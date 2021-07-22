"Газогін Молотова-Ріббентропа". Західні ЗМІ про угоду Байдена і Меркель щодо Північного потоку

9 хвилин(и) тому

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Угоду США та Німеччини про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" неоднозначно сприйняли в західній пресі.

Деякі ЗМІ прямо говорять про зраду і сумніваються, що обіцянки Заходу здатні протидіяти новим актам агресії Росії проти України.

Інші ж медіа наводять аргументи на користь угоди. Це, зокрема, необхідність залучення Росії для протидії Китаю і перехід Європи на альтернативні джерела енергії, на тлі якого суперечки про газ начебто виглядають недоречними.

Зміст угоди

Домовленість передбачає, що США не будуть запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівництва, яка володіє газопроводом. Німеччина ж зі свого боку обіцяє допомогти розвитку енергетики України.

Обидві сторони разом зобов'язались вжити заходів проти Росії, якщо вона спробує позбавити Україну газового транзиту.

За домовленістю між Вашингтоном та Берліном, Німеччина виділить близько 200 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України та організує так званий "зелений фонд" в один мільярд доларів на підтримку енергетичної незалежності країни.

Крім цього, Вашингтон і Берлін повинні використовувати всі можливості для продовження контракту на транзит російського газу, строк дії якого спливає в 2024 році.

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"Українці можуть змерзнути на смерть цієї зими"

The Telegraph називає угоду "американо-німецькою зрадою" і сумнівається в закладених у ній гарантіях безпеки для України.

"За словами Держдепартаменту, угода "забезпечить неможливість використання Росією енергетичних потоків у якості зброї". Там є жорсткі слова про (неконкретизовані) наслідки відключення газопостачання Україні "Газпромом". Ніхто не вірить жодному з цих слів", пише видання.

"Ціль "Північного потоку-2" - відібрати в східноєвропейських держав здатність до самооборони. Це - інструмент російської зовнішньої політики", додає газета.

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"Північний потік-2", "або газогін Молотова-Ріббентропа (Пакт Молотова-Ріббентропа -підписаний у 1939 році документ з таємним протоколом щодо поділу сфер впливу у Східній Європі між Гітлером та Сталіном - Ред.), як кажуть у Польщі" - не дає Європі додаткового газу, а лише розвертає потоки з України та Польщі у балтійському напрямку, пише Telegraph.

"Це загадка, чому Німеччина ладна пожертвувати таким дипломатичним капіталом заради проєкту з невеликою комерційною цінністю, отруюючи відносини з Польщею і підносячи Україну на блюдечку Путіну", аналізує видання і припускає, що Байден таким чином прагне не допустити стратегічного зближення Росії і Китаю.

"Це - невеселе видовище. Вашингтон і Берлін між собою вирішили незавидну долю Україну. Вони це зробили навіть після того, як Путін минулого місяця майже глузливим тоном заявив, що Україна має показати добру волю в обмін на газові потоки. Українці можуть очікувати, що змерзнуть на смерть цієї зими, якщо не виконають його вимоги".

На Європу також чекає паливна криза

У тій же статті Telegraph також попереджає, що Європу може цієї зими спіткати паливна криза. Адже Росія штучно зменшила газопостачання, аби примусити європейців запустити "Північний потік-2" на умовах, вигідних Кремлю.

Європейська газова система зараз має аномально мало газу. Це - результат холодної весняної погоди, зростаючого попиту на зріджений газ із Азії та різке зростання цін на вугілля, пише видання.

"Путін скористався моментом. Газпром постачає мінімальні об'єми за контрактом", - пише газета.

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Європейські ціни на газ - найвищі за 13 років, але вони можуть ще значно зрости, якщо перші заморозки спричинять панічну гонитву за паливом.

"Газпром скоротив літні постачання, які необхідні щороку для відновлення вичерпаних запасів. Це жорстка геополітична гра", пише Telegraph.

"Я сподіваюся, що хтось зверне на це увагу, - цитує видання експерта з питань енергетики Алана Райлі. - Нам не треба кризу газопостачання у додаток до кризи Дельта (варіанту коронавірусу - Ред.)".

"Помилка покоління" чи "кінець суперечки між союзниками"

The Washington Post пише, що угода поклала кінець суперечці між Німеччиною та США, однак її одразу розкритикували сенатори Республіканської партії.

"Це - геополітична помилка покоління, через яку майбутні російські диктатори у майбутні десятиліття будуть щороку отримувати мільярди доларів зиску", - цитує газета сенатора Теда Круза.

Водночас американські посадовці сумніваються, що американські санкції зупинили би будівництво газопроводу.

Деякі експерти також зазначають, що Європа все одно скоро почне замінювати газ альтернативними джерелами енергії, тож суперечка щодо "Північного потоку-2" є "пережитком енергетичних війн 1990-х".

"Адміністрація Байдена розуміє, що в США є важливіші проблеми зовнішньої політики, аніж віддалений трубопровід, не найменшою з яких є геополітична конкуренція з Китаєм. Ці проблеми потребують сильного альянсу з такими партнерами, як Німеччина", - цитує видання науковця Джеремі Шапіро з European Council on Foreign Relations.

Чи стримає дружба з Росією Китай?

Водночас колишній посол США у Росії Майкл МакФол пише в колонці для Washington Post, що зближення з Росією не допоможе США стримати Китай, і матиме надто велику ціну.

Деякі коментатори вбачають у "Північному потоці-2" "оливкову гілку", яка зупинить дружбу Росії та Китаю, однак вони помиляються, вважає експосол.

По-перше, відносини між цими країнами як ніколи теплі. Тому Путіну не має сенсу залишати свого автократичного друга заради лідера-демократа, якого він бачив лише два рази в житті. В очах Путіна, Сі Цзіньпін є надійнішим партнером.

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До того ж, Китай потребує російську енергію, на відміну від США.

У той де час, в обмін на співпрацю, Путін вимагатиме неприємних поступок, особливо в Україні та Грузії. "Це поганий обмін", - пише експосол.

Зближення з "корумпованим диктатором у Москві" також виглядатиме "лицемірним" на фоні заяв Байдена про наміри об'єднати вільний світ, додає автор.

"У Кремлі вже сміються"

Більш консервативна газета The Wall Street Journal у редакційній статті називає угоду "сигналом слабкості" Байдена та "великою стратегічною перемогою Путіна".

"США та Німеччина кажуть, що попросять Росію продовжувати платити Україні. Вони жартують?" - питає газета.

Коментуючи спільну заяву США та Німеччини, що в разі подальших агресивних дій Росії проти України будуть накладені санкції, видання пише: "Ми чуємо, як над цим вже сміються в Кремлі."

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС