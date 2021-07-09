Євро-2020: фани Англії просять вихідний після фіналу в неділю

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Англія настільки схвильована перспективою потенційної перемоги над Італією у фінальній грі Євро-2020, яка відбудеться на стадіоні Вемблі цієї неділі, що серйозно замислюється, чи не зробити наступний понеділок вихідним днем.

Принаймні, як повідомляє The Mirror, надходить дедалі більше закликів зробити понеділок вихідним, якщо "Три леви" вперше стануть чемпіонами Європи.

Як йдеться у петиції про скасування робочого дня, яка до вечора четверга зібрала понад 275 тисяч підписів і тепер її має розглянути влада, "усвідомлення, що ми матимемо додатковий вихідний день значно допомогло б" родинам, які планують зібратися разом недільного вечора для перегляду матчу.

"Ба більше, історична перемога має бути відсвяткована […] Природно, англійці захочуть продовжити святкування, при цьому роздрібна торгівля та сфера відпочинку отримають таку жадану можливість надолужити недоотримані прибутки", - зауважують автори петиції.

Автор фото, Getty Images

"Не дражніть долю"

Прем'єр Борис Джонсон не виключив оголошення вихідного дня, але водночас закликав не "дражнити долю" й дочекатися, чим закінчиться недільний двобій.

Як нагадує Guardian, Джонсон, "який раніше не вважався футбольним фанатом", відвідав півфінальну гру проти Данії у футболці збірної.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Борис Джонсон уболівав на стадіоні

Втім, як пише видання з посиланням на власні джерела, після закінчення гри вже буде пізно оголошувати вихідний, тому розглядаються "інші варіанти".

Деякі офіси заздалегідь підготувалися до наслідків "великого дня" і дозволили працівникам приходити на службу пізніше в понеділок, якщо Англія виграє, аби ті могли виспатися після бурхливої ночі, стверджує The Sun.

"Навіть у школах учням радять насолодитися матчем і приходити пізніше", - пише видання.

На думку газети, уряд може оголосити додатковий вихідний у серпні, якщо англійська збірна виграє чемпіонський титул.

Автор фото, Getty Images

Що допоможе збірній? Льви та астролог

"Розпочався відлік часу до першої з 1966 року гри англійців у фіналі провідного футбольного змагання. Лише два дні відокремлюють молодих "Трьох левів" від здійснення їхньої мрії стати чемпіонами Європи", - урочисто повідомляє видання Metro.

Запорукою успіху національної збірної має стати маскот у вигляді двох фанів, вдягнутих левами.

Оптимістично дивиться на шанси збірної таблоїд Daily Star.

Видання цитує медіума, який стверджує, що мав видіння про перемогу Англії на Євро-2020 ще у 2019 році. За його словами, він бачив двох гравців, які забивають голи, і цифра сім може бути важливою у цьому матчі.

Під цим номером у англійців виступає гравець клубу "Астон Вілла" Джек Гріліш.

Втім, медіум, "який пам'ятає, як був єгипетською царицею в минулому житті", закликає фанів докласти зусиль для забезпечення перемоги англійців. Для цього вони мають візуалізувати "англійську збірну на полі у сяянні світла й слова "європеремога Англії" і тримати таку картинку в голові протягом 30 секунд.

Автор фото, Reuters

Також у статті під жартівливим заголовком "Що нам дали римляни?", що є посиланням на однойменну пісню з комедійного скетч-серіалу "Летючий цирк Монті Пайтона", Daily Star нагадує, що людство завдячує італійцям акведуками, гігієною, дорогами та добрим вином.

Водночас газета іронізує над закидами італійців щодо несправедливого суддівства під час гри між Англією та Данією й натякає, що "італійці вже налякані" перед фінальною грою, адже "шукають собі виправдання заздалегідь".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС