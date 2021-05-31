"Лукашенко дратує навіть Путіна". Західні ЗМІ про зустріч у Сочі

44 хвилин(и) тому

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Переговори Олександра Лукашенка та Володимира Путіна у Сочі засвідчили, що Росія продовжує підтримувати білоруську владу - навіть попри відсутність особливих симпатій між двома лідерами, вважають західні ЗМІ.

Вони наголошують, Лукашенко вже давно "дратує" Кремль, але його нинішня ізоляція може зіграти Росії на руку. Адже йому буде важко противитися бажанню Москви нарешті домогтися "глибшої інтеграції" в рамках Союзної держави.

До того ж, як пишуть англомовні видання, Лукашенко є більш безпечним варіантом для Путіна, ніж будь-який його потенційний наступник.

Оглядачі вважають, що подальший розвиток подій має стати більш зрозумілими після зустрічі Путіна з американським президентом Джо Байденом у червні.

Ізоляція Лукашенка

Ізоляція, в якій опинився Олександр Лукашенко, штовхає його ще ближче до Володимира Путіна, а Кремлю дає шанс нарешті домогтися від Мінська давно очікуваної "глибшої інтеграції", наголошує американська Wall Street Journal.

За словами видання, це стало ще більш очевидним після того, як Путін висловив підтримку своєму білоруському колезі на переговорах у Сочі.

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"Кожний новий крок Заходу до ізоляції Лукашенка збільшує його залежність від Путіна", - цитує видання білоруського політолога Артема Шрайбмана.

З цим погоджується і голова Інституту Кеннана Метт'ю Роджанські.

"Був час, коли у Заходу була можливість налагоджувати контакти з Лукашенком", - цитує його видання. "Але тепер його залежність від Москви здається завершеною".

В самій Росії ставлення до Лукашенка неоднозначне, каже політолог Станіслав Бишок, але є причина, чому Кремль навряд чи відмовиться від підтримки Лукашенка.

"Навіть попри всі свої особливості, Лукашенко залишається людиною, яку сприймають ворогом колективного Заходу, ворогом НАТО, який не дозволить альянсу наблизитися до Росії за рахунок Білорусі", - цитує Wall Street Journal експерта.

"Лукашенко вже дратує навіть Путіна"

На думку редактора британської The Times Пітера Конраді, Лукашенко вже "дратує навіть свого захисника Путіна". Але це не означає, що його владі наразі щось загрожує, каже автор.

Подальший розвиток подій має стати більш зрозумілим після саміту Володимира Путіна з Джо Байденом, запланованого на 16 червня, на якому президенти, скоріше за все, обговорюватимуть і Білорусь.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Робоче купання" - так один ТГ-канал називав зустріч у Сочі

"Лукашенко ще ніколи не був у такій слабкій позиції, ніж зараз - як усередині країни, так і на міжнародній арені", - цитує газета колишнього посла Великої Британії в Білорусі Найджела Гоулд-Девіса.

Втім, він зауважує, що білоруський лідер усе ще має підтримку наближених людей, тож його навряд чи незабаром спіткає доля "диктаторів, повалених членами власного оточення".

Але за словами видання, серед населення Лукашенко є популярним хіба що для мільйона білорусів, які працюють на державу, і цього буде недостатньо, щоб довго залишатися при владі.

А тому - підтримка Кремля йому необхідна. Однак, на думку професора Ендрю Вілсона, автора книги "Білорусь: остання диктатура Європи", Лукашенко і Путін не мають особливої симпатії одне до одного.

"Колись я дивився пресконференцію, і було помітно, що розмовний стиль Лукашенка дратував Путіна", - цитує газета пана Вілсона.

"Путін робив лаконічну заяву, а Лукашенко її довго перефразував у своєму стилі чоловіка з народу".

Хоча на перший погляд здається, що Росія повністю контролює ситуацію з Білоруссю, роками Лукашенко вдало грав у геополітичні ігри - вимагав від Кремля дешевих нафти та газу, а сам будував стосунки з ЄС і США.

"Двері на Захід зачинені, але Путін, здається, так і не отримав нічого серйозного натомість. Усунення Лукашенка і заміна його на когось більш поступливого може мати непередбачувані наслідки, адже будь-який новий лідер, що сподіватиметься на прийняття спільнотою, має обиратися народом і може виявитися прозахідним", - резюмує пан Конраді.

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Путін за "стабільність" у Білорусі

Як наголошує американська Washington Post, після зустрічі в Сочі Путін не робив конкретних заяв щодо подальшої підтримки Білорусі, але "дружня мова тіла і добродушні жарти" двох лідерів свідчать, що Росія повністю на стороні Лукашенка.

"Путін - відомий противник змін режиму і віддає перевагу стабільності давнього керівника країни, що виступає як союзний буфер між Росією та Заходом", - пише газета.

Втім, за словами видання, Лукашенко вже "дратував" Кремль своїм спротивом ідеї нарешті об'єднати дві держави, а також заграванням з Європою.

"Але більше у Лукашенка немає козиря, щоб загравати і з Заходом, і зі Сходом. Більша частина міжнародної спільноти вважає його режим нелегітимним після того, як вибори у серпні минулого року - в яких він начебто отримав переконливу перемогу - були визнані сфальсифікованими", - зазначає Washington Post.

Наскільки рішуче виступить Байден?

Поки деякі ЗМІ пишуть, що Білорусь стане однією з тем зустрічі Байдена з Путіним, британська Financial Times зазначає, що американський президент вже зазнав критики через аж надто повільну реакцію на інцидент з літаком Ryanair.

Також американського лідера критикували через рішення не відмовлятися від саміту з російським колегою - навіть попри підтримку Лукашенка Кремлем.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато країн закрили авіасполучення з Білоруссю

За словами видання, після посадки літака Ryanair і арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича до зустрічі президентів буде прикута особлива увага. Зокрема до заяв Байдена, від якого очікують чіткої позиції щодо захисту прав людини та демократичних цінностей.

Якщо Байден не скористається можливістю і не заявить про неприпустимість порушення прав людини, це стане "величезним розчаруванням", наголошує Андреа Прасов з організації Human Rights Watch.

Аналітик Леон Арон взагалі називає рішення погодитися на зустріч з Путіним серйозною помилкою адміністрації Байдена, особливо в той час, коли російський президент бореться з падінням популярності, економічними труднощами та протестами проти арешту опозиціонера Олексія Навального.

"Дня них (росіян - Ред.) зустріч є доказом, що їх поважають і бояться", - цитує Financial Times пана Арона.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC