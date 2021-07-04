Розгром України торує Англії шлях до фіналу. ЗМІ про гру Україна-Англія

1 година тому

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Після чвертьфіналу Євро 2020, у якому збірна України програла Англії з розгромним рахунком 0:4, британська преса високо оцінює гру своєї національної збірної та прогнозує, що півфінал - це не межа для команди Гарета Саутгейта.

Англія розкриває потенціал

Англійська збірна вдруге у своїй історії виходить до півфіналу Чемпіонату Європи та демонструє таку гру, яка свідчить, що вона може піти далі, пише Independent.

Газета каже, що нова якість гри англійців продемонструвала, що перемога над Німеччиною стала трансформаційним моментом для команди.

"Тому справедливо описати її (гру Англії. - Ред.) як ідеальну, навіть якщо Україна була неідеальним суперником. Гарет Саутгейт (головний тренер Англії. - Ред.) навряд чи міг собі уявити кращий вечір", - пише Independent.

Автори статті відзначають, що англійську футболісти нарешті відчули себе вільно і змогли по-справжньому насолодитися грою. І те, що гра буде вдалою, на думку авторів, стало зрозуміло вже після першого голу Гаррі Кейна.

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Усі подальші події матчу стали лише закономірним розвитком такого блискучого старту, зазначає газета.

І тепер збірна Англії стоїть на порозі ще більших досягнень, і наступним тестом для неї стане гра із данцями.

"Зараз необхідне лише правильне завершення", - підсумовує видання плани англійців на решту Євро.

Високі очікування виправдалися

"Цього вечора практично усе складалося ідеально для Гарета Саутгейта та його гравців, які забезпечили собі місце у півфіналі з Данією", - пише Guardian.

До цього збірна Англія за всю історію лише п'ять разів доходила до такої стації найбільших футбольних турнірів, і все говорить про те, що цього разу вони обрали ідеальний час, щоб піти далі.

Газета зазначає, що очікування перед матчем були дуже високі - адже Україну, яка заледве вийшла з групи з трьома очками, розглядали як слабкого суперника.

І ці очікування виправдалися - у другому таймі англійці розтрощили українців і продемонстрували блискучу гру. Їхні помилку в обороні, пише Guardian, "можна було перерахувати на пальцях однієї руки".

Автори статті роблять лише одне невелике застереження - данці, з якими Англія зіграє у півфіналі, після своїх перемог також перебувають у піднесеному настрої. У цьому сезоні вони вже перемагали англійців 1-0 на Вемблі та зіграли з ними в нічию у Копенгагені.

Тож збірній Англії на своєму шляху до фіналу варто мати це на увазі.

Ідеальна тактика Саутгейта

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Британська The Sun високо оцінює майстерність головного тренера національної збірної Англії Гарета Саутгейта.

Протягом гри він був дуже спокійний, майже не виходив з технічної зони, не звертався за порадами до тренерської лави і м'яко давав поради своїм гравцям, пише газета.

Наприклад, Саутгейт швидко відреагував на зростання загрози з боку української команди на правому фланзі у другій половині першого тайму - він перемістив туди Стерлінга замість Санчо, щоб краще прикрити Вокера.

І його зусилля окупилися. Другий тайм стартував так, як лише можна було хотіти - двома ранніми голами англійців.

І вже після третього голу, який забив Гаррі Кейн, тренер української збірної Андрій Шевченко зрозумів, що його команду лишила далеко позаду збірна більш високого класу, зазначає видання.

"Ідеальна тактика, ідеальні заміни, ідеальна гра", - підбиває підсумки вечора для Саутгейта і його гравців The Sun.

"Римські канікули" англійців

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"Магічного вечора на спекотному Stadio Olimpico команда Гарета Саутгейта перетворила свій перший і єдиний виїзд з Вемблі на Євро-2021 на чарівні римські канікули, після яких вони повернулися до Англії, сповнені мрій про те, що футбольне безсмертя перебуває на відстані витягнутої руки", - так суботній матч Україна-Англія в італійській столиці описує британська Daily Mail.

Після перемоги на Україною з розгромним рахунком 4:0, англійці розуміють, що лише два матчі відділяють їх від їхнього першого трофею великого футбольного турніру за 56 років, відзначає газета.

Цей матч для збірної Англії став сьомим поспіль без пропущених голів - таким чином команда встановила національний рекорд. А Гаррі Кейн забив дев'ять голів у великих футбольних турнірах - і тепер лише один гол відділяє його від рекорду Гарі Лінекера, який забив найбільше голів за Англію на чемпіонатах Європи та світу.

І через чверть століття після того, як Саутгейт пропустив вирішальний пенальті у півфіналі Євро, він нарешті збирається виправити ситуацію, пише Daily Mail.

Видання описує яскраву гру англійської збірної і каже, що гол Джордана Гендерсона - четвертий у матчі та його перший за свої країну - став яскравою крапкою у цьому матчі.

"Він підбив підсумок вечора - вечора, коли все йшло так, як треба, вечора, який зробив мрії про завершення десятиліть поразок нарешті схожими на реальність", - завершують автори свою статтю.