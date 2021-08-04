"Це не режим Лукашенка". Як державні ЗМІ Білорусі говорять про смерть Шишова у Києві

56 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Смерть 26-річного білоруського активіста Віталія Шишова у Києві стала однією з головних міжнародних новин у світі. Провідні ЗМІ розповідають про загадкове "повішення" молодого чоловіка, його переїзд в Україну через тиск та репресії щодо критиків Олександра Лукашенка. А також плани Шишова і його соратників відзначити річницю невизнаних виборів 2020 року протестами у Києві.

На тлі потоку інформації про трагічний інцидент в київському парку у світовій пресі впадає у вічі слабенький, майже непомітний струмочок повідомлень про обірване життя Віталія Шишова на його батьківщині.

Це й не дивно, адже за рік, що минув від горезвісних президентських виборів 9 серпня 2020 року, незалежні ЗМІ, які наважується озвучити будь-які думки щодо порушень усіх базових прав людини, зазнають у Білорусі методичних утисків.

Ті ж ЗМІ, які утримуються теперішньою білоруською владою фінансово, пропонують своїм читачам і глядачам ту версію подій, що вписується у парадигму дій білоруського керівництва.

Чотири речення від агенції новин

Офіційна агенція новин Белта обмежилася лише чотирма реченнями, аби повідомити про знайдене в київському парку тіло: що громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним, що він зник напередодні і що "поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)".

У той самий день Белта детально повідомила про "затримання п'ятьох футбольних фанатів з Мінська, які увечері 9 серпня (2020 року - день виборів) перебували у натовпі агресивно налаштованих учасників протесту, будували барикади і закидували камінням міліціонерів".

Трохи згодом державна агенція новин розповіла про інше "затримання 16 представників протестного руху".

"У серпні 2020 року група волинкарів неодноразово очолювала колону протестувальників і з використанням музичних інструментів залучала до несанкціонованої масової ходи громадян. Перформанс координаторів посилював протестний настрій учасників і штовхав їх до протиправних дій щодо працівників міліції", - процитувала Белта представників білоруського МВС.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Акція пам'яті Шишова у Києві

Провладні телеграм-канали звинувачують Захід...

Білоруські емігранти у Києві в один голос стверджують, що Шишова вбили і це "режим Лукашенка". Українська поліція розглядає дві версії: і убивства, і самогубства.

Провладні білоруські телеграм-канали майже одностайно повідомили, що смерть Шишова була провокацією, мета якої - демонізувати місцеві спецслужби.

"Західним спецслужбам дійсно потрібно погіршити ситуацію в Білорусі на цей момент. Вбивство "змагара" (це принизливий термін, який використовують провладні ЗМІ стосовно критиків Лукашенка. - Ред.) в еміграції - це варіант. Кілька священних жертв, і вже можна говорити, що білоруський КДБ усуває втікачів", написав канал "Земля Наша".

Інший Телеграм канал "Желтые Сливи", відомий своєю антизахідною риторикою, повідомив: "Це схоже на те, що трапилося з Шереметом. Негайною реакцією стало те, що це рука Москви або помста білоруського КДБ".

Провладний політолог Олександр Шпаковський заявив на своєму Телеграм-каналі, що смерть Шишова використають "як офіційний привід для посилення тиску на Білорусь". Він навіть пожартував, що слідчий ізолятор у Мінську є "найбезпечнішим місцем" для опонентів Лукашенка.

...А державне телебачення українців

Державний телеканал Білорусь 24 піддав ніщівній критиці припущення, що режим Лукашенка міг бути зацікавлений в усуненні Шишова.

Канал заявив, що "навіть українці" відкидають версію причетності білоруських силовиків до смерті Шишова і на доказ цього показав блогера Анатолія Шарія, який стверджував, що українські правоохоронці представлять це "самогубство" як "політичне вбивство".

Ба більше, Шарій заявив, що українська влада завжди перекладає вину за гучні смерті на спецслужби іноземних держав.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Білоруські державні ЗМІ намагаються пов'язати вбивство Павла Шеремета та смерть Віталія Шишова з діяльністю "Національного корпуса" та батальйону "Азов"

Ведуча програми розповіла, що Білоруський Дім, який очолював Шишов, був начебто пов'язаний з українським батальйоном "Азов".

"За азовськими націоналістами стоїть довгий хвіст вбивств, і люди, які мали контакти з батальйоном, часто гинули за загадкових обставин. Наприклад, журналіст Павло Шеремет зустрівся з "азовцями" незадовго до того, як підірвали його машину", - заявила ведуча.

Підготувала Служба Моніторингу ВВС.