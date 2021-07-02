Битва мільярдерів: хто першим полетить у космос - Безос чи Бренсон

1 година тому

Автор фото, Press Association Підпис до фото, Космоплан VSS Unity компанії Virgin Galactic 11 липня може розпочати еру космічного туризму

Запекле змагання за звання першої приватної компанії, яка відправила туристів у космос, наближається до розв'язки.

Уже в липні Virgin Galactic британського підприємця Річарда Бренсона і Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса планують відправити своїх засновників у космічну подорож. І тим самим розпочати еру приватних польотів на навколоземну орбіту. Але хто з них стане першим?

Якщо не втрутиться погода чи технічна несправність, всі шанси стати першим має Бренсон.

Британська газета Times пише, що 70-річний мільярдер робить усе можливе, щоб уже 11 липня полетіти на борту свого космоплана VSS Unity. Компанія вже отримала ліцензію на перевезення пасажирів від Федерального авіаційного управління США і скасувала один із запланованих тестових польотів, відзначає видання.

Автор фото, Virgin Galactic Підпис до фото, Річард Бренсон демонструє свій костюм для польоту на VSS Unity

"У подорож разом із Бренсоном планують відправитися два пілоти і четверо пасажирів. На відстані понад 55 миль від Землі вони відстібнуть паски і проведуть декілька хвилин у невагомості, спостерігаючи за округлими обрисами планети", - сказано у статті.

Поспіх компанії Бренсона нікого не дивує, адже на 20 липня запланували свій політ конкуренти з Blue Origin.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Засновник Amazon Джефф Безос полетить в космос з братом та 82-річною Уоллі Фанк, якій багато років тому у НАСА відмовили у відправленні до космосу через її стать

Разом із 57-річним засновником Amazon Джеффом Безосом у космос на борту корабля New Shepard має полетіти його молодший брат Марк. Також серед пасажирів 82-річна Уоллі Фанк, яка в середині минулого сторіччя пройшла чимало етапів відбору для польоту в космос, але так і не полетіла туди.

Як пише Times, НАСА відхилила її кандидатуру "через те, що вона жінка".

Четверте пасажирське місце займе людина, яка на благодійному аукціоні заплатила 28 мільйонів доларів за квиток. Її ім'я наразі невідоме.

Газета пише, що обидва кораблі піднімуть пасажирів на суборбітальну висоту, але в різний спосіб.

Космоплан VSS Unity спочатку буде приєднаний до двофюзеляжного літака-носія VMS Evе, а на висоті майже 16 км від'єднається від нього і прискориться до межі з космосом.

Натомість компанія Джеффа Безоса розробила пілотовану ракету з вертикальним зльотом і вертикальною посадкою. На висоті близько 40 кілометрів від неї відділяється герметична капсула з пасажирами, яка вже далі сама здійснює підйом до приблизно 106 кілометрів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вигляд капсули Blue Origin всередині

Як відзначає Times, близько 600 людей вже заплатили по 250 тисяч доларів, аби злітати в космос на борту VSS Unity.

Серед них і мер Дніпра Борис Філатов, який на Facebook написав, що його номер - 146-й.

Тим часом Financial Times пише, що акції компанії Virgin Galactic підскочили на 25% після оголошення планів летіти в космос на дев'ять днів раніше за головного конкурента.

При цьому сам "довгоочікуваний" політ із Бренсоном на борту буде "одним із трьох подальших тестових польотів" перед тим, як компанія почне за гроші возити туристів на орбіту Землі.

Guardian зауважує, що 11 липня, окрім Бренсона, на борту будуть лише співробітники його компанії.

"Основними цілями наступного тестового польоту буде "оцінка ... комфорту сидіння, досвіду польоту в невагомості та видів на Землю з кабіни", - цитує газета заяву компанії Virgin Galactic. Вона також відзначає, що Бренсону має виповнитись 71 рік невдовзі після запланованого польоту.

Коментуючи ж політ Безоса, стаття зауважує, що старт його ракети з платформи на заході Техасу відбудеться на 52-у річницю висадки на місяць.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC