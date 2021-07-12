"Бути італійцем не так й погано". Європейська преса про фінал Євро-2020

1 година тому

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Світова преса пильно стежила за фіналом Євро-2020, в якому перемогу після серії пенальті здобула збірна Італії.

Британська преса сумує через повернення "привидів минулого", а італійська - радіє ренесансу.

Тим часом у Франції газети іронізують щодо засновників футболу, а німецькі видання вбачають у переможцях приклад для наслідування.

На думку футбольного оглядача Нікі Бандіні, матеріал якого публікує Guardian, наставник італійців Роберто Манчіні "вивів Італію з одного з найтемніших етапів їхньої футбольної історії, подарувавши при цьому не лише результат, але й таке потрібне задоволення".

"Італійцям подобалось спостерігати за грою своєї команди, бо вони впевнено можуть сказати, що команді подобалося грати разом", - пише Бандіні. Манчіні сконструював "блискучий командний дух у поєднанні з його тактичною досконалістю", - пише автор.

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На думку Daily Mail, надії Англії на яскраву нову еру були "розбиті вщент привидами минулого".

"Це мав бути день, коли закінчилися 55 років болю, і мить була настільки визначною, а приз настільки цінним, що дехто не міг з цим впоратися. Деякі привиди минулого Англії повернулися ще до початку матчу", - аналізує Daily Mail.

Під кінець екстратаймів емоції фанатів Англії були такі, що "це було схоже на тортури", пише видання. Публіка була "виснажена ще до того, як пробили перший пенальті".

Financial Times пише, що гра проходила за сценарієм, притаманним більшості "великих матчів" за участю Англії в останні декілька десятків років. Відкрити рахунок на самому початку гри, провести решту часу в глухій обороні, потім пропустити і зрештою програти за пенальті.

Газета згадує, що три роки тому Італія не змогла навіть пробитися у фінальну частину Чемпіонату світу, тож учорашній тріумф свідчить про їхню спроможність "перевинайти себе". На цьому Євро-2020 італійці забили 13 м'ячів, що є їхнім рекордом на великих турнірах, пише Financial Times, віддаючи належне роботі тренера Роберто Манчіні.

"Символ відродження"

Італійська преса вважає збірну "символом відродження" країни

"Нам знадобилося всього два роки, щоб стати видатними, і тепер ми хочемо залишатися такими", - пише у редакційній статті газета La Gazzetta dello Sport.

Tuttosport дякує тренеру за його візіонерські здібності: "Дякуємо, Манчіні, ви, чудовий провидець!"

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На думку видання, немає слів, які могли б висловити, що цей тренер означає для Італії, яка так сильно постраждала від пандемії.

На думку Corriere della Sera, збірна завжди є схожою на країну, яку вона представляє. Ця збірна "нагадала нам, що бути італійцем не так уже й погано", пише газета.

"Іноді ми можемо навіть пишатися тим, ким ми є. Це був символ відродження, який нам дуже потрібен після найгіршого періоду в нашому житті. Важко сказати, кому ця перемога була більш потрібною - адзурі чи їхній публіці", - підсумовує Corriere della Sera.

La Repubblica пише, що коли італійці оглядатимуться в минуле, в той день коли виграли Євро-2020, вони згадуватимуть сльози в очах Роберто Манчіні.

Футбол познущався зі своїх батьків

Французька Monde називає італійську збірну "найбільш амбітною" з усіх на Євро-2020 і зауважує, що англійці тепер "можуть звинувачувати лише самих себе і свою недостатню амбітність".

"Бувають такі вечори, коли Англія запитує себе, навіщо вона винайшла цей вид спорту. Немов ідеальний негідний син, футбол познущався зі своїх батьків", - відзначає газета.

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Monde також пише, що з висоти своїх семи років принц Джорж міг пересвідчитися вчора, що життя фаната Трьох Левів іноді є історією розчарувань і програшів по пенальті.

Тим часом інша французька газета Liberation ставить риторичне питання: "Чи міг Чемпіонат Європи після туманного футбольного року, зіпсованого коронавірусом, вислизнути з рук найбільш життєрадісної команди на турнірі?"

Німецька преса вважає італійську збірну прикладом для наслідування

Німецька Welt відзначає, що італійська збірна не найсильніша у європейських турнірах, якщо брати до уваги індивідуальні якості гравців, але таки змогла піднятись на вершину, і одна з причин - Роберто Манчіні.

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Welt також публікує статтю під заголовком "Італія - яскравий приклад для національної команди Німеччини".

"З Італією чемпіонат Європи отримав заслуженого володаря титулу. Неймовірна історія нової, сміливої Скуадри Адзури повинна стати взірцем для відбудови збірної Німеччини. І це найкрасивіша історія, яку написав футбол за довгий час", - підкреслює Welt.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC