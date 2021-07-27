"Винахідливість Києва потішила". Politico про реакцію на Північний потік

18 хвилин(и) тому

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Відповідь України на німецько-американську угоду про "Північний потік-2" свідчить, що Київ більше не збирається стояти осторонь, коли з його інтересами не рахуються, пише Politico.

На думку видання, рішення України вимагати консультацій з Єврокомісією та урядом Німеччини, згідно з положеннями Угоди про асоціацію, було рішучим кроком, який б'є Євросоюз його ж зброєю - бюрократичними правилами.

І хоча ці консультації вже не зупинять будівництво газопроводу, з політичного погляду ініціатива України стала важливим моментом, кажуть навіть самі європейські посадовці та дипломати.

"Країні, яка сподівається колись приєднатися до ЄС, нарешті вистачило сміливості постояти за себе і відкрито вимагати поваги до своїх прав від Єврокомісії та Німеччини, найбільшої та найсильнішої країни ЄС - замість того, щоб мовчати через тиск і страх обурити або образити багатих західних партнерів", - пояснює Politico.

І хоча офіційної реакції на вимоги України в Європі було мало, в особистих розмовах місцеві чиновники кажуть, що винахідливість Києва їх потішила.

"Вони вчинили абсолютно правильно, - цитує видання одного з європейських посадовців. - Деякі мої колеги в інституціях (Євросоюзу - Ред.) вважають, що Угода про асоціацію накладає зобов'язання лише на українців, а не на обидві сторони".

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Це підтримує і екснардеп Світлана Заліщук, яка зараз працює радником голови "Нафтогазу України" з міжнародних питань.

"В угоді сказано, що це двосторонній документ, ратифікований 27 країнами-членами і Євросоюзом в цілому, який накладає відповідальність на обидві сторони", - твердить вона Politico.

На думку Заліщук, у випадку з "Північним потоком" Німеччина порушила умови Третього енергетичного пакету ЄС, який регулює ринок газу та електроенергії.

"Не можна вимагати від України реформ відповідно до європейських правил, а потім порушувати ті самі європейські правила", - наголошує колишня депутатка.

Розуміння, що Київ має повне право захищати свої інтереси навіть попри загрозу розлютити партнерів, стало для України проривом, вважає Politico.

"Головне, що українці почали показувати свою ідентичність і вже не просто з подякою отримують допомогу і технічну підтримку від донорів. Вони не є невдячними, але мені здається, що вони почали діяти як країна", - цитує сайт радника, який тісно працював з українськими урядовцями.

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Як пише Politico, заяви України щодо німецько-американської угоди суттєво відрізняються від її реакції на скандал з імпічментом Дональда Трампа, коли президент Володимир Зеленський робив все, щоб не втручатися в конфлікт.

"В Києві багато посадовців вважають, що Україна заслуговує на краще ставлення від Вашингтона, а особливо Брюсселя, з огляду на невпинні намагання впровадити демократичні реформи, до яких закликає ЄС", - зазначає видання.

"Але українські чиновники кажуть, що скільки б вони не зробили, у відповідь вони тільки отримують вимоги зробити більше, більше і більше", - резюмує Politico.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC