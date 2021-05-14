Зеленський ризикує розгнівати Путіна - західні ЗМІ про справу Медведчука

21 хвилин(и) тому

Автор фото, zagittya.com.ua

Західні ЗМІ пишуть, що справа Віктора Медведчука може призвести до посилення напруги у стосунках України з Росією або навіть нової ескалації.

Міжнародна преса відзначає, що в Кремлі занепокоїлися через справу проти українського депутата.

У четвер суд у Києві відправив Медведчука під домашній арешт.

У п'ятницю ситуацію навколо свого кума прокоментував і президент Росії Володимир Путін. За його словами, це "зачистка політичного поля" і переслідування "за роботу з Росією в економічному полі".

"З політичних мотивів, вибірково, комусь в провину закидають роботу з Росією в сфері економіки. Хоча багато, в тому числі й осіб з вищого політичного керівництва країни, активно працюють протягом багатьох років в Росії і в Криму теж, і нічого", - цитує Путіна агенція ТАСС.

Він пообіцяв слідкувати за ситуацією: "Це питання, яке повинно завжди бути в полі нашої уваги, і ми своєчасно, належним чином, беручи до уваги ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати".

"Агент російського впливу"

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, Український суд у четвер вирішив не арештовувати Віктора Медведчука, а відправив його під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом

Дії, спрямовані на затримання олігарха та політика Віктора Медведчука, цілком можуть посилити напругу з Росією, пише Financial Times.

Британське видання називає Медведчука "близьким другом російського президента Володимира Путіна" та лідером "головної проросійської партії України".

Політику висунули підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму після того, як "прозахідна адміністрація українського президента Володимира Зеленського" наклала санкції на Медведчука раніше цього року та закрила три телеканали, які з ним пов'язують.

Цьому також передувала нещодавня концентрація понад 100 тис. російських військових уздовж східних кордонів України та в анексованому Росією Криму, нагадує FT.

"Віктор Медведчук - давно відомий агент російського впливу в Україні", - сказала виданню експертка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.

Його партія назвала висунуті обвинувачення "політичними репресіями".

Ризик ескалації

"Україна ризикує розгнівати Путіна, звинувативши його близького друга в державній зраді", - з таким заголовком вийшла стаття у Telegraph.

Початок юридичного переслідування Медведчука в лютому міг стати одним із тригерів для найбільшого скупчення російських військ біля українських кордонів з 2014 року, пише видання.

Президент Зеленський ризикує отримати ще одну ескалацію з Росією після того, як українська влада висунула олігарху та другу Путіна підозру в державній зраді, зазначає газета.

Видання пише, що у Кремлі забили на сполох через проблеми Медведчука із законом.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розслідування є "внутрішньою справою України", але додав, що Москва уважно спостерігає за розвитком подій.

"Ми хотіли б переконатися, що за цим не стоїть переслідування з політичних мотивів, якась кампанійщина з метою позбутися політичного конкурента", - сказав Пєсков.

Автор фото, duma.gov.ru Підпис до фото, Російська політик Олена Паніна вбачає у суді над Медведчуком вплив США

А депутат російської Держдуми Олена Паніна припустила, що переслідування Медведчука, ймовірно, сталося за вказівкою США, зважаючи на нещодавній візит Держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва, пише Times.

Сполучені Штати запровадили санкції проти Медведчука у 2014 році за "підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України".

У США також схвально поставилися до блокування пов'язаних з ним каналів, "щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю", резюмує видання.