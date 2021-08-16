Як місто Кундуз уже тиждень живе під владою "Талібану"

12 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Що чекає на звичайних мешканців Афганістану? Архівне фото

Про те, як "Талібан" може керувати Афганістаном, розмірковують у The New York Times.

Видання розповідає про ситуацію в місті Кундуз на півночі Афганістану, яке захопили 8 серпня, першим серед великих міст. Воно зруйноване після тижнів боїв: лінії електропередач вийшли з ладу, водопостачання недоступне для більшості мешканців.

Журналісти цитують місцевого чиновника, який став свідком уже третього захоплення свого міста бойовиками - "Талібан" також контролював місто протягом короткого часу в 2015 та 2016 роках.

Муніципальна будівля після приходу талібів залишилася майже без змін - лише висіли білі прапори "Талібану", а на стінах не було портретів президента. Комп'ютери й транспорт були на місці - попри те, що таліби раніше зазвичай грабували захоплені міста.

Спершу новий "мер" Гюль Мохаммед Еліас "намагався сподобатися" місцевим, розповідає видання.

"Я сказав, що наш джихад не проти муніципалітету, наш джихад проти окупантів і тих, хто захищає окупантів", - сказав він The New York Times телефоном.

Самопроголошений "мер" зустрівся з кількома чиновниками, роздав інструкції та запевнив, що "Талібан" їм не загрожує. На наступну таку зустріч він прийшов уже з бойовиками.

Автор фото, Reuters

Службовці, які могли вирішити нагальні проблеми міста, здебільшого переховувалися вдома - риторика нового керівника з кожним днем ставала жорсткішою. І почало відбуватися те, чого й боялися містяни.

"Бойовики "Талібану" почали ходити від дверей до дверей, шукаючи відсутніх міських працівників. Сотні озброєних людей встановили блокпости по всьому місту. На вході до обласної лікарні на стіні з'явилося нове повідомлення: працівники повинні повернутися на роботу або зазнати покарання з боку талібів", - пише The New York Times.

"Всередині лікарні вони озброєні, у дворі лікарні вони озброєні. Навіть хворі таліби приходять до лікарні зі зброєю", - розповів виданню медпрацівник.

Дещо зробити все ж вдалося: з вулиць почали вивозити сміття, а робітники - ремонтувати лінії електропередач.

"Проте нова реальність прийшла з відчуттям тривоги", - пише The New York Times.

Видання цитує місцевого жителя: "Ми повинні посміхатися їм, тому що ми налякані, але насправді ми глибоко нещасні".

Також жінкам-чиновницям сказали залишатися вдома. У місті заборонили продаж алкоголю та замороженої курятини, яка не є халяльною.

"Здається, жорстке правління "Талібану" повернулося", - підсумовує The New York Times.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.