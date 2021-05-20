Чому Байден відмовився від санкцій проти "Північного потоку-2"

1 година тому

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Рішення адміністрації президента Джо Байдена відмовитися запроваджувати санкції проти компаній, що будують газопровід "Північний потік-2", викликало жваві дискусії в західній пресі, а також серед американських політиків.

Більшість аналітиків погоджуються, що Білий дім керувався бажанням уникнути конфлікту з Німеччиною, яка наполягає, що проєкт є суто комерційним і не мусить бути предметом геополітичних суперечок.

Втім, американські політики з обох провідних партій заявили, що рішення гратиме на руку російському президенту Володимиру Путіну, який таким чином здобув серйозну перемогу над Байденом.

ЗМІ також наголошують, що безперешкодне будівництво газопроводу ставить під загрозу економіку та безпеку України, а також Східної Європи в цілому.

США не готові до конфлікту з Німеччиною

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Коли 10 років тому запускали першу гілку Північного потоку, посміхалася не лише канцлер німеччини Ангела Меркель, але й інші європейські лідери

За словами британської Financial Times, відмова від санкцій означає припинення суперечок між США та Німеччиною про газопровід, який називали головним яблуком розбрату у відносинах між двома країнами.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вже назвав рішення "конструктивним кроком" і висловив сподівання, що проєкт більше не ускладнюватиме співпрацю між Берліном і Вашингтоном.

Втім, як заявив держсекретар Блінкен, оголошуючи рішення, США і досі виступають проти будівництва газогону.

Раніше у Вашингтоні попереджали, що "Північний потік-2" позбавить Київ значних прибутків від транзиту газу, зробить Україну ще більш вразливою до тиску з боку Кремля, а також збільшить залежність Європи від російського газу, нагадує видання.

"Але рішення скасувати санкції доводить, що Вашингтон не готовий до ризику отримати небезпечний конфлікт з одним зі своїх найближчих союзників. Німеччина підтримує газопровід, називаючи його ключовою основою своєї енергетичної безпеки", - пояснює газета.

Чи порушив Байден власну обіцянку?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У січні 2021 міністерство фінансів США внесло до санкційного списку російський трубоукладач "Фортуна", який будує "Північний потік-2"

Якщо у німецькому уряді рішення про санкції сприйняли з полегшенням, то багатьох американських політиків воно розлютило - причому, як демократів, так і республіканців, наголошує NBC News.

"Республіканці одразу звинуватили адміністрацію Байдена у тому, що допустив значну геополітичну перемогу президента Росії Володимиру Путіна. Демократи закликали Білий Дім переглянути рішення, тоді як у Кремлі новину назвали "позитивним сигналом", - описує ситуацію сайт.

Серед тих, хто вщент розкритикував рішення, був сенатор-демократ Боб Менендез, голова сенатського комітету з питань міжнародних відносин.

"Адміністрація заявляла, що цей газопровід - погана ідея і ворожий проєкт впливу з боку Росії. Я погоджуюся з цією думкою, але не розумію, як сьогоднішнє рішення допоможе США протистояти російській агресії в Європі", - цитує видання сенатора.

Як пояснює NBC News, адміністрація Байдена намагається знайти баланс між необхідністю протистояти Росії і бажанням налагодити стосунки з Німеччиною, які ускладнилися в часи президентства Дональда Трампа.

"Але критики кажуть, що адміністрація порушила власні обіцянки протистояти Москві і що рішення дасть Путіну цінні інструменти тиску на Україну та інші східноєвропейські держави", - наголошує NBC News.

З цим погоджується колишній посол США в Україні Джон Гербст, який каже, що скасування санкцій ставить під сумнів обіцянку Байдена бути жорстким з Росією.

На думку пана Гербста, ситуацію ще можна змінити, і жорстка реакція з боку демократів може цьому посприяти.

Стратегія Байдена в дії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Трамп жорстко критикував Німеччину за участь у проєкті "Північний потік-2"

Агенція Bloomberg пише з посиланням на посадовця з адміністрації Байдена, що американський президент керувався бажанням уникнути тривалої конфронтації з Німеччиною.

До того ж, шансів зупинити будівництво залишалося дуже мало, - на момент інавгурації нового американського президента газопровід був на 90% побудований.

За словами авторів, рішення цілком відповідає стратегії Байдена, який прагне тісно співпрацювати з союзниками, попри розбіжності.

"В цілому Байден зайняв ту ж саму позицію, що і Трамп: цей проєкт підриває безпеку Європи і ще більше прив'язує її до Москви. Але Байден також побоюється карати такого союзника, як Німеччина, адже намагається реформувати підхід США до дипломатії та залагодити конфлікти з іншими країнами, що виникли через стратегію Трампа America First", - пише видання.

Цікавим є також момент, коли США офіційно оголосили про рішення: це сталося перед зустріччю держсекретаря Блінкена з головою російського МЗС Сергієм Лавровим та на тлі підготовки до зустрічі між Байденом і Путіним, зазначає Bloomberg.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC