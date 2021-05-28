"Білецький йому не довіряв". Що відомо про зв’язок Протасевича з "Азовом"

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Twitter

Державні ЗМІ Білорусі не забарилися зобразити опозиційного журналіста Романа Протасевича як "найманця", що організовував антиурядові протести.

ЗМІ також звинуватили його в тому, що він начебто воював на Донбасі у складі добровольчого підрозділу Нацгвардії "Азов", що потім заперечив його засновник Андрій Білецький.

Журналіста затримали 23 травня після того, як літак Ryanair, на якому він летів до Вільнюса, посадили в Мінську.

Твердження про Протасевича зводяться до питання, чим він займався в Україні - працював журналістом чи брав участь у бойових діях.

Фотографії, які начебто показують його у складі батальйону "Азов", непереконливі й їм бракує контексту.

"Білецький йому не довіряв"

Засновник добровольчого підрозділу Нацгвардії "Азов" (входить до складу Національної гвардії) Андрій Білецький підтвердив, що Протасевич був "з Азовом" та був поранений, однак перебував там у якості журналіста, а не бійця.

Білоруські державні ЗМІ широко розповсюджують відео батька Протасевича, зроблене в серпні 2020 року, де він розповідає, що його син "воював на стороні української армії на Донбасі".

Однак він же потім зрікся цих тверджень та, як пише опозиційне видання "Наша Ніва", сказав, що його син не брав участь у бойових діях.

Ця ж стаття анонімно цитує колишніх членів "Азову", які кажуть, що Протасевич позував зі зброєю для фотографій, але не брав участі у військових операціях.

Автор фото, УНІАН

"Люди говорять, що коли до них приєднався Протасевич, на фронт першого зустрічного не відправляли. У батальйоні були дві тренувальні бази, одна в Києві, друга в Урзуфі під Маріуполем. Щоб потрапити на фронт, треба було пройти навчання та зарекомендувати себе", - пише видання.

Один колишній боєць "Азову" розповів газеті: "Я пам'ятаю його в Урзуфі. Був такий хлопець, молодий. Білецький йому не довіряв. Адже коли він приїхав, почав з того, що запитав: "А де тут інші білоруси? Давайте знайомитися". Люди це так сприйняли, наче він збирав інформацію. Тому особливої довіри не було, і до операцій його не долучали. Він покрутився на навчанні, пофотографувався зі зброєю на полігоні та, ймовірно, зрозумів, що з колективом не зіллється, тому поїхав. Чи воював він? Думаю, що якщо і воював, то не в складі "Азову".

Звідки почалися закиди?

Найраніша згадка про участь Протасевича у начебто бойових діях у складі Азову з'явилася у вересні 2020-го року на провладному телеграм-каналі "Желтые Сливы".

Цей канал відомий гострою критикою та образливими закидами в бік лідерів опозиції. Його пов'язують із білоруськими спецслужбами.

Ще один телеграм-канал (нині дезактивований) із такою ж назвою та аватаркою першим показав відео в серпні 2020 року, на якому тоді кандидат у президенти Світлана Тихановська закликає до припинення протесту, і яке було записане під тиском білоруської влади перед тим, як її фактично вигнали з країни.

Пост про Протасевича містить різні твердження про його пересування у 2014-15 роках і закидає, що він був призначений заступником командира зв'язку другої ударно-штурмової роти "Азову".

Ці ж закиди повторив провладний оглядач у статті для головної офіційної газети "Беларусь Сегодня" 25 серпня.

Чи з'являвся Протасевич в публікаціях "Азову"?

24 травня у Telegram і Twitter з'явилася фотографія обкладинки журналу батальйону "Азов" "Чорне Сонце" з липня 2015-го року, на якій зображена людина у військовій формі зі зброєю, схожа на Протасевича.

Український журналіст Олексій Кузьменко використав програму з розпізнання облич Microsoft Azure і дійшов до висновку, що людина, зображена на обкладинці, може бути Протасевичем із імовірністю 62-70%.

До того ж оригінальне зображення значно профільтрували "так само, як інші фото на обкладинках "Чорного Сонця" того часу".

За словами канадського журналіста Майкла Колборна, який спеціалізується на дослідженні праворадикальних груп, це фото не доводить, що Протасевич воював у складі батальйону, навіть якщо на ньому справді він.

Той же самий телеграм-канал "Желтые Сливы" 26 травня опублікував фотографії, які начебто дістав із мобільного телефона Протасевича.

На обох зображена людина у військовій формі зі зброєю. На одній з них вона начебто сидить у броньованій машині.

Ті самі фотографії показали на державному телеканалі Білорусь1 як "доказ" того, що Протасевич був "найманцем" "Азову". Їх також розповсюдили прокремлівські російськомовні телеграм-канали та англомовні акаунти Twitter.

Однак також не було доведено, що людина на фотографіях є Протасевичем.

Що розповів сам Протасевич про перебування в Україні?

Протасевич розповів, що був на Донбасі журналістом.

В інтерв'ю російському YouTube-блогеру Юрію Дудю в 2020 році він сказав, що відвідав Україну під час Євромайдану як спостерігач, однак за тиждень повернувся додому, коли його поранив Беркут.

Він також розповів, що провів рік на Донбасі, де робив зйомки в зоні АТО. Він також підтвердив, що працював там журналістом-фрілансером та фотографом і був поранений, однак не брав участі у бойових діях.

Під час свого начебто перебування на Донбасі (що, згідно з деякими ЗМІ, припадає на літо 2014-2015 років) він певний час працював журналістом у білоруському виданні Onliner у рубриці автомобілів і техніки.

Onliner підтвердив Моніторинговій службі ВВС, що Протасевич працював в офісі видання в Мінську з вересня по грудень 2014-го і перед тим відвідував цей офіс в якості фрілансера.

Огляд підготували Алістер Колман, Ольга Робінзон, Х'юго Вільямс та київське бюро Служби Моніторингу ВВС