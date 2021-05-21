Іран навмисно збив український літак і має заплатити - суд Канади

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Вищий суд канадської провінції Онтаріо виніс рішення, що Іран навмисно влаштував терористичний акт, випустивши дві ракети в літак "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року.

За рішенням суду, Іран мусить виплатити компенсацію групі родичів, які звернулися до суду в Канаді, повідомляє Globe and Mail.

У МЗС Ірану назвали рішення суду політичним і таким, що не має під собою жодних підстав.

"Вирок Вищого суду Онтаріо - безпідставний. Цей суд не має кваліфікації розслідувати цю катастрофу.., що сталося поза його територією та можливостями", - заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзадех.

"Акт тероризму"

У письмовому рішенні, оприлюдненому в четвер, 20 травня, канадський суддя Едвард Белобаба постановив, що "на основі балансу ймовірностей" Іранська революційна гвардія здійснила акт навмисного тероризму, збивши рейс PS752.

У списку обвинувачених також фігурують командувачі Збройних сил Ірану, Іран та його релігійний лідер Аятола Алі Хаменеї.

Іран не захищався на судовому процесі.

Рішення має стати основою для вердикту влітку про розмір компенсації за цивільним позовом чотирьох людей, які втратили близьких в авіакатастрофі.

Позивачі вимагали щонайменше 1,25 мільярда доларів США компенсації.

На борту літака МАУ, який збили невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року, загинули 176 людей, серед яких було 11 українців (дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів).

Автор фото, Катерина Гапоненко Підпис до фото, Пілот Володимир Гапоненко, який загинув у катастрофі, з молодшою донькою Поліною

Більш ніж половина пасажирів (138) прямували до Канади.

"Довгий процес"

Іноземні держави зазвичай не підпадають під юрисдикцію канадських судів, але закон, ухвалений у Канаді у 2012 році, зробив винятки для країн, визначених як "держави, які підтримують тероризм", зокрема Ірану.

Канада не має формальних дипломатичних відносин з Іраном, і вимога компенсацій може виявитися тривалим та складним процесом, але раніше це вдавалося, зазначає видання.

Один з адвокатів позивачів Джона Арнольд представляв клієнтів у інших позовах проти Ірану, зокрема, коли у 2017 році суд вирішив конфіскувати частину іранських активів у Канаді.

Адвокат каже, що Іран все ще має інші активи в Канаді та за кордоном, на які можуть розраховувати позивачі.

Іранська влада заявила, що збиття літака було "катастрофічною помилкою" Збройних сил, які перебували у стані підвищеної тривоги під час протистояння зі США.

У рішенні суду відзначається, що Збройні сили Ірану публічно визнали свою відповідальність лише через кілька днів після авіатрощі, пояснивши це помилкою оператора системи протиповітряної оборони (ППО), який нібито переплутав літак з ворожою ракетою.

Як зазначено в рішенні суду, іранські ЗМІ також повідомляли, що армія США могла застосувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб змусити систему ППО переплутати літак Boeing 737-800 з американською ракетою.

"Позивачі встановили, що на основі балансу ймовірностей ракети випустили навмисно і в час, коли не відбувалося збройного конфлікту", - зазначив суддя.

"Це найкраще рішення, яке ми могли отримати", - сказав один з позивачів Шахін Моґаддам, який втратив дружину та сина.

Він сказав, що багато родин, близькі яких загинули в авіакатастрофі, прагнуть не компенсації, а справедливості.

На думку позивача, рішення суду створює тиск на канадську владу.

"Попереду ще довгий шлях. Нам треба подивитися, який наступний крок зробить уряд Канади", - сказав пан Моґаддам.

Раніше цього року канадська влада заявила, що Іран не надав достатньо доказів, що літак МАУ збили помилково.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба в березні заявив, що Іран провів розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів, Чиказької конвенції та правил Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки - оманливими", - зазначив міністр після оприлюднення іранського звіту.

Він сказав, що вважає зміст документу "цинічною спробою приховати істинні причини збиття нашого літака".

Секретар РНБО Олексій Данілов у квітні заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ переконала його в тому, що літак збили навмисно.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC