"Зеленський стає бандерівцем". Як і що російське ТБ розповідає про Україну

17 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Після появи статті Володимира Путіна про історію України 12 липня на російському телебаченні Київ знову в епіцентрі уваги, а журналісти та експерти відкрито обговорюють можливість захоплення українських територій.

На думку телеведучих і гостей телеканалів, це може статися, якщо Україна перетвориться на "анти-Росію". А тенденції до цього вже спостерігаються, за словами тих самих учасників ефірів.

Водночас російські пропагандисти вважають, що велика частина українського суспільства є лояльною до Росії і потребує порятунку від "фашистів".

"Бандерівцем", на їхню думку, стає президент України Володимир Зеленський. Якого ці ж канали палко підтримували перед виборами в 2019 році.

"Наші землі знову стануть нашими"

Особливу увагу на російських ток-шоу в останні тижні приділяють словам Путіна про те, що республіки-засновниці Радянського Союзу мають повернутися до кордонів, в яких вони вступили до складу Союзу. "Йдіть з тим, з чим прийшли", - написав президент у статті.

Звісно, всі вони нагадують, що у 1922 році, на момент створення СРСР, Крим не входив до складу УРСР. Але не згадують про території, які від УРСР відійшли до РСФСР у 1920-х роках.

В ефірі шоу "60 минут" на федеральному каналі "Россия 1" 13 липня телеведучий Євгеній Попов так коментує цей заклик:

"Не треба трактувати це як погрозу. Немає ніякої погрози. Він вам говорить факт, який стався. Це "наші землі", він каже. "Наші землі" - (написано - Ред.) декілька разів у цій статті. Якщо ви будете ставитися до наших земель з неповагою і звинувачувати нас за те, що ми робимо для вас, і шкодити нам, наші землі знову стануть нашими. Ось і все, немає ніякої погрози."

Автор фото, AFP

Ігор Коротченко, головний редактор журналу "Національна оборона", 14 липня сказав на цьому ж каналі, що проєкт "анти-Росія" становить "пряму та явну загрозу" Росії.

"І тому в Кремля розв'язані абсолютно руки для будь-яких дій, зокрема превентивного характеру, щоб зняти для себе цю загрозу з порядку денного", - каже Коротченко.

"Я би навіть сказав, що десятки мільйонів українських громадян хочуть возз'єднання України з Росією хоча би у форматі конфедеративної або союзної держави", - додає він.

При цьому він не посилається на жодні дані опитувань, які б з цього приводу проводились в Україні.

Останні опитування КМІС свідчить, що 88% українців підтримують незалежність від Росії, а приєднатись до РФ прагнуть 7%.

Політолог Сергій Міхєєв в ефірі "Россия 1" 13 липня навіть допустив "переділ карти східної Європи".

"Ми, каже Путін, прекрасно розуміємо, що Росію пограбували (стосовно територій), ми прекрасно розуміємо недійсність тих кордонів, які були проведені, ми прекрасно розуміємо несправедливість та нелегітимність розпаду Радянського Союзу, але ми готові на все це закрити очі на умовах співіснування та взаємовигідного співробітництва. Якщо цього не буде, ми можемо пригадати і нелегітимний розпад, і про те, що Росію обікрали, і про всі, так би мовити, історичні факти, які трактуються не на користь України. Ми готові це пригадати. І чим це може закінчитися, може навіть чимось дуже серйозним, великим… переділом карти східної Європи і в тому числі України. Він це каже прямо".

"Українці зустрічатимуть російську армію з квітами"

Телеведуча Ольга Скабєєва в іншому випуску "60 минут" 28 липня заперечила твердження українського журналіста Дмитра Гордона про те, що стаття Путіна є "маніфестом перед нападом", який може статися у вересні.

Цього остерігаються багато експертів як в Україні, так і на Заході.

"Ніякого бліцкригу Росія не готує", каже вона. Скабєєва заявляє, що Росія стягує ешелони військової техніки до Білорусі для навчань "Запад-2021", які відбудуться у вересні.

Водночас вона додає:

"Горіти українська земля буде, пане Гордоне, хіба що від щастя, а встануть всі до одного в Україні лише для того, щоб з квітами зустріти нашу російську армію. Більше того, й це, мабуть, смішно, Гордон перевзується у повітрі та першим зі сльозами та букетом у руках стрибне на Т-90".

На російських телеканалах популярний міф, що російські танки у разі вторгнення в Україну будуть зустрічати не з опором, а квітами.

Опитування свідчать, що у разі збройної інтервенції в Україну тільки 13% воліють ніяк не протидіяти, чверть чинитимуть збройний опір, чверть опиратимуться без зброї, а інші виїдуть в інші регіони чи за кордон.

В іншому ефірі Скабєєва заявляє: "Росія не тільки не збирається підтримувати територіальну цілісність анти-Росії, але і готова взяти під крило ті самі землі сучасної України, які вважає споконвічно російськими, руськими".

При цьому канал "Россия 1" стверджує, що саме Україна та США становлять загрозу Росії, а не навпаки.

"США перетворюють Україну на військовий плацдарм проти Росії" - під таким заголовком вийшло ток-шоу "60 минут" 27 липня.

Російські експерти постійно повторюють, що це саме США змушує Україну працювати проти Росії і без цього між країнами нібито могли бути гарні відносини. Попри анексію Криму та конфлікт на Донбасі.

