24 моряки.

Обидві сторони звинуватили тоді одна одну в порушенні морських законів.

Американські кораблі теж стикаються з такими викликами. Раніше цього року з палуби американського есмінця "Дональд Кук" в Чорному морі спостерігали низький проліт російського бомбардувальника.

"Повзуча окупація"

Напруження в Азовському морі можна помітити і на суші.

В Маріуполі українські морські піхотинці тренуються, патрулюючи гавань під час протидиверсійних навчань.

Представники українських ВМС кажуть, що не мають іншого вибору, як планувати можливий напад Росії, і що більше сухопутних військ перебувають напоготові на випадок атаки.

Вони вже називають російські дії в Азовському морі "повзучою окупацією" регіону, зазначає CNN.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC