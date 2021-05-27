Скільки Путін ще буде терпіти Лукашенка

14 хвилин(и) тому

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Своїм рішенням змусити рейс Ryanair відхилитися від курсу та здійснити посадку у Мінську заради арешту опозиціонера Олександр Лукашенко поставив Володимира Путіна у незручне становище, вважає The New York Times.

Цей крок відкрив новий та більш нестабільний етап у відносинах між білоруським та російським лідерами, що і до цього моменту були складними, пише видання.

Обидва все більше покладаються один на одного на тлі напружених відносин із Заходом, проте їхні інтереси суттєво різняться.

Лукашенко, який перебуває у владі вже 26 років, "вхопився за країну сталевою хваткою", що стало для нього питанням виживання.

Путін же прагне розширити вплив Росії на Білорусь, що так чи інакше послабить позиції Лукашенка у процесі, розмірковує автор.

"Тепер, напередодні саміту з Байденом, що має відбутися у червні, перед Путіним постало питання - скільки політичного капіталу він може витратити на подальшу підтримку Лукашенка, який захопленням літака Ryanair ускладнив спроби Кремля налагодити стосунки з Заходом", - йдеться у статті.

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Романа Протасевича затримали 23 травня, наразі він перебуває у СІЗО Мінська

І хоча прокремлівські ЗМІ пристали на бік Лукашенка, його білоруські опоненти вважають, що Мінську навряд варто розраховувати на серйозну підтримку з боку Москви.

Видання цитує радника однієї з лідерок білоруської опозиції Світлани Тихановської, Франака Вячорку, який висловлює припущення, що у міністерстві закородонних справ Росії Лукашенка "терпіти не можуть".

"Але оскільки наразі там немає нікого з більш проросійською позицією, вони поки що віддають перевагу Лукашенку", - каже він.

Але Вячорка наголошує на тому, що не варто сприймати Лукашенка як "путінську маріонетку", відкидаючи припущення щодо того, що той отримав схвалення Кремля на операцію з літаком.

"Лукашенко нікого не слухає. Він дуже непередбачувана та доволі імпульсивна людина", - зазначає радник Тихановської.

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Цю думку поділяє і колишній білоруський дипломат Павло Слюнькін, який подав у відставку торік після оголошення офіційних результатів президентських виборів у Білорусі.

"Ви припускаєтеся дуже серйозної помилки, якщо думаєте, що Москві достатньо поворушити пальцем і всі проблеми у Мінську вирішать", - каже він і додає, що Лукашенко намагатиметься позбутися залежності від Москви попри все.

The New York Times пише, що для Путіна Білорусь виступає критично важливим союзником та водночас завдає "відчутного головного болю".

З одного боку, у випадку розширення та агресивної політики НАТО, чого так бояться у Кремлі, сусідня країна залишається останнім буфером між Росією та Заходом.

З іншого, усвідомлюючи свою особливу роль у цій ситуації, Лукашенко роками користувався своїм становищем, налаштовуючи Захід та Росію один проти одного, зазначає видання.

Після того, як Росія підтримала перемогу Лукашенка на виборах попри те, що у міжнародної спільноти офіційні результати викликали низку запитань, очікувалося, що Кремль отримає якісь політичні дивіденди.

Зокрема, Лукашенко міг погодитися на розміщення російської військової бази на території Білорусі або запропонувати російському капіталу частку у великих білоруських компаніях, але попри три особистих зустрічі між лідерами, нічого такого не сталося, наголошує видання.

Наступна зустріч має відбутися 28 травня у Сочі.

Насамкінець, The New York Times цитує голову Російської ради з міжнародних справ Андрія Кортунова, який каже, що подальша підтримка Лукашенка дорого обійдеться Володимиру Путіну, особливо напередодні зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Наразі російський президент потребує зниження напруги у відносинах із Заходом, насамперед США, зазначає він.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC