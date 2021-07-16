Путін мав план дестабілізації США у 2016 році - Guardian

37 хвилин(и) тому

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Росія прагнула дестабілізувати США у 2016 році, для цього вона розробила спецоперацію зі сприяння обранню Дональда Трампа президентом, пише британська Guardian із посиланням на таємні документи.

Хоча видання не називає джерело "серйозного і незвичного" витоку документів, вважається, що вони були "злиті" кимось із Кремля, і західні спецслужби знали про їх існування протягом певного часу. Також незалежні експерти, опитані газетою, схильні вважати, що отримані документи схожі на справжні.

Як Кремль, так і команда Трампа вже відреагували, заперечивши всі закиди.

Про що йдеться

Ймовірні конфіденційні документи Кремля, які цитує Guardian, свідчать, що в січні 2016 року російські служби отримали завдання розробити багатовідомчу спеціальну операцію із просування "перспективного" кандидата від республіканців Дональда Трампа на посаду президента США. Операція розроблялася під безпосереднім керівництвом президента Росії Володимира Путіна.

Операція мала переслідувати кілька цілей: послаблення американських санкцій на російську економіку, внесення сум'яття та посилення розбіжностей в американському суспільстві шляхом обрання Трампа.

Для цього спецслужби мали б зіграти на таких слабкостях Америки як "зростаюча політична прірва між лівими і правими", "медійно-інформаційний простір" США та незадоволення владою за президента Барака Обами.

Трамп при цьому описувався як "імпульсивна, психічно нестабільна та неврівноважена людина, яка страждає на комплекс меншовартості".

Росіяни начебто склали такий психологічний профіль на основі аналізу його поведінки під час приватних відвідувань США. У документах також побіжно згадувалося про існування компромату проти Трампа.

Республіканський кандидат мав послабити позицію США як на зовнішній арені, так і розхитати її зсередини.

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Реакція Росії та Трампа

Кремль відкидає такі закиди.

У відповідь Guardian речник Путіна Дмитро Песков заявив, що ідея про те, що російські лідери могли зустрітися і домовитися про підтримку Трампа на початку 2016 році є "чудовим бульварним читвом".

Речниця Дональда Трампа Ліз Герінгтон також не забарилася з епітетами.

"Це огидно. Це фейкові новини […] Божевільні ліворадикали роблять все можливе, аби принизити всіх правих", - процитувала вона слова Трампа у коментарі для британської газети Daily Mail.

Трамп також заявив, що "ніхто не був жорсткішим до Росії", ніж він, а "світ був набагато небезпечнішим, ніж зараз, за психічно нестабільного керівництва".

Таким чином Трамп обернув опис себе зі злитого документа проти свого наступника.

Реакція в США

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Попри резонансність закидів, поява статті поки що не викликала значного розголосу в американській пресі.

Газета Washington Post обережно поставилася до "злитих" Guardian документів.

На думку кореспондента Філіпа Бампа, "складно не поставитися до цього скептично".

Наприклад, пише він, деякі описи на кшталт "психологічно нестабільного" Трампа видаються занадто провокативними, текст документу читається занадто гладко, а логіка деяких прогнозів видається розумною з точки зору 2021 року, а не 2016, коли вони начебто були складені.

Він також згадав, що Guardian і раніше публікував "зливи", які не отримали достатнього підтвердження.

Втім, як зауважує портал Business Insider, ймовірний план Путіна посіяти смуту в США шляхом просування Трампа на президента спрацював.

"Путін, схоже, пізнав важку правду: американський народ може бути використаний як зброя проти Америки", - зробило висновок видання.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС