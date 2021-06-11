Втома від Zoomування. Що пропонують американські компанії

11 червня 2021

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За понад рік пандемії, що змусила багато людей перетворити власну домівку на офіс, людство опанувало мистецтво спілкування за допомогою сучасних засобів відеозв'язку, зокрема Zoom. Проте щодалі, то більше людей скаржаться на втому від такого способу комунікації.

Щоб полегшити життя своїм працівникам, низка американських компаній від Google до WeWork, пропонує використання голограм під час віртуальних нарад, повідомляє The Wall Street Journal.

Так, у травні Google повідомила про запуск проєкту Project Starline - технічного рішення для відеоконференцій, що дозволяє бачити учасників зустрічі у тривимірному вигляді.

А вже цього місяця компанія WeWork запускає пілотне використання голограм в офісах у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Маямі.

У Microsoft представили сервіс так-званої змішаної реальності Microsoft Mesh, що інтегрує тривимірні зображення людей та об'єктів на екрани смарт-окулярів та інші пристрої.

Технологічні гіганти переконані, що голограми і пов' язані з ними технології, зовсім скоро стануть поширеними у конференц-залах по всьому світу. Проте питання ефективності таких засобів з точки зору їхньої вартості залишається відкритим, зазначає видання.

"Спостерігається втома від Zoom і багато роздратованості через необхідність проводити у відео цілий день - це виснажує", - каже засновник компанії WorkLife Ventures, що спеціалізується на технологіях майбутнього для роботи, Бріен Кіммел.

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За словами Кіммела, голограми та аватари дозволять побудувати новий стиль комунікації, що відрізнятиметься кращою взаємодією між людьми.

Якісна комунікація відіграє важливу роль у дистанційній роботі, а постійні дзвінки у Zoom її покращенню не сприяють, свідчать результати нового дослідження, що було опубліковане у науковому журналі PLOS One.

Провівши експеримент за участю 198 учасників, дослідники дійшли висновку, що під час роботи у парах по відеозв'язку люди спілкувалися менше, ніж під час аудіозв'язку. Окрім цього, ті учасники експерименту, що працювали з увімкненими камерами показали гірший результат у вирішенні поставлених задач, пише The Wall Street Journal.

За словами авторки дослідження Аніти Вільямс Вулі, відео часто відволікає працівника.

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"Я намагаюся слухати і в той же час концентруватися на візуальних сигналах, що іноді відтворюються з запізненням через веб-зв'язок. І це, ймовірно, потребує більших зусиль, і як наслідок знижує нашу здатність і реагувати на ці сигнали, і виконувати власне роботу, що досить складно", - каже вона.

Що ж до голограм та аватарів на роботі, аналітики вважають, що масштаб їх використання буде обмежений.

За словами головної аналітикині дослідницької компанії Gartner Inc. Канішки Чауган, голограми можуть підійти для подій у записі, тренінгів чи семінарів. Щодо їхнього використання під час віртуальних зустрічей на постійній основі, то така практика може наштовхнутися на проблеми з логістикою та вартістю.

Так, вартість однієї голограми WeWork коштуватиме 2 500 доларів, а кількох, що з'являтимуться в одному віртуальному просторі, - 25 000 доларів, пише видання.