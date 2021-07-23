"Ігри, позбавлені радості". Міжнародна преса про Олімпіаду

10 хвилин(и) тому

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Довгоочікувані Олімпійські ігри 2020 у Токіо викликають суміш почуттів у світовій пресі, серед яких помітними є сум та дурні передчуття.

"Без відчуттів"

Washington Post називає цьогорічні Олімпійські ігри "позбавленими сенсорних відчуттів": без гамору натовпу і з постійними нагадуваннями нічого не торкатися.

Як відомо, офіційна церемонія відкриття, яка зазвичай є надзвичайно популярним заходом як для спортсменів, так і глядачів, пройде за пустих трибун.

До того ж, пише американська газета, опитування свідчать, що самі японці не хотіли цих ігор. Високі видатки на проведення Олімпіади й нові випадки зараження Covid-19 навряд змінять цю картину.

Ігри могли б стати ознакою одужання країни після жахливих стихійних лих й аварії на Фукусімській АЕС 2011 року або символом подолання пандемії, натомість зрозуміло, що це "ігри, позбавлені радості, які слід витримати й пережити, а не святкувати й радіти", зітхає Washington Post.

Краще було б скасувати?

Схожий настрій розділяє й американське видання The Hill.

"Спортом приємно займатися або спостерігати. Але цьогорічна Олімпіада в Токіо, яка розпочнеться 23 липня за відсутності глядачів, затьмарена коронавірусною політикою та побоюваннями про здоров'я, оскільки кожного дня з'являються повідомлення про позитивні результати тестування спортсменів. Можливо, слід переглянути постулат, що ці ігри є ключовими", - пише видання.

Побоювання викликає не лише ризик поширення Covid-19, але й надзвичайна спека, яка також може завдати шкоди спортсменам.

"Можливо, саме час скасувати захід?" - обережно запитує видання.

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"Без родзинки"

Спортсмени пройдуть фактично пустим стадіоном, а вся картинка свята буде заточена суто на телевізійну трансляцію, зауважує New York Times.

"Пишна церемонія, промови та парад спортсменів відбуватимуться як зазвичай, але, швидше за все, без родзинки та збудження традиційних для Олімпіади", - шкодує видання.

Американська корпорація NBC навіть вирішила не додавати фоновий звук, який імітує вболівальників, під час трансляції, як це часто робилося раніше.

Також невідомо, хто з виконавців виступатиме на церемонії відкриття, оскільки їхній склад не був оголошений.

"Вечірка під час пандемії"

Guardian згадує, що від першого проведення у 1896 році Олімпійські ігри відбувалися за найрізноманітніших несприятливих обставин.

"Вбивства, допінг та перевитрати роками затьмарювали Ігри, цього разу над ними нависла тінь Covid-19", - пише газета.

На думку Guardian, Міжнародний олімпійський комітет "влаштовує вечірку посеред глобальної пандемії, привозить 100 тисяч гостей, 11 тисяч спортсменів і 79 тисяч функціонерів, допоміжного персоналу та журналістів з понад 200 країн до міста, де надзвичайний стан, в країну, де лише 22% населення повністю провакцинувалося, в країну, яка просто не готова до цих Ігор".

І проти волі японського суспільства, додає видання.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС