Чому Євробачення - це "тріумф м'якої сили" України

1 година тому

Автор фото, AFP

Жодна міжнародна подія не зробила стільки для просування бренду "Україна" у світі, як пісенний конкурс Євробачення, стверджує аналітик Атлантичної ради Пітер Дікінсон і пояснює, чому.

Попри те, що пісня у виконанні українського електро-фолк-гурту Go-A, яка пролунала на цьогорічному Євробаченні, посіла лише п'яте місце на конкурсі, вона піднялася на першу сходинку в глобальному чарті Viral 50 найбільшого у світі сервісу потокової передачі музики Spotify, а також стала хітом на платформах iTunes та Apple Music і вже набрала "десятки мільйонів переглядів на YouTube".

Аналітик пояснює цей феномен тим, що на тлі "прилизаних і невиразних естрадних пісень", які звучали переважно англійською мовою, українські виконавці запропонували Європі "потужний і запальний гімн у стилі техно української мовою, опираючись на давні українські фольклорні традиції".

"Іншими словами, Євробаченню вдалося познайомити величезну світову аудиторію з унікальним українським звучанням", - констатує автор.

Він нагадує, що успіх цьогорічного пісенного конкурсу не є чимось новим.

"Україна звикла домагатися успіхів на Євробаченні й часто робила це, демонструючи почуття та оригінальність, які цілком заперечують дещо похмурий міжнародний імідж країни".

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Дикі танці" Руслани у 2004 стали хітом у європейських країнах

Аналітик згадує, що Україна дебютувала на Євробаченні в 2003 році й вже через рік "здобула золото".

"Переможний фольклорний трек "Дикі танці" співачки Руслани став хітом у країнах Європи", - пише він.

"Друга перемога України на Євробаченні була 12 років потому, вона стала не менш історичною", - веде далі Пітер Дікінсон.

Автор фото, JONATHAN NACKSTRAND Підпис до фото, У 2016 Джамала перемогла на Євробаченні із піснею "1944" про депортацію кримських татар

"Коли країна вступила в третій рік неоголошеної війни проти путінської Росії, в травні 2016 кримськотатарська примадонна Джамала отримала титул переможниці Євробачення завдяки своїй проникливій баладі "1944", яка розповіла історію радянської депортації Кримські татари часів Другої світової війни.

"1944" стала великим тріумфом м'якої сили України. Пісня привернула увагу міжнародної спільноти до долі кримських татар, які проживають в Криму під російською окупацією. Вона також привернула увагу до радянських злочинів проти людства, одночасно підриваючи спроби Москви неправдиво стверджувати, що Крим "завжди був російським", - наголошує аналітик.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Британська Guardian назвала "Lasha Tumbai" від Вєрки Сердючки на Євробаченні 2007 "найкращою піснею з тих, що не перемагали". Пісня посіла друге місце

Він пригадує й шалений успіх на Євробаченні 2007 Вєрки Сердючки, чию пісню "Lasha Tumbai", що посіла тоді друге місце, британська газета Guardian оголосила "найкращою піснею з тих, що не перемагали" на конкурсі за усю його історію.

Окрім яскравих виступів українських талантів на сценах Європи, Євробачення також надало Україні шанс показати себе світові як гостинну і красиву країну.

"Тисячі шанувальників та журналістів стікалися до української столиці і були приємно вражені квітучою красою Києва у травні", - пише пан Дікінсон, додаючи, що два Євробачення, які приймала Україна, "отримали більше позитивного висвітлення у міжнародній пресі, аніж будь-коли час з часів набуття незалежності у 1991 році".

Автор погоджується з тими, хто вважає, що не варто сприймати Євробачення надто серйозно.

"Водночас, не можна заперечувати позитивного впливу цього конкурсу на міжнародний імідж України. Цьогорічний конкурс Євробачення привернув увагу міжнародної телевізійної аудиторії, що налічувала 183 мільйони, підтвердило її статус найбільшої у світі музичної події. Для країни, яка досі бореться за утвердження своєї незалежної ідентичності на міжнародній арені, такий вплив є дійсно неоціненним", - наголошує аналітик Атлантичної Ради.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС