Ядерні реакції у Чорнобилі досі "жевріють, як вугілля у барбекю"

1 година тому

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Українські вчені стурбовані 40-відсотковим збільшенням викидів нейтронів у недоступних зонах зруйнованого реактора Чорнобильській АЕС. Ядерні реакції "жевріють" там, як "вугілля у барбекю", пише британська Independent.

Вчені, які спостерігають за АЕС в Україні, виявили, що реакції поділу досі тривають в недоступній частині четвертого реактора.

Видання цитує Анатолія Дорошенка, представника Інституту проблем безпеки атомних електростанцій у Києві, який повідомив, що з 2016 року викиди нейтронів під реактором зросли на 40 відсотків.

Наразі він та його колеги вивчають уранове паливо з підреакторної кімнати 305/2, щоб зрозуміти, воно стабілізується саме по собі чи доведеться втручатися у ситуацію.

Пан Дорошенко не виключає, що необхідно буде вдатися до буріння, щоб дістатися до урану та обприскати його нітратом гадолінію. Це своєю чергою приведе до "всмоктування нейтронів" і припинення реакцій поділу.

Колега пана Дорошенка, Максим Савельєв, вважає, що наразі важко оцінити серйозність ситуації - для цього необхідні дані нейтронних датчиків.

"Ми маємо лише припущення, - визнає він. - Але ми не можемо виключити можливість нещасного випадку".

З огляду на випромінювання пан Савельєв пропонує застосувати роботів для отримання температурних показників і зразків із небезпечної зони, щоб розуміти чіткішу картину того, що там відбувається.

Роботи також можуть бути використані для встановлення циліндрів з бором, які слугуватимуть контрольними стрижнями та накопичуватимуть нейтрони.

Фахівець з питань утилізації ядерних відходів з Університету Шеффілда, Ніл Хаят, порівняв ситуацію із "жеврінням вугілля у барбекю".

"Це нагадує нам про те, що проблема не вирішена, а лише стабілізована", - наголошує він.

Втім, пан Хаят каже, що йдеться про "дуже низькі показники поділу". За його оцінками, немає підстав очікувати несподіваного викиду ядерної енергії або вибуху.

"Ми вже бачили подібне із залишками палива. Базова швидкість нейтронів зростала, стабілізувалась і зменшувалась. Це те, на що ми наразі сподіваємось", - цитує його Independent.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС