У Берліні, можливо, затримали "російського Джеймса Бонда". Преса шаленіє, згадує Холодну війну

44 хвилин(и) тому

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Арешт у Берліні британця, якого підозрюють у співпраці з Кремлем, викликав жваві дискусії як у британських, так і у німецьких ЗМІ.

За інформацією генпрокуратури Німеччини, Девід С. працював у посольстві Британії в Берліні.

Газети у Великій Британії пишуть, що скандал нагадує часи Холодної війни, коли радянські спецслужби намагалися знаходити потенційних шпигунів серед місцевих співробітників на невисоких посадах.

Також у країні наголошують, що "шпигунська справа" завдала нового удару стосункам між Лондоном і Москвою, які і без того були напруженими через отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері в 2018 році та через нещодавній інцидент з британським есмінцем Defender у Чорному морі.

У Німеччині газети також обговорюють наслідки скандалу для власної країни.

У самій Росії справу поки що не коментують ані посадовці, ані державні медіа.

Британська преса: Наче повернення до часів Холодної війни

Британська Guardian каже, що арешт британця дуже нагадує часи Холодної війни, коли радянські спецслужби нерідко налагоджували роботу з місцевими співробітниками на невисоких посадах.

Якщо з'ясується, що чоловік дійсно передавав інформацію Росії, це означатиме, що тактика Москви не надто змінилася з часів КДБ, де рідко робили ставку на високопосадових осіб.

"Ми вже звикли до ідеї, що все робиться у віртуальному світі - від хакерства до злиття інформації. Ця справа - це наче повернення у минуле", - цитує газета Девіда Кларка, колишнього радника покійного міністра закордонних справ Британії Робіна Кука.

На думку Кларка, не варто сподіватися, що підозрюваний не мав доступу до секретних даних через свою невисоку посаду.

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"Якщо ти можеш дістатися до людини, яка подрібнює документи, то можеш дістатися і до самих документів. Або платиш прибиральнику, який викидає сміття наприкінці дня", - пояснює фахівець.

За словами Guardian, після отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері у 2018 році Британія та її союзники вже висилали десятки російських "шпигунів", що в теорії мало б завдати серйозного удару агентурній мережі, яку будує Москва.

"Але з того часу Росія тихо відбудувала свій розвідницький потенціал, відправляючи нових людей і випробуючи різні методи, кажуть аналітики", - зауважує видання.

Британська Telegraph наголошує, що інцидент стався на тлі численних суперечок між Німеччиною та Росією.

За даними неназваних джерел, підозрюваного найняли на роботу через іншу компанію, яка слідкує за безпекою в посольстві, і дипломатичного імунітету у нього немає.

Яку саме інформацію він передавав російській розвідці наразі невідомо, проте за даними німецької преси, йдеться про контртерористичні операції.

Британська The Times пише у редакційній статті, що арешт чоловіка свідчить, що і британські, і німецькі спецслужби добре обізнані про ризик шпигунства з боку Росії.

Газета пригадує про "кричущі злочини" на кшталт отруєння росіян Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля на території Британії і попереджає, що примирення з державою, яка стоїть за такими діями, малоймовірне.

"Ціна свободи полягає в тому, щоб захищати її від загроз, - наголошує видання. - Арешт і суд над підозрюваними - це не провал розвідки, а ознака, що вона працює. Спецслужби та органи правосуддя існують для того, щоб захищати ліберальні політичні права і громадян демократичних країн".

Німецька преса: що буде зі стосунками з Росією?

Газета Die Welt попереджає про серйозні наслідки інциденту для стосунків між Німеччиною та Росією.

"Вже не вперше за останній час дії Москви в цій країні стають публічно відомими", - наголошує видання.

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За його даними, інформація, яку підозрюваний начебто передавав Росії, не стосується Німеччини, і тепер головне завдання слідчих - з'ясувати, чи справа може бути більшою, ніж здається зараз.

Але ще серйозніше скандал вплине на стосунки між Лондоном і Москвою, пише Sueddeutsche Zeitung

"Двосторонні стосунки з Росією в поганому стані", - наголошує газета, пригадуючи отруєння Скрипаля, а також нещодавній інцидент за участю британського корабля Defender у Чорному морі.

За словами видання, шпигунська справа вже спонукала опозиційну Лейбористську партію звинуватити уряд у провалі щодо національної безпеки.

А таблоїд Bild з гумором поставився до порівнянь затриманого з Джеймсом Бондом і припустив, що Берлін "кишить шпигунами".

"Він не агент 007, він 00Ніхто. Він лисий, кремезний, майже товстий, близько 1,75 метрів зростом. Чи є він російським Джеймсом Бондом з Берліну - путінським шпигуном?" - запитує газета.

Видання не має сумніву, що підозрюваний зізнається у скоєному після того, як слідчі перевірять його електронні пристрої.

"Чи є він маленькою рибою, яка залишала квартиру о шостій ранку і поверталася опівночі? Такі риби часто найбільші", - наголошує Bild.