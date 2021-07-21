Угода щодо Північного потоку-2. Чи зрадили Україну?

1 година тому

Автор фото, Getty Images

США та Німеччина досягли угоди, що дозволяє завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляють американські ЗМІ, яким вдалося дізнатися подробиці домовленостей. Офіційну заяву сторони мають оприлюднити пізніше у середу.

Bloomberg повідомляє, що в документі йдеться про можливість санкцій та інших заходів у разі, якщо Росія намагатиметься використовувати енергетику як важіль впливу на Україну.

Йдеться про певні дії на державному рівні з боку Німеччини. Видання підкреслює, що це рішення свідчить, що канцлерка Ангела Меркель пішла на поступки, адже раніше утримувалася від незалежних кроків проти Москви щодо газогону, який йде від Росії до Німеччини.

"Якщо Росія намагатиметься використовувати енергетику у якості зброї або вчинити агресію проти України, Німеччина сама зробить відповідні кроки, а також буде лобіювати відповідні дії на загальноєвропейському рівні, у тому числі і санкції, спрямовані на обмеженні експорту російської енергетики", - цитує Bloomberg чернетку угоди.

За словами американського високопосадовця, який попросив не розкривати свого імені, деякі положення угоди неоднозначні. Це зробили для того, щоби Кремлю було складніше сформулювати відповідь на будь-які дії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, США та Німеччина начебто домовилися щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік 2", пишуть ЗМІ

Напередодні речник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав журналістам, що Берлін висунув "корисні пропозиції" і сторонам "вдалося досягти прогресу", яка полягає в тому, щоб зробити все можливе для того, щоб Росія не використовувала енергетику у якості зброї.

Bloomberg припускає, що мова угоди розчарує тих, хто критикував проєкт, у тому числі й багатьох американських конгресменів, які вважають, що адміністрація президента США не зробила достатньо для зупинки "Північного потоку-2".

"Вони розраховували на чіткі формулювання, в яких Німеччина пообіцяла б перекрити потік газу через "Північний потік 2" у разі, якщо Росія спробує чинити надмірний вплив на Україну", - пише видання та додає, що Берлін був проти таких формулювань.

У рамках економічної складової угоди Вашингтон та Берлін обіцяють інвестиції 1 млрд доларів у так званий Зелений фонд для пришвидшення переходу України на альтернативні джерела енергії. Німеччина має виділити інвестиційному фонду 175 млн дол, йдеться у чернетці угоди.

Також Берлін призначить спеціального представника, який опікуватиметься двосторонніми проєктами в Україні з бюджетом у 70 млн доларів.

Але опоненти "Північного потоку-2" вважають, що він надає Москві забагато важелів впливу на європейську національну безпеку, зазначає Bloomberg.

The Wall Street Journal цитує члена банківського комітету Сенату Пата Тумі, який каже, що "будь-яка угода, яка дозволяє завершення газопроводу "Північний Потік-2", є серйозною помилкою".

Видання пише, що ця угода свідчить про зміну тривалої позиції Вашингтона щодо проєкту, проти якого виступали дві адміністрації президентів США.

"Смішні" інвестиції та "зрада"

Першу критику вже озвучили і в Україні.

Так, економіст Сергій Фурса пише, що загальні інвестиції у 1 млрд. дол. за втрати від відсутності транзиту у 2 млрд.дол. щороку виглядають "смішно".

Автор фото, Facebook

Автор фото, Facebook

Громадська діячка Ганна Гопко називає угоду "зрадою" та закликає українських політиків та експертну спільноту не мовчати.

Автор фото, Facebook

Представники адміністрації президента США Джо Байдена закликають українських колег утриматися від критики на адресу угоди, пише видання Politico з посиланням на чотирьох осіб, що знайомі з ходом перемовин.

"Посадовці США дали зрозуміти, що критика на адресу майбутньої угоди може нашкодити двостороннім відносинам між Вашингтоном та Києвом", - пише видання цитуючи власні джерела та додає, що американська влада також закликала Україну утриматися від обговорення подробиць угоди з Конгресом.

Згідно з інформацією Politico, американські дипломати та учасники переговорів тепер підраховують збитки, які може завдати реалізація "Північного потоку 2" і намагаються мінімізувати ризики для України та європейської енергетичної безпеки.

Тиску немає?

Водночас радник Держдепу США Дерек Шолле відкинув інформацію видання про начебто тиск Вашингтона на Україну.

"Ні. Україна - демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності", - сказав Шолле в інтерв'ю "Радіо Свобода" під час свого візиту до Києва.

Водночас він підтвердив, що США та Німеччина обговорили питання енергетичної безпеки України.

"Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її (України - Ред.) енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність" - зазначив він.

Водночас в Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що рішення щодо "Північного потоку-2" не може ухвалюватися за спиною у тих, кому цей проєкт загрожує.

"Ситуація ще не завершена, вона може повністю прояснитися тільки під час візиту президента Зеленського у Вашингтон", - пояснив радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді".

Можливий візит Володимира Зеленського до США планують на кінець липня - початок серпня. Проте точної дати поки що не озвучили.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.