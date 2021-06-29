Комбінація AstraZeneca і Pfizer дає високий захист - вчені

1 година тому

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Комбіноване використання вакцин AstraZeneca та Pfizer/BioNTech забезпечує достатньо високий захист від Covid-19, пишуть західні ЗМІ з посиланням на дослідження вчених з Оксфордського університету.

Науковці з'ясували, що найкраща імунна відповідь формується у тих, хто отримує обидві дози вакцини від Pfizer.

Але як показало дослідження, майже такої самої ефективності можна досягти, якщо використати цей препарат лише як другу дозу - після першої від AstraZeneca.

Ці дані, на думку західних видань, є хорошою новиною для тих країн, які стикаються з затримками постачання вакцин або ж обмежують використання препарату від AstraZeneca серед молоді.

Підхід з комбінуванням вакцин може згодитися і для України, де вже використовували Pfizer, AstraZeneca-SKBio, Covishield та CoronaVac.

"Ефективна стратегія"

Автор фото, Reuters

Як наголошує британська Guardian, у Британії вже давно тривають дискусії про використання вакцин різних виробників і, як показало дослідження, введення першої дози від AstraZeneca і другої від Pfizer може бути ефективною стратегією.

"З огляду на те, що ми побачили, використання мРНК-вакцини для другої дози може бути корисним з точки зору антитіл", - цитує газета професора Меттью Снейпа, який керував дослідженням.

З'ясувалося, що така комбінація дає вищий захист, ніж традиційне використання обох доз AstraZeneca.

За версією газети, ця стратегія може спрацювати в ситуаціях, коли країни стикаються з дефіцитом вакцин.

"Перейти на іншу вакцину можна"

Втім, пан Снейп зазначив, що наразі найкращим варіантом залишається використання обох доз однієї вакцини, адже ефективність такого підходу вже показали масштабні клінічні випробування, пише американська New York Times.

"Але у багатьох випадках це неможливо. Поставки вакцин іноді затримуються, наприклад, через проблеми з виробництвом. Молодим людям у деяких країнах не рекомендують отримувати другу дози вакцини AstraZeneca через побоювання щодо незначного ризику тромбозу. В таких ситуаціях важливо знати, що перейти на іншу вакцину можна", - пише газета.

І деякі країни це вже роблять, пише американська Wall Street Journal.

Йдеться про Канаду та деякі держави Європи, де багато молодих людей отримали першу дозу AstraZeneca, а другу - Pfizer чи Moderna, знов-таки, через побоювання щодо тромбів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Меркель вакцинувалася Moderna після AstraZeneca, щоб продемонструвати можливість змішування вакцин

Минулого тижня канцлер Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини від Moderna після першої від AstraZeneca.

Як заявив її речник, цим рішенням вона хотіла зменшити побоювання німців щодо "крос-вакцинації", наголошує видання.

Але газета також наводить попередження незалежних вчених, які кажуть, що оксфордське дослідження "має обмеження", адже в ньому вимірювалися лабораторні дані щодо імунітету, а не власне випадки захворювання.

"Але в будь-якому разі ці дані, скоріше за все, спонукають й інші країни досліджувати комбінації різних вакцин, що може зробити процес вакцинації гнучкішим", - резюмує Wall Street Journal.