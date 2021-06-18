Ярмоленко потролив Роналду. Світові ЗМІ у захваті від майстерності українського футболіста

16 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA/Vadim Ghirda / POOL

Весела вдача українського форварда Андрія Ярмоленка та наполегливі зусилля збірної потрапити до 1/8 Чемпіонату Європи з футболу продовжують привертати увагу європейської преси.

Гра з пляшками

"Андрій Ярмоленко тролить Кріштіану Роналду. Український ас запрошує Coca-Cola та Heineken до спонсорства", - пише британська The Sun про жартівливий вчинок українського нападника на післяматчевій пресконференції.

Як відомо, днями під час пресконференції португалець прибрав зі столу перед собою пляшки Coca-Cola, яка є спонсором Євро 2020, і порадив людям пити звичайну воду. Інцидент широко висвітлювався ЗМІ.

Схожий вчинок зробив і французький гравець Пол Погба, який сповідує мусульманство. Він прибрав із кадру пляшки пива Heiniken, яке також спонсорує змагання.

Ярмоленко натомість зробив протилежне: він поставив ближче до себе пляшки обох компаній.

"Можна я дещо зроблю? Бачив, що Роналду так робив. Хочу посунути це сюди, і ще пиво сюди", - сміючись сказав він на камери. І додав: "Coca-Cola й Heiniken, будь ласка, зв'яжіться зі мною".

Дует

Втім, не лише легка вдача Ярмоленка, але і його майстерність в дуеті з Роман Яремчуком заслужили схвальні відгуки преси.

"Ніколи раніше два нападники однієї команди не забивали в перших двох іграх Єврочемпіонату", - пише німецька газета Die Welt.

Лише "українська легенда" Андрій Шевченко раніше забивав два голи поспіль у двох іграх провідних змагань, нагадує газета.

Автор фото, Getty Images

Шанси є, але не для македонців

Перегравши Північну Македонію, Україна зберігає шанс на вихід до 1/8, або, як пише німецький Spiegel, "мріяти про другий тур чемпіонату Європи".

Для Північної Македонії ж надії на вихід з групи більше немає після поразок у двобоях з Австрією та Україною - і місцева преса відверто сумує.

"Македонія вибула з Євро, поєдинок з Нідерландами лише заради престижу!" - пише газета "Вечер" про останній матч, якій команді залишилося зіграти в турнірі 21 червня.

Автор фото, Reuters

Як і решта македонських газет, "Република" підкреслює старання гравців національної збірної відіграти пропущені голи, але визнає, що команда "повністю провалилася" в першому таймі й зрештою програла.

За версією газети "Слободен печат", македонським гравцям "не пощастило", а от українці змогли "пережити" другий тайм та здобути омріяні голи.

Македонці боролися "хоробро до останнього свистка", підкреслює газета "Независен весник".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.