"Козак Михайлик" - зірка російського ТБ

Паралельно з цим у російських медіа продовжують лунати пропагандистські штампи про "українських нацистів".

Багатотисячну аудиторію каналу "Россия 1" лякають 9-річним українцем Михайлом Корженівським, відомим як "козак Михайлик". В ефірі програми "60 минут" 28 липня показали кліпи його інтерв'ю програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

24 липня українська журналістка Яніна Соколова опублікувала інтерв'ю з 9 річним Михайликом Корженівським, який напередодні Дня незалежності має уособлювати нову Україну. Він був у вишиванці та з оселедцем. Хлопець вже зіграв багато ролей в українських фільмах.

Інтерв'ю викликало резонанс у Росії, адже Михайлик робив багато неприємних Москві заяв.

"Якщо хтось із моїх друзів слухає російську пісню, я починаю кричати, що це лайно", - ідеться у заголовку інтерв'ю.

"На Україні вже виростили нове покоління нацистів, які прославляють, цитата, батька Бандеру", - каже Ольга Скабєєва, реагуючи на відео.

Велику увагу російське телебачення приділило і хресній ході Української Православної Церкви Московського Патріархату з нагоди річниці хрещення Київської Русі 27 липня.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, "Є повне відчуття, що нормальних людей на Україні досі нескінченно багато"

Кореспондент "Першого каналу", зокрема, так описав цю подію: "Хресна хода зібрала понад 300 тисяч людей, яких не зламали гоніння і провокації розкольників".

Поліція тоді повідомила, що на хресну ходу зібралось близько 55 тисяч людей. Їх організовано звозили автобусами з усіх регіонів України.

Депутати від проросійської партії ОПЗЖ активно підтримували ходу. Протодияконом УПЦ МП і активним соратником її керівництва є олігарх Вадим Новинський, який є бізнес-партнером найбагатшої людини України Ріната Ахметова.

Скабєєва також позитивно відгукнулася про ходу: "Дивлячись на кадри хресної ходи, є повне відчуття, що нормальних людей на Україні досі нескінченно багато".

Останнє опитування КМІС свідчить, що 58,3% православних християн в Україні відносять себе до вірян Православної церкви України, а 25,4% - до вірян УПЦ Московського патріархату.

Коментуючи ці дві теми, Андрій Сидорчик сказав в ефірі каналу "Россия 1":

"Розумієте, коли я дивлюся на хресну ходу, на ці десятки тисяч людей, а потім пригадую козака Михайлика, я розумію, що це дві взаємопов'язані речі. Ось ці люди, які йдуть Києвом, - це потенційні жертви та в'язні концтаборів, які будуть створювати ось такі хлопчики, виховані в таборі "Азовець", які виховані на відповідній ідеології, такими ось батьками. Треба розуміти, що таких хлопців, які вже підросли, дуже багато. І ці хлопці абсолютно впевнені у своєму праві так званого очищення України, позбавлення її від непотрібних елементів".

В Україні практично не фіксують злочинів чи тиску на релігійному ґрунті.

До останнього часу заступником голови Офісу президента був Сергій Трофімов, який співслужить керівнику УПЦ МП митрополиту Онуфрію. А голова СБУ Іван Баканов відкрито каже, що є вірянином УПЦ МП.

Водночас письменник і політик Захар Прилєпін каже в ефірі того ж каналу "Россия 1", що "треба робити ставку на переважну більшість українців":

"Там дійсно цих людей, розсудливих, більшість, а далі, ви праві, перевзується навіть Гордон."

"Зеленський стає бандерівцем"

Бандерівцем, коли вірити російському телебаченню, стає також і український президент. Про це свідчить ухвалення закону про корінні народи та відповідь Зеленського на статтю Путіна, кажуть російські пропагандисти.

На каналі "Россия 1" 27 липня показали відео виступу Володимира Зеленського у "95-му кварталі", де він жартома каже в "листі родичам у Росії", що став бандерівцем, адже "інакше в Україні кар'єри не зробити".

Володимир Зеленський до річниці Хрещення Київської Русі детально розповів, чому Україна веде свою державність з древнього Києва і чому українці та росіяни не є одним народом, як вважає Путін.

61% українців також погодились із Зеленським про те, що росіяни та українці - не один народ.

Автор фото, УНІАН

"Його діяльність повністю цьому відповідає. Адже давайте скажімо правду - Зеленський не був бандерівцем, доки не пішов у політику і не став президентом", - каже в ефірі каналу професор Московського державного інституту міжнародних відносин Олег Барабанов.

Кореспондент "Першого каналу" зазначає, що Петро Порошенко би "похвалив" Зеленського за деякі елементи його відповіді на статтю Путіна.

"Зеленський, треба визнати, виконує багато глузливих порад свого нещодавнього начебто політичного супротивника. Зокрема, жартує про те, що стаття Путіна написана ще і українською", - каже кореспондент.

Політолог Владімір Корнілов заявив в ефірі "Першого каналу":

"Практично всі президенти України приходили на гаслах "не чіпаємо російську мову", але коли опинилися у президентському кріслі, моментально пішла ідеологічна лінія радикальних українських націоналістів, сформована у 30-і роки - геть від Москви".

Очевидно, що після путінської історичної статті до України знову прикута увага російського ТБ і рівень агресії там високий.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС.