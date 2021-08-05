Якою буде наступна пандемія? Радник Байдена радить ретельно підготуватися

10 хвилин(и) тому

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Наступна пандемія може стати ще більшим викликом для людства, ніж та, яку спричинив коронавірус, пише у колонці The Washington Post Ерік Лендер, радник президента США Джо Байдена з питань науки.

"Вакцинація проти коронавірусу може зупинити нинішню пандемію, якщо достатня кількість людей зробить щеплення. Але протягом наступних років нам доведеться боротися з побічним ефектом пандемії - колективною амнезією", - пише науковець.

Подолавши кризу, суспільство часто забуває про набутий досвід і не займається підготовкою до викликів майбутнього. У випадку з пандемією, така поведінка може мати катастрофічні наслідки, вважає він.

Лендер нагадує, що коронавірус має набагато нижчий рівень смертності, ніж іспанський грип, що забрав життя мільйонів у 1918 році. До того ж він належить до добре відомого науковцям сімейства вірусів.

За його словами, розробити вакцину можна було протягом кількох днів після того, як розкрили генетичний код вірусу, оскільки базові наукові дослідження останніх 20 років встановили на який саме білок потрібно звертати увагу.

На жаль, більшість з 26 сімейств вірусів, що небезпечні для людини, менш досліджені і контролювати їх складніше.

"На нас чекає багато роботи", - пише Лендер.

Проте наукова спільнота напрацювала певний план дій, який може допомогти у подоланні майбутніх пандемій:

створити можливості для розробки, тестування та схвалення вакцин протягом 100 днів;

зробити достатню кількість доз для забезпечення світу протягом 200 днів;

пришвидшити кампанію вакцинації, замінивши уколи на медичні пластирі;

забезпечити населення простою та дешевою системою тестування для домашнього використання;

розробити систему раннього сповіщення для виявлення нових біологічних загроз у будь-якому куточку світу

Попри амбітність зазначених цілей, виконати їх можливо, вважає Лендер. Вони не тільки готують до майбутніх пандемій, а й покращують систему охорони здоров'я, додає він.

Огляд підготовлено Службою моніторингу BBC