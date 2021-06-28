Прогнози на гру Україна-Швеція на Євро-2020: ЗМІ ставлять на шведів

1 година тому

Автор фото, EPA

Завдяки драматичній перемозі Швеції над Польщею 23 червня Україна вперше в історії пройшла до плей-офф чемпіонату Європи з футболу, пише британська газета The Week.

Тепер волею долі команди України та Швеції зустрінуться у Глазго.

Журналісти та футболісти розповіли газеті свої прогнози щодо гри.

Україна зіграє проти Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020 у вівторок, початок о 22:00 за київським часом (трансляція на каналі "Україна" а "Футбол").

Експерти ставлять на Швецію

Загалом оглядачі передбачають складну гру і невеликий відрив у рахунку.

Але ймовірним переможцем букмекери і експерти називають все ж Швецію.

"З таким визначним гравцем, як Александр Ісак, варто очікувати, що Швеція пройде до чвертьфіналу. Але у цьому матчі буде багато боїв із тінню, допоки дійде час до нокауту", - каже Том Гамільтон з ESPN.

Майк Такерман із The Roar погоджується щодо результату: "Футбольні боги посміхнулися Швеції. За перемогу над Польщею у доданий час вони отримали поєдинок із гідною, але не особливо вражаючою Україною в Глазго. З таким імпульсом важко уявити, що Швеція програє".

Схожої думки дотримується і Стів Лакінс із The National: "Якість може вирішити рахунок, який імовірно буде невеликим. Прогноз: виграє Швеція".

Ярмоленко: "Ми ще не показали свою найкращу гру"

Лівий фланг атаки українців найбільше непокоїть Андрія Шевченка, пише газета, цитуючи журналіста Богдана Бугу.

У Віктора Циганкова та Олександра Зубкова були проблеми з гомілками, тому в іграх з Північною Македонією та Австрією за них грав Руслан Малиновський.

Півзахисник Микола Шапаренко розповів, що Україна дуже сильно підтримувала Швецію у грі проти Польщі, додає видання.

Газета також цитує лідера збірної Андрія Ярмоленка: "Я хочу подякувати Швеції, але тепер ми граємо проти них. Ми спробуємо грати в наш футбол і показати найкращий рівень. Ми ще не продемонстрували тут свою найкращу гру".

Автор фото, УНІАН

А воротар Георгій Бущан зізнався, що доля посміхнулася Україні, і додав, що "ми спробуємо використати цей другий шанс".

"Швеція здобула сім балів у дуже важкій групі. Ця команда заслуговує на нашу велику повагу", - каже гравець.

Головний тренер шведської команди Янне Андерссон називає своїх футболістів "воїнами".

"Вони фантастичні гравці, і те, як фони жертвували собою один заради одного, заслуговує на ту похвалу, яку вони отримали. Тепер у нас на кілька днів відпочинку більше, ніж ми очікували. Це фантастичне відчуття", - розповідає тренер.

"Лебедина пісня" Андрія Шевченка

Водночас Андрій Шевченко може почерпнути натхнення з переможного поєдинку української команди зі Швецією 2012 року, пише агентство AFP.

Тоді Україна перемогла супротивника в Києві з рахунком 2:1, викликавши ейфорію серед десятків тисяч уболівальників на Олімпійському стадіоні.

Два голи забив саме Андрій Шевченко - останні в його кар'єрі гравця національної збірної. То була "лебедина пісня" у жовто-синій футболці.

Після Євро-2016, на якому українська збірна не забила жодного голу, Шевченко омолодив команду та загартував її для великої сцени, пише AFP.

За словами самого Шевченка, поразка у грі з Австрією 21 червня сталася через втому.

"Гра була фізично важкою, - цитує тренера збірної агентство. - У команди просто не було сил. Ми намагалися посилити її замінами, однак це було майже неможливо".

Тепер для того, щоб Україна пройшла далі, півзахисники Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко мають показати найкращу гру.

Це обіцяє зробити й Ярмоленко, який забив два з чотирьох голів у груповій стадії, пише видання.

"Я згоден із певною критикою. Однак я прошу всіх дати трохи більше позитиву, адже ми дійшли до плей-офф", - каже гравець.

"Ми спробуємо грати в свій футбол, показати максимум", - додає він.

Переможець гратиме проти Англії або Німеччини у Римі 3 липня.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС