Чому Англія має остерігатись збірної України – аргументи британських ЗМІ

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Британська преса продовжує аналізувати гру футбольної збірної України, з якою англійці зустрінуться в Римі 3 липня.

Серед її сильних сторін ЗМІ виділяють згуртованість та витривалість, а також стратегічне бачення Андрія Шевченка.

Газети також пишуть, що блискуча кар'єра в Італії стане додатковим джерелом натхнення для українського тренера під час гри в Римі, а не дуже яскравий досвід гри в англійському клубі "Челсі" - додатковим стимулом довести власні здібності.

Нестабільність в Україні згуртувала команду

Англія не могла сподіватися на більш вигідного опонента в чвертьфіналі, пишуть в статті для inews Піт Холл та Олівер Янг-Майлз.

"Але є одна річ, якої вони мають боятися перед поєдинком у Римі - це те, що накопичилося за багато років труднощів і випробувань і вилилось у святкуванні на стадіоні в Гемдені: єдність та незламний дух разом із кількома тактичними хитрощами", - пишуть автори.

Автор фото, EPA

Конфлікт із Росією вплинув на футбол в Україні: українська Прем'єр-ліга пережила серйозний занепад через спалах бойових дій. Кілька передових команд перестали грати, а "Шахтар" був змушений переселитися, додають оглядачі.

"Більшість членів теперішньої української команди грають в футбол удома і пережили багато потрясінь через усі негаразди, але саме це згуртувало їх у команду, яка зазвичай формується десятиліттями. Несподіваний успіх цього літа для них має велике значення", - пише видання.

"Більшість команд дочекалися б до пенальті після 120-ї хвилини у вівторок, але ці гравці працюють тяжче, ніж більшість, тож Артем Довбик переборов утому, щоб увірватися до майданчика і забити найпізніший гол в історії чемпіонату Європи", - зазначають Холл і Янг-Майлз.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Артем Довбик став одним з героїв матчу зі Швецією, під час якого забив надзвичайно важливий для збірної гол

Автори також звертають увагу на те, як Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, обнявшись, залишили пресконференцію після гри зі Швецією: "Ось така близькість - це те, що виходить, коли ви тренували ту саму команду так довго. П'ять років - це ціле життя у світі футбольного менеджменту".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Олександр Зінченко на перших шпальтах британських видань

Багато хто закликав Шевченка до відставки після того, як він не зміг провести команду до Чемпіонату світу 2018 року, але тренер перевершив очікування на теперішньому турнірі, вважають журналісти inews.

"Знаючи кожен гвинтик у своєму злагодженому механізмі, Шевченко змінював розстановку на кожному матчі Євро-2020, обравши 3-5-2 проти Швеції, що з самого початку створило багато проблем для шведів, які мусили підлаштовуватися", - пишуть автори.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Англійські нападники мають остерігатися Миколи Матвієнка, пишуть британські видання

Тренер англійців Гарет Саутгейт більш тактично гнучкий, ніж більшість, і з радістю побореться зі ще одним гнучким стратегом.

"Просто не варто ставити на те, що бійці, які стільки пережили, легко здадуться", - резюмує стаття.

"Не списуйте андердогів"

Газета Evening Standard також вважає, що "герої Шеви не будуть легкою здобиччю для Англії".

Українська команда їде до Риму "андердогом", тобто у порівнянні зі збірною Англії її вважають аутсайдером, однак українських футболістів не можна списувати з огляду на те, що спромігся зробити Шевченко.

З 2016 року настрій команди покращився. Шевченко започаткував пісні для ініціації нових гравців та заборонив мобільні телефони під час вечері.

"Його підхід зводиться до того, щоб згуртувати гравців, створити почуття єдності, і судячи зі вчорашнього поєдинку, це працює", - пише автор.

Газета цитує слова Олександра Зінченка, який визнав, що швидко пережив поразку в Лізі чемпіонів завдяки "атмосфері в команді".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Один з героїв гри Україна-Швеція Олександр Зінченко відзначав чудову атмосферу в команді

Під час матчу зі Швецією Україні у чомусь пощастило, однак Англії варто ставитися до суперника серйозно, додає видання.

З особливою увагою треба дивитися на Андрія Ярмоленка, який виглядає зовсім інакше у порівнянні з тим, коли вдягає сорочку Вест Гема.

"Він капітан української команди, її талісман, і його здатність створити щось із нічого проявилася, коли він дав чудовий пас для першого голу", - пише видання.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Андрій Шевченко - стратег української збірної, а Андрій Ярмоленко - її талісман, пишуть британські журналісти

Імовірно, що Україна знову використає схему 3-5-2 проти Англії, вважає газета.

"Ця система дає їм солідну базу з трьох центрбеків, найталановитішим з яких, безумовно, є Микола Матвієнко, і вони можуть всмоктувати напругу перед тим, як тиснути на гальма," - пише газета.

"Шева здатен придумати план"

"Шевченко повертається до Італії, щоб знову створювати історію", - пише Іан Гокі в статті для The Times.

Підпис до фото, Британські видання нагадують зіркову біографію Шевченка

Зустріч із Англією в Римі навіює приємні спогади в тренера збірної України, пише автор. Адже перша закордонна подорож Шевченка, коли йому було 13, була саме до Риму, де він "закохався в Італію з першого погляду".

Саме в Італії Шевченко "грав свій найкращий футбол" для AC Milan, пише журналіст.

Аналізуючи матч зі Швецією, він зазначає: "З таким тренером завжди було вірогідно, що українська збірна буде витривалою".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Лобановський виховав у Шевченку витривалість, яку він тепер прищеплює українській збірній, пишуть британські журналісти

Адже саме так його виховав тренер Валерій Лобановський, якого Шевченко називає своїм "компасом" і "генієм", однак який інколи був "тираном", пише Гокі. Шевченко зокрема розповідає історії про тренування, де метою було завершити їх без блювотиння.

"В українській команді, яку тренує Шевченко, немає такого гравця, як Шевченко, щоб вирватися з англійського захисту. Але є мудріший та дедалі кмітливіший Шева, який здатен придумати план", - підсумовує автор.

Шевченко "підкорив серце Італії"

Автор фото, Reuters

Завдяки успішній грі Шевченка в "Мілані" італійські вболівальники, ймовірно, підтримуватимуть українську збірну в Римі, адже він "підкорив серце Італії", пише в іншій статті The Times.

Водночас тренер має, що довести Англії. І як "справжній дипломат" не буде про це говорити, пише The Telegraph.

Адже після успішної кар'єри в "Мілані" він забив лише дев'ять голів у Прем'єр-лізі Англії "за три нещасні роки" в складі "Челсі".

Україна сподівається зробити з Англією те, що Швейцарія зробила в переможному матчі з Францією, пише Telegraph.

"Якщо цей турнір чомусь нас навчив, це те, що репутації не мають значення", - пише газета. "Тож недооцінюйте Україну тільки на свій страх і ризик".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС.