Байден "повторює помилки" Обами щодо Росії

6 годин(и) тому

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Світові ЗМІ роблять прогнози щодо першого візиту президента США Джо Байдена до Європи, де він зокрема зустрінеться з Володимиром Путіним.

Британська The Times вважає, що Байден повторює помилки адміністрації Обами, яка пріоритетом зовнішньої політики зробила Китай.

Водночас сам президент Байден у статті для Washington Post підтвердив, що має намір відповідати на виклики Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні.

"Путіну мало чого боятися"

Під час поїздки Байдена до Європи "будуть теплі слова для друзів та холодні - для російського лідера", пише The Times.

"Однак американські справи розповідатимуть іншу історію, - додає газета. - Путіну мало чого боятися: Європа в застої".

"Чотири місяці тому все було інакше. Демократична партія виступала критиком кремлівського втручання та бешкетництва. Але президент Байден прийшов до влади, сподіваючись перезапустити атлантичний альянс як частину глобальної коаліції для боротьби з екзистенційною загрозою Китаю", - пише видання.

"Його бажання припаркувати проблему Росії та пріоритезувати Китай дасть зворотний ефект та підбадьорить Путіна", - вважає Times.

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Газета критикує зняття американцями санкцій проти "Північного потоку-2". Це було зроблено, бо санкції "дратували німців, які вважали американський тиск пихатим або, ще гірше, егоїстичним, адже американський експорт зрідженого природного газу виграв би від провалу цього проєкту", пише видання.

Економічний вплив Німеччини робить її важливим союзником у балансі проти Китаю. Це, на думку адміністрації Байдена, важливіше, ніж стурбованість Східної Європи щодо Росії, однак такий розрахунок помилковий, пише газета.

"Кремль уже зловтішається новим впливом на Східну Європу. Минулого тижня Путін розповів Російському економічному форуму, що, коли добудують "Північний потік-2", Україні доведеться приповзти до Росії, якщо вона хоче продовжити використовувати свій транзитний газопровід".

"Він також відмовився виключати можливість примусового приземлення літаків, що пролітають над територією Росії, якщо в них на борту є критики Кремля - за білоруським сценарієм. Американський тиск не стримує держав-відлюдників. Однак його відсутність точно їх підбадьорює", - пише видання.

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Експерт із питань безпеки Кір Джайлз, якого цитує Times, називає "міфом" ідею, що "якщо ми хочемо стабільності, то Кремль теж цього хоче". "Адже конфлікти за кордоном можуть бути корисними для внутрішньої політики Росії", - пише газета.

"Адміністрація Байдена може дійсно хотіти припаркувати Росію. Однак припустимо, що Росія не хоче, щоб її припаркували? Ми не маємо привілею обирати, хто наші вороги, і як вони на нас нападуть", - пише видання, цитуючи Джайлза.

"Сигналізувати, що увага американців тепер направлена в інший бік, спокушає Кремль продовжувати репресії всередині країни та за кордоном", - додає газета.

"Здається, команда Байдена повторює помилки адміністрації Обами, яка відвернулася від союзників, почала штучний і контрпродуктивний "перезапуск" із Росією та здійснила безрезультатний "поворот до Азії". Репутація Дональда Трампа до непослідовної зовнішньої політики на цьому фоні виглядає несправедливою", - зазначає Times.

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Адже Трамп мав рацію щодо Китаю, справедливо критикував Німеччину за скупий, некомпетентний та самовдоволений підхід до оборони, а також підсилив військову присутність США в Європі, яка до цього була згубно малою, пише видання.

"Незручна правда для цієї та будь-якої адміністрації полягає в тому, що європейці не є надійними партнерами, - підсумовує газета. - Однак мати складного партнера з того боку Атлантики - це краще, ніж не мати жодного".

"Ми хочемо стабільних відносин"

Водночас Джо Байден у колонці для The Washington Post написав, що говоритиме з Путіним у Женеві "після переговорів із друзями, партнерами та союзниками, які бачать світ через таку ж призму, як США".

"Ми єдині у вирішенні проблеми Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, немає сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів", - зазначає Байден.

"У телефонних дзвінках із Володимиром Путіним я говорив прямо. США не шукає конфліктів. Ми хочемо стабільних та прогнозованих відносин, де ми зможемо працювати з Росією над такими справами, як стратегічна стабільність та контроль над озброєнням", - пише президент.

"Водночас я попередив про серйозні наслідки поведінки, яка порушує суверенітет США, у тому числі втручання у наші демократичні вибори. Президент Путін знає, що я без вагань відповім на майбутні шкідливі дії. Коли ми знову зустрінемось, я знову наполягатиму на відданості США, Європи та демократій-однодумців захисту прав людини", - додав він.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС