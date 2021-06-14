"Для України Євро-2020 - це набагато більше, ніж футбол" - Guardian

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Андрій Ярмоленко святкує перший гол у ворота збірної Нідерландів, 13 червня

Британські ЗМІ міркують про форму українською збірної, щодо якої Росія сперечалася з УЄФА, та значення для України участі на Євро-2020.

Західні видання визнають, що розділити спорт і політику буває досить важко, а часом і не варто. І додають, що саме опір Росії на Сході Україні гуртує українських футболістів і надихає їх на перемогу.

"Все є політичним"

Правила ФІФА забороняють політичні, релігійні та особистісні гасла, заяви та зображення в інвентарі футболістів, але це тільки здається простим правилом, пише The Guardian.

"Однак, звичайно, все є політичним. Хвилина мовчання є політичною. Опускатися на одне коліно є політичним, і не робити цього - це теж політичний жест", - пише видання.

Перед матчем з Хорватією англійські гравці стали на коліно, аби привернути увагу до проблем расизму та дискримінації у спорті. Цей жест обурив деяких уболівальників.

"Носити мак - теж політичний вчинок, і не носити його теж. І це особливо підкреслено, коли грають національні команди, адже нації теж політичні", - додає газета.

Видання нагадує, що жовті та сині кольори на формі збірної України відтворюють український прапор, який бере початок із кольорів Галицько-Волинського князівства XII сторіччя та символізує синє небо над пшеничним полем.

"Це може здатися достатньо невинним, але саме через ці родючі землі Україна була настільки привабливою для загарбників, і її було так важко захищати. Додайте до цього жахи голоду 1932-33 років, який вбив мільйони українців, і житнє поле одразу стає дуже потужним зображенням", - пише автор.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські вболівальники перед матчем Україна-Нідерланди

Зовсім не є очевидним, що фрази "Слава Україні!" та "Героям слава!" підпадають під визначення "провокативних та глузливих" закликів, заборонених міжнародними футбольними асоціаціями, пише видання.

Ці гасла, зазначає видання, беруть початок із націоналістичних рухів XIX сторіччя та війни за незалежність 1917-21 років.

Щоправда, їх використовувала і Організація українських націоналістів, однак "ці фрази також використовували під час Євромайдану проти прокремлівського президента Віктора Януковича у 2014 році", пише The Guardian.

Емблеми та фрази можуть мати кілька значень, і ці значення можуть змінюватися з часом. До того ж контекст важливий, додає газета.

Адже коли хорватський захисник Домагой Віда та тренер Огнєн Вукоєвич виклали у соцмережах відео з гаслом "Слава Україні" після перемоги над Росією на Чемпіонаті світу три роки тому, то провокативний сенс фрази був більш очевидним, вважає газета.

"Оскільки футбол не може навіть вирішити, що таке гандбол, то абсурдно очікувати від нього видавати закони про точну семантику українських військових гасел", - пише видання.

"Для України Євро-2020 - це набагато більше, ніж футбол. Тренер Андрій Шевченко... не акцентував на цьому уваги, але Україна у стані війни. Розклад Євро-2020 робить зустріч із Росією малоймовірною, однак ця команда має чітку мету, і в таких умовах дрібні чвари, які можуть деморалізувати команду, зазвичай зникають", - пише Guardian.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська збірна святкує гол Романа Яремчука у ворота збірної Нідерландів

До того ж, у цьому сезоні українська збірна є набагато сильнішою, ніж та, що програла кожну гру на Євро-2016, пише видання.

"Можливо, команда, в якій Андрій Пятов досі є воротарем (на Євро-2020 основним голкіпером є Георгій Бущан, а не Андрій Пятов. - Ред.), не може почуватися цілком у безпеці, однак у півзахисті є приємний баланс з Олександром Зінченком та Русланом Маліновським, який закінчив Серію А у неймовірній формі з шістьма голами та вісьмома передачами, які призвели до взяття воріт, в останніх 11 матчах", - пише Guardian.

На думку видання, з такими гравцями в атаці як Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Руслан Маліновський, українська збірна може бути небезпечною для суперників.

Група, в якій опинилась Україна, не є найскладнішою і збірна має шанси пройти далі, додає газета.

"І якщо це станеться, багато хто на Донбасі, в Луганську та Криму буде святкувати; адже є часи, коли навіть гра в футбол є політичною".

"Політика надає спорту його сенс"

Оглядач Кінан Малік згадує українську збірну в іншій статті для The Guardian, в якій він захищає англійських гравців, які стали на коліно перед матчем із Хорватією.

"Ми маємо розділяти спорт і політику, але також визнати, що вони - нероздільні, - пише Малік. - Спорт не існує у вакуумі. Соціальний та політичний контекст впливають на спорт і на наше сприйняття його".

Він називає боротьбу Росії та України за форму збірної ще одним "виявом національної ворожнечі на спортивному полі".

Але ми б і не хотіли, щоб спорт був відокремленим від політичного та соціального підтексту, пише Малік.

"Адже цей підтекст надає спорту левову частину його сенсу", - вважає він.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС