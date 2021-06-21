Місія нездійсненна? 8 способів, у які компанії заманюють людей назад в офіси

55 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Після багатьох місяців роботи вдома офісних працівників украй непросто переконати повернутися на звичне місце роботи. Про те, як деякі компанії намагаються заманювати співробітників, пише британська газета Financial Times.

Згідно з опитуванням, проведеним нещодавно статистичним бюро Великої Британії, 36% людей, які нині працюють удома, вважають, що і в майбутньому працюватимуть весь час або майже весь час у домашніх умовах.

Натомість майже 40% компаній очікують, що три чверті їхніх співробітників повернуться в офіс, пише газета.

Така статистика свідчить про прірву між очікуваннями роботодавців і бажаннями працівників.

"Стимули, - як м'які, так і жорсткі - можуть зіграти певну роль у її подоланні", - зазначає автор.

Які ж стимули готові запропонувати компанії?

Financial Times наводить приклад виробника меблів з американського штату Мічиган. Штат компанії Steelcase налічує 1,400 людей, і щоб заохотити їх повернутися в офіси, керівництво пропонує проводити барбекю і грати блюзові композиції.

"Як роботодавець і одночасно постачальник офісного обладнання, Steelcase має очевидний подвійний інтерес у тому, щоб переконати співробітників, що найкраще їм працюватиметься в офісі, а не вдома. Втім, як і більшість роботодавців, компанія не очікує, що персонал буде навідуватись в офіс п'ять днів на тиждень", - наголошується у статті.

Газета нарахувала п'ять типів заохочень, які нині тестують компанії.

Перший стосується гігієни. Компанії докладають зусиль, аби забезпечити своїх працівників безпечним місцем для роботи.

"Чого ми точно не маємо права робити, то це відчинити офіси, запросити працівників повернутися туди й при цьому не забезпечити їм належні умови", - цитує видання консультанта Кена Рейсбека.

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Другий тип заохочення - перепланування офісів таким чином, щоб з'явилося більше простору не лише для робочих столів, але й для зон, де можна комфортно спілкуватися щодо роботи, а також приватних закутків для тихої роботи чи відеодзвінків.

Також роботодавці докладають зусиль, аби ті, хто працює в офісі, мали якісний зв'язок із колегами, які залишаються вдома, або з клієнтами.

Також практикується зміна графіку роботи, щоб працівники мали більше можливостей уникати добирання на роботу в години пік.

Іншою категорією, яку виділяє Financial Times, є зв'язок із керівництвом.

"На додачу до створення музичних гуртів і барбекю, Steelcase організувала неформальні розмови віч-на-віч у штаб-квартирі із членами керівництва компанії, щоб залучити до офісної роботи й інших співробітників", - пише газета.

Ще один тип заохочення - безкоштовна їжа і кава. Видання пише, що компанію Compass, яка займається корпоративним харчуванням, найняли вже три великих інвестиційних банки, щоб пропонувати безкоштовну їжу своїм працівникам у лондонських офісах.

Також офіси, де є тренажерні зали і басейни, поступово відкривають їх для персоналу.

І наостанок, гроші. Цей тип заохочення також подекуди застосовуються, але не напряму, пише Financial Times.

"Небагато компаній виплачують премію співробітникам за те, щоб вони знову користувались офісом, однак існують випадки, коли деякі компанії пропонують подарункові картки та ваучери", - відзначає газета.

Вона згадує про компанію CoStar, яка у квітні вирішила кожного дня винагороджувати одного випадково обраного працівника у своїх американських офісах сумою у 10 000 доларів за умови, що цей працівник щеплений і працює в офісі принаймні один день на тиждень.

Зараз така лотерея вже не працює, але поїздка на Барбадос та Tesla все ще пропонуються як бонуси, пише газета. Основною метою вручення призів було заохотити персонал робити щеплення, але частка працівників в американських офісах цієї компанії зросла з 11% у квітні до 56% у середині червня.