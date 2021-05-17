Донбас на межі екологічної катастрофи. Вже є перші ознаки - NBC News

1 година тому

Автор фото, Unian

Занедбані та покинуті шахти понівеченого війною Донбасу заповнюються токсичними підземними водами, пише NBC News у статті, присвяченій ситуації в регіоні.

Як розповідає американська телевізійна мережа, вода, наповнена важкими металами та іншими токсичними речовинами, загрожує забрудненням питної води з річок та колодязів, а також навколишнього ґрунту, роблячи його непридатним для сільського господарства.

Водночас метан, небезпечний газ з шахт, виштовхується на поверхню, що загрожує землетрусами та вибухами.

За словами Василя Чинчика, голови військово-цивільної адміністрації Торецька, лише дві з семи шахт навколо міста - "Центральна" та "Торецька" - продовжують працювати. Аби запобігти катастрофі, місцевій владі доводиться відкачувати з шахт воду.

Виведена з експлуатації шахта "Нова" наразі працює як викачувальна станція.

Якщо "Нову" затопить, наступною стане "Центральна", а потім токсична вода порине до річок Кривий Торець і Сіверський Донець, "звідки п'є весь Донбас", попереджає інженер "Нової" Юрій Власов.

Окрім загальної економічної депресії в регіоні на екологічну ситуацію також впливає війна, внаслідок якої під контролем підтримуваних Росією сепаратистів опинилися 88 зі 121 шахти в Донбасі.

Автор фото, Unian

У лютому віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков і голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук попереджали ООН, що сепаратистські групи, закриваючи деякі шахти, не здійснюють належних заходів для їхньої безпеки.

Донецькі сепаратисти, зі свого боку, стверджують, що з 2015 року під їхнім контролем закрили 20 шахт і там проводяться викачувальні роботи.

Втім, за словами українських експертів, це не так. За їхньою інформацією, сепаратисти припинили викачувати воду з щонайменше 12 шахт і не дають до них доступ для моніторингу.

Хоча експерти вважають, що найгірші наслідки для екології можуть мати місце не раніше, ніж за 5-10 років, перші ознаки катастрофи вже проявлялися у вигляді стихійного затоплення деяких шахт у 2018 році та серії вибухів газу, витисненого на поверхню шахтними водами, у 2020 році.