"Він читав сценарій, написаний КДБ". Білоруська опозиція про відео з Протасевичем

1 година тому

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Родичі та соратники колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича називать його "інтерв'ю" білоруському державному телеканалу свідченням тиску і тортур.

У розмові з керівником телеканалу Протасевич, якого затримали після примусової посадки літака Ryanairу Мінську, зізнається в організації масових акцій протесту у Білорусі та каже про свою повагу до Олександра Лукашенка.

Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка сказав, що йому було боляче дивитися на Романа на білоруському телебаченні.

"Це не той Роман, якого я знаю. Цей молодий чоловік на гебельсівському ТБ - заручник режиму і ми маємо зробити все можливе для того, щоб звільнити його та ще 460 політичних в'язнів", - написав він на своїй сторінці у фейсбуку.

Автор фото, BELARUSKAJA TELE-RADIO CAMPANIJA Підпис до фото, Зізнання Романа - результат тиску та тортур, переконані його батьки й колеги

Перед тим, як відео вийшло в ефір, білоруський правозахисний центр "Вясна" сказав, що Протасевича напевно примусили зробити зізнання, бо йому загрожують "дуже несправедливі та серйозні звинувачення", повідомляє The Guardian.

"Усе, що скаже Протасевич - результат тиску, принаймні психологічного тиску. Будь-що, що він каже зараз, - це чиста пропаганда, яка не має жодного правдивого підґрунтя", - сказав AFP голова центру Олесь Беляцький.

"Тортури, що тривають"

Відео викликало різку критику серед білоруських оглядачів та активістів.

"Рішенням подивитися інтерв'ю Романа Протасевича ви вирішуєте спостерігати за тортурами, що тривають", - написав у Facebook білоруський письменник та журналіст Олександр Філіпенко.

Колишній голова незалежної профспілки Білорусі Василь Завадський сказав, що Протасевич читав сценарій, який написало для нього білоруське КДБ, адже "точно знав, що на нього чекає, якщо він припуститься помилки бодай в одному слові".

"Не можна звинувачувати Романа за його вибір - у катів невідомий та незрозумілий для нас набір методів тиску та інструментів для катування", - написав він у Facebook.

Активіст та блогер Олексій Леончік звернув увагу на те, що розмова Романа на відео виглядає "неприродно".

"На передньому плані Протасевич розмовляє абсолютно неприродно, наче крізь сльози. І це в перші дві хвилини. Далі можна не дивитися", - пише він на своїй сторінці у Facebook.

Колишній кандидат у президенти Білорусі Андрій Санніков назвав відео "не інтерв'ю, а допитом".

Білоруський опозиційний вебсайт "Хартія-97" написав, що Протасевича "повністю зламали".

Водночас провладні оглядачі схвально поставилися до відео. Так, журналіст Григорій Азаренок зазначив, що Протасевич "особисто йому заподіяв багато зла".

"Він заподіяв багато зла тисячам людей. Дружини силовиків три дні у серпні плакали. Вони не знали, чи повернуться їхні чоловіки живими. Потім вони плакали кілька місяців, коли почалося цькування", - написав він у своєму Telegram-каналі.

23 травня білоруська влада змусила рейс авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс змінити курс та сісти у Мінську через повідомлення про мінування. Воно виявилося фейком.

Роман Протасевич та його дівчина, громадянка Росії Софія Сапега, були на борту. Після посадки рейсу їх затримали.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба Моніторингу ВВС