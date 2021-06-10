Почути і зрозуміти Росію. Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Європейський візит має стати для американського президента Джо Байдена шансом показати союзникам і опонентам - зокрема Росії, - що його зовнішня політика суттєво відрізнятиметься від підходів його попередника Дональда Трампа, вважають західні ЗМІ.

На їхню думку, зустріч з Володимиром Путіним у Женеві стане для голови Білого дому серйозним випробуванням, і хоча особливих проривів від неї не очікують ані в США, ані в Росії, саміт мусить допомогти американцям зрозуміти, чого чекати від Москви.

Сам Путін, на думку деяких оглядачів, вже надсилає Байдену сигнали, що деякі теми, наприклад, переслідування опозиції в Росії, він обговорювати не збирається.

Не такий, як Трамп

Як пише британська Daily Telegraph, зустріч з Володимиром Путіним у Женеві стане першим серйозним випробуванням для дипломатичних намірів Байдена, який їде в Європу із завданням відновити партнерські відносини з союзниками, які дещо постраждали під час президентства Трампа.

"Посадовці і у США, і в Росії заявляли в останні тижні, що не очікують значного прориву від зустрічі. Натомість цей саміт розглядають як шанс знов відкрити канал комунікації з російським лідером і прояснити плани США щодо таких проблем, як війна в Україні, втручання у вибори і кібератаки, скоєні хакерами, пов'язаними з Росією", - наголошує газета.

Американська Washington Post погоджується з тим, що більшість співрозмовників Байдена в Європі будуть задоволені поверненням США до більш передбачуваної зовнішньої політики після президентства Трампа.

Автор фото, Getty Images

"Але є великий виняток - це Путін, хитрий політичний довгожитель, який провів майже стільки ж часу на владних посадах, скільки і Байден", - зазначає видання.

Газета вважає, що одним із завдань Байдена буде продемонструвати зовсім інший підхід до переговорів, ніж його попередник Дональд Трамп на зустрічі у Гельсінкі в 2018 році.

Радники американського президента на цьому тижні намагалися донести до критиків ідею, що хоча саме Байден ініціював саміт, це не означає, що деструктивні дії Путіна залишатимуться без уваги.

"Джо Байден зустрічається з Володимиром Путіним не попри розбіжності між нашими країнами, а через розбіжності між нашими країнами", - цитує газета радника з нацбезпеки Джейка Саллівана.

"Ми думаємо, що найбільш ефективний спосіб зрозуміти, що планує Росія - почути це напряму від президента Путіна", - додає Салліван.

Сигнал від Путіна перед самітом

За словами американської New York Times, рішення російського суду визнати екстремістською організацію опозиціонера Олексія Навального - Фонд боротьби з корупцією - стало сигналом Байдену від Путіна усього за тиждень до зустрічі в Женеві.

На думку видання, це означає, що Путін не збирається обговорювати з американським колегою внутрішні російські події. Хоча сам Байден неодноразово заявляв, що не залишиться осторонь, якщо голова Кремля не поважатиме міжнародні норми.

Автор фото, Getty Images

"Але російський президент заявив, що, хоча він готовий обговорювати кіберпростір і геополітику з паном Байденом, він не збирається вести переговори щодо того, як керувати країною. Питання в тому, наскільки прийнятними будуть ці вимоги для пана Байдена", - пише газета.

Те, що Путін ігноруватиме критику з боку Заходу, стало зрозумілим протягом останніх місяців, коли російська влада завдала нищівного удару по опозиції та поклала край "залишкам політичного плюралізму" в країні, вважає New York Times.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC