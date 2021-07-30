У спорті зріє революція. Принцип "боротися попри все" під питанням

1 година тому

Автор фото, Reuters

Рішення найтитулованішої американської гімнастки Сімони Байлс знятися з Олімпіади у фіналі змагань через стрес викликало неоднозначну реакцію в суспільстві.

Утім, міжнародна преса вважає, що цей вчинок кидає виклик усталеним поглядам на спорт і заслуговує на повагу.

"Сильніший" шлях

На думку британської Guardian, Сімона Байлс посуває межі спорту, спонукаючи світ переглянути панівний, мачистський погляд на те, як повинен виглядати олімпійський успіх та спортивна міць.

Традиційні погляди на спорт роками зосереджувались на фізичній та психологічній витривалості атлетів, здатності продовжувати боротьбу "попри все" і завжди високо тримати голову, пише газета. Цей образ спортивних героїв, прикладів яких більш ніж достатньо, посилювався ЗМІ, драматизувався ЗМІ та широко використовувався в рекламі.

"Але цей підхід є застарілим і не відповідає тому, що, як показують дослідження, є необхідним для стабільно високої результативності та доброго самопочуття, - стверджує видання. - Байлс прямо заперечила цей міф на пресконференції, коли оголосила, що замість просто "продовжувати боротися обирає "сильніший" шлях зняття зі змагань".

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Газета шкодує, що попри видатні спортивні досягнення та мужність відкрито говорити про психологічне здоров'я, Байлс, як і до неї тенісистки Наомі Осака та Емма Радукану, натомість змушена терпіти закиди, що вони "слабкі лузери".

"Цінності Ломбарді"

Подібно до Guardian, американське видання The Hill вважає, що Сімона Байлс руйнує старий, маскулінний підхід до спорту, який в США асоціюється з Вінсом Ломбарді, прославленим тренером з американського футболу 1960-х років.

"У спортивному контексті ім'я Ломбарді практично є синонімом тріумфальної маскулінності, яке також добре описує его Дональда Трампа", - зауважує видання і згадує, що Ломбарді не звертав жодної уваги на фізичні чи будь-які інші травми й вимагав від спортсменів повної віддачі незалежно від обставин.

Цей тренер також був відомий фразою "переможці ніколи не кидають справу, а ті, хто кидає, ніколи не виграють".

За словами The Hill, чотириразова золота призерка Олімпійських ігор і найкваліфікованіша гімнастка в історії Сімона Байлс "щойно зруйнувала цінності Ломбарді".

"Вона є переможницею, яка самостійно вийшла з гри й, роблячи це, з особливою грацією продемонструвала, що для того, щоб піти геть, потрібно стільки ж характеру та сміливості, якщо не більше, ніж для продовження", - пише видання.

"Революція" у спорті

Те, що Сімона Байлс вирішила зробити цього тижня на олімпійській арені, є нічим іншим, ніж "революцією", вважає Los Angeles Times.

Автор фото, Reuters

На думку газети, суспільство не розуміє, під яким психологічним тиском перебувають атлети за теперішньої культури спортивних змагань.

Ба більше, якщо ти чорношкіра гімнастка в традиційно "білому" виді спорту, яка пережила сексуальне насильство саме під час тренувань й в якому вона так успішна.

"Вона сказала те, що більшість країн світу не були готові почути. Вона ставить своє здоров'я на перше місце - і це може бути її найвеличнішим фірмовим прийомом серед усіх", - стверджує Los Angeles Times.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС