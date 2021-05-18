ХАМАС на межі банкрутства - Times

20 хвилин(и) тому

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На другий тиждень ескалації між палестинцями та Ізраїлем і досі невідомим залишається мотив, що підштовхнув ХАМАС до ракетного обстрілу Єрусалима 10 травня, пише в аналітичному огляді журналіст видання Times Аншель Преффер.

Багато оглядачів звертали увагу на символічне значення міста та спробу ісламістського угруповання представити себе у ролі захисника мусульман.

Проте автор статті пише, що були й інші причини. Згідно з його інформацією, ХАМАС перебуває на межі банкрутства, що і змусило його піти на ескалацію з Ізраїлем, аби заручитися підтримкою Ірану, у тому числі й фінансовою.

Міжнародна кампанія угруповання зі збору коштів під гаслами ісламських благодійних організацій зазнає суттєвих невдач протягом останніх кількох років, пише журналіст.

"Влада ключових країн, у тому числі Великої Британії, через які були перераховані мільйони, почала ставити складні запитання і згортати операції", - йдеться у статті.

Скоротили фінансування і арабські країни, які теж були суттєвим джерелом надходжень.

Автор фото, Getty Images

Угруповання ХАМАС було засноване прихильниками єгипетської організації Брати мусульмани, вважається ідеологічно близьким до ісламістських рухів, що становили загрозу існуванню режиму під час Арабської весни.

Нині тільки Катар продовжує фінансувати ХАМАС, пише автор.

За таких обставин угрупованню залишається розраховувати тільки на підтримку Ірану, відносини з яким ускладнилися через різні позиції щодо війни у Сирії.

Тоді Тегеран припинив фінансувати ХАМАС, підтримавши менше і більш радикальне угруповання у секторі Газа.

Та відтоді відносини почали налагоджуватися, й тепер ХАМАС хоче "отримати більший шматок мільйонів фунтів", які Іран планує перерахувати на підтримку бойовиків у регіоні.

А ескалація конфлікту з Ізраїлем - вагома заявка на підтримку Тегерану, вважає журналіст Times.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC