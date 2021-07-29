"Нагляд тотальний!" Як Росія готується до найбрудніших виборів в історії країни

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Росія готується до парламентських виборів, що відбудуться 19 вересня.

Це будуть "найбільш контрольовані вибори" у новітній історії країни, адже Кремль "використовує всі засоби для досягнення бажаного результату", пише британська газета Independent.

На переконання газети, переможець вже відомий: "Партія Володимира Путіна "Єдина Росія" торжествуватиме попри падіння рейтингів в останніх опитуваннях".

Досягти цього результату влада планує шляхом "жорсткої боротьби проти інакомислення, опозиції та засобів масової інформації", розповідає видання.

Independent пригадує, що за кілька місяців до початку виборчої кампанії Кремль "ймовірно, дозволив отруєння опозиційного лідера Олексія Навального і його подальше ув'язнення".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олексія Навального спочатку отруїли, а потім посадили

У Мурманську місцева влада "посадила" на карантин в лікарні місцевого лідера партії Навального, аби вона не змогла подати документи для участі в виборах.

Під прес тиску потрапили навіть "послідовники Леніна та Сталіна" - комуністична партія, яка стала "єдиною опозиційною силою, що Кремль не контролює належним чином", розповідає газета.

Проявом цього стало нещодавнє вилучення третього номера із списку комуністів - активіста і директора радгоспу Павла Грудініна.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Комуністи стали єдиною опозиційною силою в Росії, яку не контролює влада. Проявом цього стало нещодавне вилучення третього номеру із списку комуністів - активіста і директора радгоспу Павла Грудініна.

А до цього були визначені групи незалежних журналістів, яких оголосили "іноземними агентами" і "незліченна кількість активістів, політиків та журналістів", що опонують владі, потрапили за грати.

Тим часом підконтрольний Кремлю парламент напродукував "безліч нових законів, покликаних заблокувати участь будь-яких кандидатів", які критикують режим.

"Це найневільніші вибори, які бачила сучасна Росія", - цитує газета Григорія Мелконянца, співголову незалежної громадської організації з нагляду за виборами "Голос".

Independent додає, що правоохоронні органи вже зупинили її роботу.

"Нагляд тотальний! - констатує Мелконянц. - За опозицією, громадянським суспільством та засобами масової інформації. Це насправді не можна назвати виборами".

Мелконянц звертає увагу, що голосування відбуватиметься протягом трьох днів - 17, 18 і 19 вересня.

"Влада заявляє, що розширене голосування покликане зменшити скупчення людей на тлі пандемії Covid-19. Критики стверджують, що два додаткові дні і ночі потрібні, аби наповнити урни бюлетенями на виборчих дільницях, адже там не буде камер відеоспостереження і запису процесу", - веде далі газета.

Триденне голосування також ускладнить належний моніторинг на 95 000 виборчих дільницях, що відкриються в Росії, вважає Мелконянц.

Кожні вибори в пострадянській Росії певною мірою були затьмарені очевидними спробами вплинути на їхній результат, але голосування 19 вересня має всі шанси стати найбруднішим в сучасній історії країни, підсумовує Independent.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.