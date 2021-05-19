Північний потік-2. Чи скасують США санкції проти "союзника" Путіна

1 година тому

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує скасувати санкції, запроваджені проти менеджера компанії, що будує газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, повідомляє Politico, посилаючись на власні неназвані джерела.

Видання називає Маттіаса Варніга "союзником" Президента Росії Володимира Путіна, що й не дивно з огляду на минуле обох чоловіків: свого часу Варніг служив у Штазі, спецслужбі у прорадянській Німецькій Демократичній Республіці.

Окрім посади в "Північному потоці-2", він є також заступником голови ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть".

За інформацією Politico, Держдепартамент США планує зробити подання до Конгресу на скасування санкцій проти Варніга 19 травня.

У квітні цього року адміністрація Байдена скасувала рішення Міністерства юстиції, яке дозволило застосувати санкції щодо нього.

Politico зазначає, що новий крок адміністрації США стосовно "Північного потоку-2" "може спричинити критику з боку законодавців", які стверджують, що компанія Nord Stream 2 AG та її директор підпадають-таки під санкції згідно із законом про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ентоні Блінкен запевнив владу Німеччини, що США не дозволять Росії підірвати колективну безпеку трансатлантичної спільноти газопроводом

Намір Держдепу не накладати санкції на компанію, що будує газогін, підтверджує і СNN. Видання посилається на два джерела, близьких до ухвалення рішення.

За їхньою інформацією, Держдеп вимагатиме запровадження санкцій проти чотирьох компаній та чотирьох кораблів, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Окрім того, додає СNN, такий крок може збільшити напругу між Білим домом і представниками Демократичної партії, багато з яких виступають проти "Північного потоку-2".

Що кажуть у Держдепі

Представник Державного департаменту відмовився коментувати інформацію про плани скасувати санкції проти Варніга та його компанії.

"Адміністрація Байдена чітко усвідомлювала, що трубопровід "Північний потік-2" - це російський геополітичний проєкт, який загрожує європейській енергетичній безпеці, а також Україні та східним флангам союзників і партнерів НАТО", - цитує його Politico.

"Ми продовжуємо перевіряти суб'єкти діяльності, що беруть участь у підсанкційній діяльності, і чітко дали зрозуміти, що компанії ризикують наразитися на санкції, якщо вони беруть участь у "Північному потоці-2", - додали у Держдепі.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив очільника МЗС Німеччини Гайко Мааса у намірах США протистояти спробам Москви підірвати колективну безпеку трансатлантичної спільноти за допомогою "Північного потоку-2".

Як повідомили у Держдепі, про це йшлося у телефонній розмові.

"Добрі стосунки" з Німеччиною

Однак Politico зазначає, що попри двопартійну підтримку санкцій проти російського газогону в Конгресі, адміністрація Байдена прагне підтримувати добрі стосунки з урядом Німеччини, який підтримує проєкт.

Видання цитує конгресмена від штату Техас Майкла Маккола, який застеріг: "Якщо режиму Путіна буде дозволено закінчити цей трубопровід, це станеться тому, що адміністрація Байдена вирішила це зробити… Це російський проєкт злочинного впливу, який загрожує поглибленням енергетичної залежності Європи від Москви, зробить Україну більш вразливою до російської агресії та забезпечить скарбницю Путіна мільярдами доларів".

Politico нагадує, що "Північний потік-2" збудований на понад 90%, але санкції все-таки можуть зупинити його завершення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Екоактивісти Німеччини виступають проти будівництва газогону

"Противники трубопроводу також покладають надію на те, що німецька Партія зелених, яка виступає проти газогону, пройде до парламенту після виборів, призначених на вересень", - підсумовує видання.

З іншого боку, американське видання Axios з посиланням на джерела вказувало, що США можуть послабити санкції щодо проєкту. І це може дозволити його добудувати.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС