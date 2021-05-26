"Якщо Лукашенка не зупинити, він буде збивати літаки". Світові ЗМІ про арешт Протасевича

15 хвилин(и) тому

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Білорусь знову на перших шпальтах провідних ЗМІ світу. Зухвалий примус до приземлення в Мінську іноземного літака з опозиційним білоруським блогером Романом Протасевичем на борту та його арешт спричинили обурення.

Демократична спільнота закликає дати чітку і відчутну відсіч тим, хто влаштував цей "акт повітряного піратства" і "державного тероризму".

Британський прем'єр та ЄС обіцяють "наслідки"

Відео затриманого Протасевича, на якому молодий чоловік "визнає" свою причетність до заворушень у Білорусі, "глибоко вразило" прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, повідомляє газета Independent.

"Як журналіст і пристрасний прихильник свободи слова, я закликаю до його негайного звільнення", - написав він у Twitter.

"Дії Білорусі матимуть наслідки", - наголосив він.

Тим часом міністр транспорту країни Грант Шеппс закликав авіакомпанії уникати білоруського повітряного простору, щоб "забезпечити безпеку пасажирів". Пан Шеппс також зупинив дію дозволу на виконання рейсів білоруською державною авіакомпанією Белавіа.

Independent додає, що лідери ЄС пропонують державам-членам зробити те саме, а президент Європейської Ради Шарль Мішель вже застеріг: "Ми не будемо терпіти, поки вони грають у російську рулетку з життями невинних цивільних осіб."

"Ми дуже пишаємося своїм сином"

Американська New York Times публікує розлогу статтю про те, як Роман Протасевич став чи не особистим ворогом Лукашенка через те, що завжди "відмовлявся жити в страху".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Романа Протасевича та його дівчину Софію Cапегу зняли з літака і тримають у СІЗО

Видання пише, що відкрито висловлювати свою незгоду із діями режиму Лукашенка Роман почав ще у віці 16 років. Через це його виключали зі школи, а батькам доводилося міняти роботу.

Постійні погрози і тиск змусили його переїхати до Польщі, де він продовжив критикувати білоруську владу. Під час президентських виборів 2020 року "діяльність Протасевича перейшла у сферу політичної активності, адже він не лише повідомляв про акції протесту, але й планував їх", розповідає New York Times.

"Ми журналісти, але нам потрібно робити щось іще, - цитує видання одне з його минулих інтерв'ю. - Нікого не залишилось. Лідери опозиції у в'язниці". Газета додає, що Роман "ніколи не виступав за насильство, лише за мирні акції".

У листопаді 2020 року прокуратура Білорусі офіційно звинуватила Протасевича у тероризмі згідно із законом, який забороняє організацію протестів, що порушують "соціальний порядок". Але й це не зупинило блогера, якому тепер загрожує смертна кара, веде далі New York Times.

"Після того, як білоруський уряд визнав мене терористом, я отримав більше привітань з днем народження, ніж будь-коли в житті", - казав він тоді опозиційному порталу Наша Нива.

Після арешту і Мінську, "крізь сльози", мати Романа Протасевича сказала New York Times: "Ми віримо, що справедливість переможе. Ми віримо, що весь цей терор мине. Ми віримо, що політичні в'язні будуть звільнені. І ми дуже пишаємось нашим сином".

"Терор проти правди"

Польська Gazeta Wyborcza вміщує статтю історика і експерта з питань Східної Європи Тімоті Снайдера під промовистим заголовком "Терор проти правди в Білорусі. Що означає викрадення Романа Протасевича для всіх нас".

Автор переконує, що "Протасевич має значення, бо він розповідав правду про свою країну". Він нагадує, що "окрім каналу NEXTA, кількох незалежних журналістів з Росії, українських журналістів та польського письменника", розповідати про протести білорусів проти режиму Лукашенка просто не було кому - адже влада не пускає до Білорусі представників західних ЗМІ.

Він також звертає увагу на те, що "звіти NEXTA" про безпрецедентний рівень насильства проти опонентів "білоруського режиму, який підтримується Росією", становили загрозу не лише для Лукашенка, а й "для режиму Путіна в сусідній Росії", де влада також "боїться чесних виборів, протестів і журналістики".

Автор статті пише, що і в Білорусі, і в Росії "насильство та брехня працюють разом. Насильство потрібне для підтвердження брехні про те, що Лукашенко виграв вибори. Брехня - щоб довести, що насильство було виправданим".

Саме тому, пояснює він, необхідно підтримувати мужніх і вільних журналістів, таких, як Протасевич: "Без наведених ними слів та зображень ми не маємо шансів дізнатися правду про олігархію, війни, вибори чи будь-які інші важливі теми... Ми повинні підтримувати їх скрізь - за кордоном і вдома".

А що ж Росія?

Як зазначає британська Guardian, Росія зачаїлася і "виглядає настороженою". Газета цитує експерта з питань міжнародної безпеки Марк Галеотті, який зазначає, що "і Мінськ, і Москва уважно спостерігатимуть, чи Європейський Союз виконає свою погрозу запровадити економічні санкції, аби оцінити готовність блоку карати авторитарні держави".

Західні чиновники заявляють, що Росія повинна бути покарана, якщо вона дійсно зіграла роль в операції. "Дуже важко повірити, що (Мінськ- ред.) міг вдатися до таких дій без згоди влади в Москві", - наводить видання припущення міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба.

Білоруський опозиціонер Франак Вячорка, який також був змушений залишити країну через переслідування режимом Лукашенка, переконаний, що російський уряд принаймні "проводив інструктаж" із примусу літака Ryanair до приземлення у Мінську, оскільки протиповітряна оборона Білорусі "інтегрована" в військову систему Росії.

Він застерігає, що "акцент на ролі Росії в операції може відвернути увагу від посилення тиску на Лукашенка, щоб змусити його піти з посади". "Якщо Лукашенко зараз не зупинити, він буде збивати літаки, - наводить його слова Guardian. - Це вже не внутрішнє питання, це питання безпеки Європи. Якщо Лукашенка зараз не зупинити, він буде збивати літаки".

Хамас "офігів"

Провідний російськомовний медіа ресурс Ізраїлю, 9 Канал, який активно висвітлює події в країнах колишнього СРСР, відреагував на заяви білоруської влади про те, що ніби-то палестинське угрупування ХАМАС, визнане терористичною в багатьох країнах світу, включно з Ізраїлем, причетне до інциденту з літаком Ryanair.

"Навіть вони офігіли від такої версії", - зазначає канал і подає заяву організації, в якій ХАМАС "відкинув звинувачення в загрозі підірвати літак в небі Вільнюса, щоб покарати ЄС за Ізраїль".

9 Канал цитує офіційного представника угрупування Фаузі Бархума, який наголосив, що ХАМАС "жодним чином не пов'язаний з примусом до посадки літака компанії Ryanair в Мінську".

"ХАМАС не має до цього жодного стосунку. Ми не вдаємося до таких методів" - заявив він.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС