Чи ввозить Білорусь нелегальних мігрантів до Литви?

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Литва планує посилити кордон

У Литві 2 липня оголосили надзвичайний стан через потік нелегальних мігрантів з Білорусі, а наступного дня литовські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь та застосували проти мігрантів сльозогінний газ.

Вільнюс звинувачує Мінськ у цілеспрямованій організації транзиту нелегалів.

З травня до Білорусі стали частіше прибувати рейси з Іраку. За словами одного з білоруських парламентарів, ними подорожують туристи, які бажають ознайомитися з історією та культурою країни.

Водночас Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде стримувати людей через санкції Заходу, які були запроваджені після посадки рейса Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Що відбувається на кордоні

Із 3 по 4 липня у Литві затримали 160 мігрантів з Білорусі - найбільший добовий приріст за шість місяців. Загальне число затриманих у 2021 році досягло 1098 людей, що в 12 разів більше, ніж минулого року, пише Euronews.

Серед них - переважно громадяни Іраку, а також Сирії, Білорусі та Росії.

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Литовська влада стверджує, що білоруські чиновники допомагають мігрантам перетинати кордон. Є відео, де ці чиновники начебто фотографують інфраструктуру литовського кордону, в тому числі камери спостереження, а також ховають сліди мігрантів.

Литовці також припустили, що білоруські прикордонники співпрацюють з кримінальними групами, які переправляють мігрантів за кордон за тисячі євро. За словами литовської влади, спалах нелегальної міграції збігається з приростом рейсів з Іраку та Туреччини до Мінська.

"Туристи" з Іраку

Про те, що загострення на кордоні збігається з приростом прямих рейсів із Багдада до Мінська, також писала білоруська служба "Радіо Свобода".

З початку травня кількість рейсів з Іраку збільшилась, адже до Мінська почала літати компанія Fly Baghdad, зазначає видання. Сотні "туристів" з Іраку прилітають до Білорусі щотижня.

16 червня пасажири одного з таких рейсів оселилися в мінському готелі "Ренессанс", що його побудував російський бізнесмен Михайло Гуцерієв, якого вважають наближеним до Лукашенка. В основному це були чоловіки 30-50 років із великими валізами, пише видання.

В аеропорту іракців зустріли представники компаній Oscartur та JoodLand. Oscartur - невелика компанія, що має поштову скриньку на mail.ru, приблизно 300 підписників в Instagram і 3 800 в Facebook. JoodLand має понад 30 тисяч підписників на Facebook, базується в Багдаді та організує подорожі до великої кількості країн.

За словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, білоруська державна туристична компанія "Центркурорт" також допомагає ввозити мігрантів з Сирії та Іраку.

Водночас почесний консул Білорусі в Іраку Маджид аль Каїсі розповів Tut.by, що Fly Baghdad ніколи не співпрацювала з "Цетркурортом", а їхніми рейсами літають заможні жителі країни.

Перший рейс Fly Baghdad до Мінська прокоментував на державному телебаченні голова комітету парламенту з міжнародних справ Андрій Савіних, який раніше працював послом Білорусі в Іраку та Туреччині.

"Ці люди самодостатні, - сказав він про пасажирів рейсу. - Вони приїжджають сюди, щоб ознайомитися з нашою культурою та цивілізацією. І це добре. Впевнений, що ця поїздка буде популярною серед громадян Іраку. У нас добре розвинена туристична система, в цього напрямку хороші перспективи."

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Білорусь та Ірак не мають прямих дипломатичних відносин. Ірак у Білорусі представляє посол у Росії. Торговельні відносини між країнами також на низькому рівні, пише "Радіо Свобода".

Як реагують литовські чиновники

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що причини приросту міграції "геополітичні". "Очевидно, що проти Литви ведеться гібридна війна, нелегальна міграція - це один із її інструментів", - сказала вона.

Президент країни Гітанас Науседа назвав ситуацію "тривожною" і пообіцяв скликати з цього приводу Раду безпеки.

Литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс запропонував виставити Білорусі рахунок за мігрантів, які, на думку литовців, перетинають кордон за сприяння білоруської влади. Про це він заявив у розмові з виданням "Настоящее время".

Твердження білоруського депутата, що іракські туристи прагнуть ознайомитися з історією Білорусі, у нього "викликає сміх".

Влада заявила про наміри посилити 679-кілометровий кордон системою спостереження, яку мають завершити до 2022 року. Нині вона покриває 38% кордону.

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Посадовці також розглядають можливість спорудження стіни на кордоні з Білоруссю, однак прем'єр-міністерка Інґріда Шимоніте вважає цю ідею "втратою часу".

Що кажуть у Білорусі

Олександр Лукашенко неодноразово дав зрозуміти, що Білорусь не буде стримувати мігрантів.

У виступі напередодні Дня незалежності Білорусі 2 липня він заявив: "Я чесно сказав, що ми не будемо більше тримати тих, кого ви гнобили в Афганістані, Ірані, Іраку. У нас немає на це ні грошей, ні сил через ваші санкції. І, розумієте, ніхто не знає, що відбувається в Литві та на кордоні."

А в промові 22 червня він пояснив, що така відповідь є реакцією на "гібридну війну" Заходу проти Білорусі:

"У Литву, Латвію і Польщу ринули тисячі й тисячі нелегальних мігрантів. Вони вимагають, щоб ми їх захистили від контрабанди й наркотиків. Аж з Атлантики чутно сигнал: допоможіть, як раніше, затримайте ядерні матеріали, щоб вони не потрапили в Європу. Так і хочеться спитати, ви що там, очманіли зовсім? Ви проти нас розв'язали гібридну війну і наполягаєте, щоб ми вас захищали, як і раніше?"

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС