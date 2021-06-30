Подарунок для Англії та ліфчик Довбика. Британські ЗМІ про гру Україна-Швеція

44 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Перемога збірної України над Швецією в 1/8 фіналу Євро 2020 для багатьох стала несподіванкою - зокрема й для ЗМІ, які напередодні матчу ставили на перемогу шведів.

І в той час, як одні британські видання віддають належне грі українців, інші неприховано радіють, що у чвертьфіналі Англія зіграє саме з Україною, а не зі Швецією.

Шевченко змінив Україну на краще

"Йшла друга з трьох доданих хвилин наприкінці додаткового часу... Пенальті були на відстані витягнутої руки. Тоді, вкотре, м'яч на лівому фланзі збірної України отримав Олександр Зінченко. Він навісив, а Артем Довбик, який вийшов на заміну, пішов уперед і влучив повз Робіна Олсена. Блакитні сорочки вибухнули. Жовті сорочки принишкли. Кремезний чоловік без сорочки, з поголеною головою та тремтінням у грудях, невпевнено вибіг на поле й в екстазі опустився на коліна. І на цьому виснажливе протистояння останніх двох із 16-ти закінчилося", - так описує фінальні хвилини матчу британська Guardian.

Газета відзначає, що після основного часу, який гравці обох команд відіграли якісно, їхнє протистояння стало нещадним. Червона картка Даніельсена за удар прямою ногою в коліно Артема Бесєдіна змінило динаміку гри, футболісти обох команд були виснажені й знову і знову опинялися на газоні з травмами. Аж поки переможний гол Артема Довбика не схилив терези на користь України.

Guardian віддає належне грі української команди, а також її тренеру Андрію Шевченку.

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"Шевченко - кмітливий тренер, який явно покращив Україну. Це краща, більш ініціативна команда, ніж та, яка кульгала з останнього чемпіонату Європи, не забивши жодного м'яча. Після фурору щодо сорочок з картою України, що містила окупований Росією Крим і суперечливими гаслами на шиї, було відчуття, що ця команда має мету", - пише газета.

"Герой матчу - ліфчик Артема Довбика"

Артем Довбик, чий переможний гол "потопив" Швецію, став героєм цього матчу - але увага користувачів Twitter була прикута не лише вправних ніг, а й до грудей футболіста, пише британська Sun.

Святкуючи перемогу, українець зняв сорочку, під якою виявився спортивний топ - спеціальний девайс, який допомагає тренерам та аналітикам стежити за фізичними показниками гравців.

Він вимірює подолану відстань, швидкість, прискорення, уповільнення та частоту серцевих скорочень та надає тренерам цінну інформацію про кожного футболіста.

Зібрані дані можна передати на телефон, планшет або розумний годинник для подальшого аналізу та вивчення представниками команди, пояснює газета.

У користувачів соцмереж таке вбрання викликало бурхливу реакцію: деяких воно спантеличило, а інших - розвеселило.

"Хтось знає, чому Артем Довбик одягнув спортивний бюстгальтер?" - цитує газета одну з дописувачок.

"Артем Довбик щойно увічнив себе, забивши найважливіший гол в історії України, і відразу ж скинув сорочку, щоб показати спортивний бюстгальтер. Просто блискуче!" - пише інший користувач.

"Герой матчу - ліфчик Артема Довбика!" - підсумовує Рікі Райт.

Швеція пакує валізи

"Україна відправляє Швецію пакувати валізи з Євро 2020 завдяки перемозі Довбика" - під таким заголовком описує результати матчу спортивний сайт ESPN.

Видання відзначає яскраве відкриття рахунку Олександром Зінченком, коли він з напівльоту влучно поцілив у ворота Робіна Олсена, а також віддає належне "видовищному удару" шведа Еміля Форсберга, яким той зрівняв рахунок.

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Наступні ж спроби Форсберга поцілити у ворота Георгія Бущана не мали успіху, матч перейшов у доданий час, аж поки на останніх хвилинах Артем Довбик таки не приніс українській збірній переможний гол.

Після матчу тренер шведів Янне Андерсон не приховував розчарування.

"Відчувалося, що ми врешті заб'ємо, але, на жаль, ми цього не зробили. Червона картка вирішила гру, і нам довелося боротися. Дуже важко і складно прийняти цей результат... Це гірка поразка", - цитує його видання.

Водночас автор першого забитого у матчі голу Олександр Зінченко подякував за перемогу фанатам та присвятив її травмованому Артему Бєсєдіну.

"Перш за все, я хотів би подякувати прихильникам. Ця перемога - для вас. Також цю перемогу я хотів би присвятити Бесєдіну, він отримав жахливу травму... Я впевнений, що він повернеться сильнішим", - наводить видання слова футболіста.

"Неважливо, за яку команду ви граєте, неважливо, де ви граєте, ви повинні викладатися на повну", - додав Зінченко. - Я зроблю для цього все можливе і неможливе".

Подарунок для збірної Англії

Тим часом видання Daily Mail не приховує радості від результату матчу Україна-Швеція.

"Наче перемога над Німеччиною не була для англійців достатнім приводом святкувати - так ось вам приз", - так реагує видання на перемогу української збірної, з якою тепер збірна Англії зіграє у чвертьфіналі.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Англійці у 1/8 фіналу перемогли німців

"Так, їм варто поаплодувати за вихід до кращої вісімки. Але все ж це Україна, команда, яка посіла 24 місце у світі, якій знадобилася суперечлива червона картка, щоб повернути гру на свою користь", - вважають автори статті й додають, що для Англії наче "зійшлися зорі".

Газета згадує непростий шлях команди Андрія Шевченка до чвертьфіналу, називає її "найгіршою командою, яка вийшла з третього місця у групі" та вважає, що пара Україна-Швеція "була не найпривабливішою серед учасників 1/8, скоріше найгіршою".

"Якщо не брати до уваги фізичне та емоційне напруження, Гарету Саутгейту (тренеру збірної Англії - Ред.) навряд чи є чого боятися - за винятком хіба що лівої ноги Зінченка та Андрія Ярмоленка з "Вест-Гема", - підсумовують автори статті.